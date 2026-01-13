Acasă » Știri » Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”

Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”

De: Denisa Iordache 13/01/2026 | 14:05
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă

Alice Peneacă a vorbit despre relația cu Dragoș Caliminte, dar și despre motivul pentru care a așteptat să facă un copil. Fostul model internațional s-a gândit bine înainte să ia decizia de a deveni mamă. Toate detaliile în articol.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte sunt într-o relație de câțiva ani și au împreună o fiică în vârstă de 2 ani. Vara lui 2026 va fi foarte specială pentru ei, asta pentru că își vor uni destinele în fața Lui Dumnezeu.

Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă

Fostul model internațional a mărturisit că și-a dorit foarte mult să devină mamă, dar a amânat acest lucru pentru a se asigura că face acest pas alături de persoana potrivită. Prin urmare, după ce l-a întâlnit pe Dragoș Caliminte a realizat că e momentul. În anul 2023, Alice Peneacă a adus-o pe lume pe fiica lor în anul 2023.

„Eu mi-am dorit de când mă știu să devin mămică, dar am așteptat doar să găsesc omul potrivit. Cred că fiecare femeie își dorește asta!  Dragoș, iubitul meu și tatăl fetiței mele, m-a ajutat foarte mult. Dacă nu era el, nu aș fi reușit! A fost și este foarte implicat în creșterea ei. Adevărul este că m-a ajutat și mama mea foarte mult. Fără ei nu cred că reușeam!”, a declarat Alice Peneacă pentru click.ro.

Ce spune despre relația cu Dragoș Caliminte

La finalul anului 2025, cu ocazia zilei sale de naștere, Alice Peneacă declara că este cât se poate de fericită și că a ajuns în punctul în care nu își mai dorește nimic altceva. De când a devenit mamă, prioritățile s-au schimbat, iar acum familia este pe primul loc.

„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul. A fost și ziua mea și am primit din mai multe locuri întrebarea: ‘Ce îți mai dorești?’. Măi, nu-mi doresc nimic, efectiv, nu este ceva. Nu, nimic, am tot. Nu, nu-mi mai doresc nimic material și de mult timp nu mai am chestia asta. Din fericire, am scăpat”, spunea Alice Peneacă.

CITEȘTE ȘI:

Cine este Dragoș Caliminte, logodnicul lui Alice Peneacă? A cerut-o în căsătorie cu un inel cu o piatră uriașă

Cea mai sexy mămică din showbiz rupe tăcerea: depresia postnatală, botezul restrâns și nunta pe care o așteaptă cu sufletul la gură. Pune presiune pe iubit: ”Nu mai putem să dăm retur!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Știri
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Știri
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV:…
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează:...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Digi24
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4”
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
Promotor.ro
Cum arată cel mai nou SUV al Renault și când va fi disponibil pe piață
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm ...
Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, ...
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. Când s-au cunoscut cei doi, de fapt
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, ...
Orașul subestimat din Europa care a fost desemnat cel mai autentic loc. Oferă o experiență reală, nealterată de turismul de masă
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Babasha, “interzis” la Desafio. Cine s-a opus total participării la emisiunea de la Pro TV
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar ...
Fostul președinte al clubului unde a activat Adrian Mutu, împușcat mortal! Tragedia a avut loc chiar la înmormântarea mamei sale
Vezi toate știrile
×