Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”

Alice Peneacă a vorbit despre relația cu Dragoș Caliminte, dar și despre motivul pentru care a așteptat să facă un copil. Fostul model internațional s-a gândit bine înainte să ia decizia de a deveni mamă. Toate detaliile în articol.
Alice Peneacă și Dragoș Caliminte sunt într-o relație de câțiva ani și au împreună o fiică în vârstă de 2 ani. Vara lui 2026 va fi foarte specială pentru ei, asta pentru că își vor uni destinele în fața Lui Dumnezeu.
Fostul model internațional a mărturisit că și-a dorit foarte mult să devină mamă, dar a amânat acest lucru pentru a se asigura că face acest pas alături de persoana potrivită. Prin urmare, după ce l-a întâlnit pe Dragoș Caliminte a realizat că e momentul. În anul 2023, Alice Peneacă a adus-o pe lume pe fiica lor în anul 2023.
„Eu mi-am dorit de când mă știu să devin mămică, dar am așteptat doar să găsesc omul potrivit. Cred că fiecare femeie își dorește asta! Dragoș, iubitul meu și tatăl fetiței mele, m-a ajutat foarte mult. Dacă nu era el, nu aș fi reușit! A fost și este foarte implicat în creșterea ei. Adevărul este că m-a ajutat și mama mea foarte mult. Fără ei nu cred că reușeam!”, a declarat Alice Peneacă pentru click.ro.
La finalul anului 2025, cu ocazia zilei sale de naștere, Alice Peneacă declara că este cât se poate de fericită și că a ajuns în punctul în care nu își mai dorește nimic altceva. De când a devenit mamă, prioritățile s-au schimbat, iar acum familia este pe primul loc.
„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul. A fost și ziua mea și am primit din mai multe locuri întrebarea: ‘Ce îți mai dorești?’. Măi, nu-mi doresc nimic, efectiv, nu este ceva. Nu, nimic, am tot. Nu, nu-mi mai doresc nimic material și de mult timp nu mai am chestia asta. Din fericire, am scăpat”, spunea Alice Peneacă.
