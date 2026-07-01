Mădălina Pamfile a scos laptopul pe plajă și s-a pus pe treabă. Nu s-a dus pe litoral doar pentru bronz!

Mădălina Pamfile revine în forță în prim-planul scenei mondene a României. CANCAN.RO a surprins-o la Fratelli Beach din Mamaia, cu un ultra-elegant costum de baie deux-pieces în alb și negru, exact ca aparițiile în media ale fostei asistente TV. Avem imagini cu defilarea spectaculoasă a Mădălinei Pamfile pe culoarul central de la Fratelli Beach!

Mădălina Pamfile, 35 de ani, este o femeie senzațională chiar și după ce a devenit de două ori mămică. Din pură generozitate, fosta asistentă TV a decis să îi bucure și pe cititori cu bronzul său bine lucrat, la șezlongurile de pe Fratelli Beach, în Mamaia. Pe lângă admiratori, Mădălina Pamfile nu-și neglijează nici activitățile online. Dintr-o dată apare cu un laptop în brațe, cu tot cu încărcător, deci a trecut pe „work from Fratelli Beach”, noul „work from home”. De undeva trebuie să vină și ”firfireii”, că nimeni nu-ți dă Aperol Șpriț pe degeaba. Deși în cazul ei e la limită.

Mădălina Pamfile, deși relativ retrasă din iureșul showbizului, rămâne extrem de apreciată de români și are peste 60.000 de followeri pe Instagram. De dragul lor Mădălina și-a făcut câteva selfiuri în vacanță. De data asta, peisajul nu le-a mai furat ochii fanilor, cum a fost în cazul postărilor de la Saint-Tropez, unde ai ce vedea și în afara formelor Mădălinei. Dar Saint-Tropez a fost săptămâna trecută. Acum Mădălina Pamfile a venit la mare în România cu cele două fetițe pe care le are, tatăl lor fiind un om de afaceri albanez, însă căsătoria lor nu a rezistat foarte mult timp, deci Mădălina este „single mom”.

Chiar și după două sarcini, abdomenul Mădălinei Pamfile arată impecabil. Obosită de atâta bronzat pe șezlong, Mădălina se ridică și mai face o tură pe „catwalk”-ul improvizat din Fratelli Beach. Poartă niște ochelari de soare minimaliști, în tonuri gri. Costumul de baie vine la fix, pare sculptat direct pe trupul ei. Din spate pare o tinerică, ai impresia că barmanul îi va cere buletinul când îi ia comanda.

Cititoarele mămici pot recunoaște imediat că Mădălina Pamfile se află într-o vacanță de lux, adică o vacanță fără copii. Probabil că Mădălina Pamfile are un contract beton cu o bonă și își permite niște zile solo pe litoral, doar cu prietenele, în timp ce fetițele au programul lor. O strategie smart, la fel ca Mădălina Pamfile. Nu degeaba e model/manager la o clinică dentară. Ceea ce explică și prezența laptopului pe plajă. Practic, Mădălina e un expat în propria țară.

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