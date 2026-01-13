Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”

Alice Peneacă a vorbit despre relația cu Dragoș Caliminte, dar și despre motivul pentru care a așteptat să facă un copil. Fostul model internațional s-a gândit bine înainte să ia decizia de a deveni mamă. Toate detaliile în articol.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte sunt într-o relație de câțiva ani și au împreună o fiică în vârstă de 2 ani. Vara lui 2026 va fi foarte specială pentru ei, asta pentru că își vor uni destinele în fața Lui Dumnezeu.

Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă

Fostul model internațional a mărturisit că și-a dorit foarte mult să devină mamă, dar a amânat acest lucru pentru a se asigura că face acest pas alături de persoana potrivită. Prin urmare, după ce l-a întâlnit pe Dragoș Caliminte a realizat că e momentul. În anul 2023, Alice Peneacă a adus-o pe lume pe fiica lor în anul 2023.

„Eu mi-am dorit de când mă știu să devin mămică, dar am așteptat doar să găsesc omul potrivit. Cred că fiecare femeie își dorește asta! Dragoș, iubitul meu și tatăl fetiței mele, m-a ajutat foarte mult. Dacă nu era el, nu aș fi reușit! A fost și este foarte implicat în creșterea ei. Adevărul este că m-a ajutat și mama mea foarte mult. Fără ei nu cred că reușeam!”, a declarat Alice Peneacă pentru click.ro.

Ce spune despre relația cu Dragoș Caliminte

La finalul anului 2025, cu ocazia zilei sale de naștere, Alice Peneacă declara că este cât se poate de fericită și că a ajuns în punctul în care nu își mai dorește nimic altceva. De când a devenit mamă, prioritățile s-au schimbat, iar acum familia este pe primul loc.

„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul. A fost și ziua mea și am primit din mai multe locuri întrebarea: ‘Ce îți mai dorești?’. Măi, nu-mi doresc nimic, efectiv, nu este ceva. Nu, nimic, am tot. Nu, nu-mi mai doresc nimic material și de mult timp nu mai am chestia asta. Din fericire, am scăpat”, spunea Alice Peneacă.

