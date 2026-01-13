Acasă » Știri » Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”

Ce a declarat Cătălin Măruță în emisiunea de azi, după ce a fost înlăturat de la Pro TV: ”Plecăm cu capul sus!”

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 15:46
Cătălin Măruță/ Foto: Captură Video

După aproape două decenii în care a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale divertismentului de după-amiază, Cătălin Măruță pare să se apropie de finalul unei etape definitorii din cariera sa la PRO TV. Emisiunea „La Măruță”, lansată în toamna anului 2007, nu va mai exista în grila de programe din 6 februarie.

Lansată în octombrie 2007, emisiunea a crescut treptat de la un format de divertisment clasic la un adevărat fenomen de televiziune. De-a lungul timpului, „La Măruță” a reușit să se mențină relevantă într-un peisaj media extrem de competitiv, adaptându-se constant la schimbările de gust ale publicului și la noile tendințe din televiziune. Talk-show-ul a combinat divertismentul cu povești de viață, momente artistice, jocuri, controverse și ediții speciale de durată, devenind un reper pentru segmentul său orar.

Ce declarații a făcut Cătălin Măruță

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului PRO TV. De-a lungul timpului, formatul a devenit unul dintre cele mai urmărite talk-show-uri din România, reușind să mențină audiențe constante.

În emisiunea difuzată astăzi, 13 ianuarie, Cătălin Măruță a transmis că emisiunea se va încheia în 19 zile, mai exact pe 6 februarie. Moderatorul a mărturisit că se apropie de final și chiar dacă au trecut 18 ani, el este mândru de realizările sale.

„Și emisiunea „La Măruță”, băi, oameni buni, se apropie ușor, ușor de final. Am început cu emoții pe 22 octombrie 2007. Am crescut ușor, odată cu voi, telespectatorii noștri, odată cu invitații noștri, uneori cu greșeli, alteori cu controverse, dar am învățat de la voi, cei de acasă, din poveștile spuse aici, pe platou, și de la oamenii talentați care ne-au trecut pragul în fiecare zi. Am învățat câte ceva.

Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani, bă Ciucă, bă! 18 ani! Ceea ce înseamnă că suntem mari și la propriu, dar și la figurat. Acum, nu știu ce credeți voi și nici nu vreau să par o laudă, dar nu e lucru ușor și nici puțin să faci o emisiune de divertisment live, de luni până vineri, zi de zi, câte două ore, uneori, în edițiile speciale, chiar trei, patru, șase ore, precum era de 1 Decembrie.

Dar nu neapărat de asta suntem mari. Suntem mari și mândri dacă am reușit măcar pentru o după-amiază să vă facem să zâmbiți, așa, cu o farsă, un joc sau un număr de magie, să vă facem să vă mândriți cu campionii noștri sau dacă ați cântat ori ați dansat acasă, la dumneavoastră, când aici, la noi, mai aveam câte o manea, câte o piesă rock sau dacă v-am umplut sufletul de bucurie cu vreun obicei străvechi. Am avut de toate în acești 18 ani, am reușit împreună și vămulțumim. Acum, la 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol și s-o luăm pe alt drum. Vom încheia pe 6 februarie, dar astăzi la ora asta , am calculat și pot să vă spun că am fost împreună de 6658 de zile sau de 160.000 de ore sau de 9 milioane 600 de mii de minute. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit. Vă promit că în aceste 19 zile care ne-au mai rămas, vă promit că vom încerca să vă alimentăm pozitiv. Așa că plecăm cu capul sus, pieptul drept și privirea înainte. Rămas bun-ul asta e pentru 6 februarie, pregătesc atunci un text mai lung”, a transmis Cătălin Măruță.

×