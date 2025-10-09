Cum arată acum ”cea mai frumoasă fetiță din lume”, la 24 de ani. A făcut furori la un eveniment!

Thylane Blondeau a fost numită „cea mai frumoasă fată din lume” pe când avea doar 6 ani. Tânăra a demonstrat că a meritat acest titlu, construindu-și o carieră de succes în modelling. Acum, la 24 de ani, este total schimbată, însă poate fi ușor recunoscută după ochii albaștri. Recent, ea a fost admirată pe podiumul de la Săptămâna Modei din Paris. Află, în articol, toate detaliile!

Thylane Blondeau avea doar 3 ani atunci când a fost remarcată pentru prima dată. Trăsăturile sale superbe, precum ochii albaștri pătrunzători și părul blond, nu au trecut neobservate. Atunci, ea a fost aleasă personal de designerul Jean Paul Gaultier, iar un an mai târziu a defilat deja pentru prima oară pe un podium. La 6 ani a fost numită „cea mai frumoasă fată din lume”, iar la 10 ani a devenit cel mai tânăr model de pe planetă, după ce a pozat pentru Vogue Paris.

Cum s-a transformat Thylane Bloneau, cea mai frumoasă fată din lume

Săptămâna Modei de la Paris se desfășoară în perioada 29 septembrie – 7 octombrie 2025. Având o carieră solidă în modă, Thylane Blondeau a fost prezentă la acest eveniment important, iar cei care o știu de când era micuță au privit-o cu admirație.

Tânăra în vârstă de 24 de ani a defilat pentru brandul Miu Miu. De asemenea, ea a fost văzută și în afara show-ului la începutul săptămânii. Thylane Blondeau a atras toate privirile cu o ținută casual chic, formată dintr-o jachetă maro și o pereche de pantaloni negri.

Thylane Blondeau a reușit să își construiască o carieră de succes în modă și continuă să fie prezentă la cele mai importante evenimente ale acestui domeniu. Tânăra are în portofoliu cele mai renumite branduri din lume, precum Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren sau Hugo Boss.

„Cea mai frumoasă fetiță din lume” este total schimbată, însă poate fi recunoscută ușor după trăsăturile care au consacrat-o: ochii albaștri, părul blond și buzele superbe. Ea a fost mereu lăudată pentru frumusețea sa, dar nu a pus niciodată prea mult preț pe complimentele primite.

„Cei din jur îmi spun mereu: ‘Ești cea mai frumoasă fată din lume’, iar eu le răspund: ‘Nu sunt, doar mă joc cu iPad-ul’. Chiar și acum, oamenii continuă să-mi spună: ‘Ești cea mai frumoasă,’ dar eu le spun: ‘Nu, sunt doar o fată ca oricare alta, o adolescentă’”, a mărturisit Thylane Blondeau, în 2018, pentru The Telegraph.

Modelul nu are operații estetice

De-a lungul timpului, Thylane Blondeau a fost admirată de milioane de oameni, însă a primit și comentarii răutăcioase. Tânăra a fost criticată pentru că și-ar fi modificat trăsăturile prin intervenții estetice. Totuși, ea a negat acuzațiile și a transmis că nu a apelat la astfel de intervenții.

„Știu că generația de azi are tendința să își schimbe look-ul de la o vârstă fragedă, dar eu nu mi-am făcut nimic. Comparați fotografiile mele din copilărie cu cele de acum – nimic nu s-a schimbat! Machiajul sau conturarea buzelor nu înseamnă că mi-am făcut o față nouă. Ar trebui să nu mai facem asta”, a spus modelul.

