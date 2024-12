Alice Peneacă a spus tot: „Am pus punct…“. Secretul bine ascuns a ieşit la iveală: i s-a schimbat viaţa complet!

Alice Peneacă este una dintre cele mai discrete prezențe din showbiz, însă de data aceasta CANCAN.RO a surprins-o pe vedetă la evenimentul grandios organizat de IQOS cu ocazia împlinirii a 10 ani de la lansare, unde a vorbit despre viața de mămică, relația cu socrii săi și planurile de sărbători.

Alice Peneacă este o apariție rară în cadrul evenimentelor mondene, mai ales după ce a devenit mamică pentru prima oară. De data aceasta însă, fotomodelul și-a lăsat fetița acasă și a ieșit alături de Dragoș, ocazie cu care ne-a și vorbit despre relația lor și viața de părinți.

”Ies destul de rar și selectiv, mă bucur că am reușit să evadăm. Pe cea mică am lăsat-o cu mama mea. Părinții lui sunt la Constanța, facem cu schimbul când avem nevoie. Ea a început grădinița, teoretic e mai ușor, mai greu când răcește. Nu sunt o mamă panicată, dar merg la doctor ca să văd exact ce are.

Am avut și am în continuare proiecte, mai fug câteva zile, Dragoș mă ajută cu cea mică, și-a luat un an pentru noi și apreciez din tot sufletul. Se vede și în relația cu cea mică faptul că a fost acolo”, a spus Alice Peneacă.

Alice Peneacă, despre relația cu socrii ei

Vedeta recunoaște că Dragoș nu este doar un tată exemplar pentru fiica lor, ci și un partener model, pe care se poate baza oricând și care i-a schimbat viața în totalitate.

”De când l-am cunoscut, am apreciat la Dragoș că este o persoană foarte profundă și eu îmi doream pe cineva așa. Nu există nimic ce aș schimba la el. Nu mint, nu inventez. M-a echilibrat și mi-a adus liniște această relație. Am pus punct unei căutări, mă căutam pe mine și m-a liniștit.

Cu socrii mei mă înțeleg excelent, sunt niște oameni extraordinari”, a povestit Alice, pentru CANCAN.RO.

Și pentru că sărbătorile de iarnă ne bat la ușă, am fost curioși să aflăm ce planuri are Alice pentru sfârșitul anului 2024.

”Crăciunul îl vom face în familie, iar Revelionul între prieteni, cea micuță va rămâne cu mama”, a încheiat fotomodelul.

