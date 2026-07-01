A venit vara, Alice Peneacă își etalează formele pe plajă în Mamaia! Dragoș Caliminte are toate motivele să fie un bărbat fericit

Alice Peneacă, 34 de ani și 137k de followeri, este fosta soție a lui Bobby Păunescu. După divorț, Alice Peneacă și-a găsit fericirea alături de alt om de afaceri, de data aceasta un antreprenor de origine aromână, Dragoș Caliminte, din Constanța. Relația lor pare una fericită și cei doi au o fetiță care împlinește trei ani anul acesta. Logodna lor a fost în 2025, iar inelul de logodnă a fost dotat cu o piatră consistentă. Nunta fusese anunțată pentru vara anului 2026, dar iată-ne practic în a doua lună de vară și anunțul oficial încă nu a venit. Din imaginile surprinse de CANCAN.RO pare că Alice e cât se poate de împlinită împreună cu Dragoș Caliminte și fetița lor.

Este imposibil să nu o remarci pe Alice Peneacă, indiferent ce poartă. De multe ori este imposibil chiar să nu oftezi când o vezi. Cu alte cuvinte, bărbatul ei, Dragoș Caliminte, trebuie să fie cât se poate de mândru de partenera sa de viață. Din dragostea lor a apărut fetița, pe care au luat-o cu ei pe plajă, nu au lăsat-o cu bona, cum procedează alte familii cu posibilități, sau „vedete” din peisajul monden al României.

Alice Peneacă a fost văzută în vacanță, împreună cu familia, la terasa pe plajă a unui cunoscut restaurant din Mamaia. O vacanță pe care ea și Dragoș Calimente o merită. Ea este implicată în proiectul 22models, o agenție de modeling, firesc pentru o persoană care s-a consacrat în această meserie și care are o vocație evidentă pentru a poza, dovadă și imaginile delicioase din galeria foto. Întâmplător sau nu, Alice Peneacă stă întotdeauna într-o poziție cât se poate de instagramabilă.

Pe cât de frumoasă este, pe atât de simplu este costumul de baie, negru și fără pretenții și mai ales fără accesorii. Ochelarii de soare, un must-have la o persoană publică, sunt și ei negri, contrastând bine cu bandana flower-power purtată pe cap. Armonia proporțiilor și mai ales alura de femeie de succes sunt însă principalele podoabe ale lui Alice Peneacă.

Oricât de captivantă ar fi conversația cu persoanele de la fotolii, Alice Peneacă lasă totul și se ocupă imediat de fiica ei, care apare veselă printre meseni. Și din postările de pe Instagramul lui Dragoș Caliminte se vede că există o legătură specială între el și fiica sa, iar Alice adoră acest lucru.

Și totuși, asupra acestui cuplu planează un mic semn de întrebare: pe când nunta? Evenimentul fusese anunțat în ianuarie anul acesta pentru această vară, iar CANCAN.RO a dat detalii AICI, însă de atunci n-a mai venit niciun comunicat oficial. Sigur, n-a venit nici într-un sens nici în altul, adică nu există indicii că planurile s-au modificat. Dar, orișicât… să știm și noi… 😀

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