Acasă » Exclusiv » Mădălina Pamfile a scos laptopul pe plajă și s-a pus pe treabă. Nu s-a dus pe litoral doar pentru bronz!

Mădălina Pamfile a scos laptopul pe plajă și s-a pus pe treabă. Nu s-a dus pe litoral doar pentru bronz!

De: Adrian Vâlceanu 01/07/2026 | 05:50
Mădălina Pamfile a scos laptopul pe plajă și s-a pus pe treabă. Nu s-a dus pe litoral doar pentru bronz!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mădălina Pamfile revine în forță în prim-planul scenei mondene a României. CANCAN.RO a surprins-o la Fratelli Beach din Mamaia, cu un ultra-elegant costum de baie deux-pieces în alb și negru, exact ca aparițiile în media ale fostei asistente TV. Avem imagini cu defilarea spectaculoasă a Mădălinei Pamfile pe culoarul central de la Fratelli Beach!

Mădălina Pamfile, 35 de ani, este o femeie senzațională chiar și după ce a devenit de două ori mămică. Din pură generozitate, fosta asistentă TV a decis să îi bucure și pe cititori cu bronzul său bine lucrat, la șezlongurile de pe Fratelli Beach, în Mamaia. Pe lângă admiratori, Mădălina Pamfile nu-și neglijează nici activitățile online. Dintr-o dată apare cu un laptop în brațe, cu tot cu încărcător, deci a trecut pe „work from Fratelli Beach”, noul „work from home”. De undeva trebuie să vină și ”firfireii”, că nimeni nu-ți dă Aperol Șpriț pe degeaba. Deși în cazul ei e la limită.

Mădălina Pamfile, deși relativ retrasă din iureșul showbizului, rămâne extrem de apreciată de români și are peste 60.000 de followeri pe Instagram. De dragul lor Mădălina și-a făcut câteva selfiuri în vacanță. De data asta, peisajul nu le-a mai furat ochii fanilor, cum a fost în cazul postărilor de la Saint-Tropez, unde ai ce vedea și în afara formelor Mădălinei. Dar Saint-Tropez a fost săptămâna trecută. Acum Mădălina Pamfile a venit la mare în România cu cele două fetițe pe care le are, tatăl lor fiind un om de afaceri albanez, însă căsătoria lor nu a rezistat foarte mult timp, deci Mădălina este „single mom”.

Mădălina Pamfile pe aleea centrală în Fratelli Beach

Chiar și după două sarcini, abdomenul Mădălinei Pamfile arată impecabil. Obosită de atâta bronzat pe șezlong, Mădălina se ridică și mai face o tură pe „catwalk”-ul improvizat din Fratelli Beach. Poartă niște ochelari de soare minimaliști, în tonuri gri. Costumul de baie vine la fix, pare sculptat direct pe trupul ei. Din spate pare o tinerică, ai impresia că barmanul îi va cere buletinul când îi ia comanda.

Cititoarele mămici pot recunoaște imediat că Mădălina Pamfile se află într-o vacanță de lux, adică o vacanță fără copii. Probabil că Mădălina Pamfile are un contract beton cu o bonă și își permite niște zile solo pe litoral, doar cu prietenele, în timp ce fetițele au programul lor. O strategie smart, la fel ca Mădălina Pamfile. Nu degeaba e model/manager la o clinică dentară. Ceea ce explică și prezența laptopului pe plajă. Practic, Mădălina e un expat în propria țară.

CITEȘTE ȘI:

MĂDĂLINA PAMFILE, CONDAMNATĂ LA ÎNCHISOARE CU SUSPENDARE, DUPĂ CE A FOST PRINSĂ CONDUCÂND SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU FOSTA ASISTENTĂ TV

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana Filimon s-a unduit în bătaia soarelui și a dat peste cap liniștea bărbaților din Mamaia. După ce s-a evaporat din peisajul monden, fosta Miss România reapare în mare stil!
Exclusiv
Ioana Filimon s-a unduit în bătaia soarelui și a dat peste cap liniștea bărbaților din Mamaia. După ce…
Fosta iubită a lui Alex Bodi lămurește întâlnirea cu afaceristul. Gabriela explică ce s-a întâmplat pe litoral, de fapt: “Este și va rămâne un om drag sufletului meu”
Exclusiv
Fosta iubită a lui Alex Bodi lămurește întâlnirea cu afaceristul. Gabriela explică ce s-a întâmplat pe litoral, de…
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele a fost atacat cu un briceag. Cine e agresorul și ce mesaj i-a transmis fostului preot aflat în arest
Gandul.ro
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care ar fi vizat un miliardar ucrainean
Adevarul
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
Click.ro
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor.ro
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele a fost atacat cu un briceag. Cine e agresorul și ce mesaj i-a transmis fostului preot aflat în arest
Gandul.ro
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele a fost...
Tags:
ULTIMA ORĂ
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a ...
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac”
Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai
Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai
BANC | Câinele lui Bulă
BANC | Câinele lui Bulă
Tensiuni în familia regală: Kate Middleton, „profund trădată” de Regele Charles după acordul ...
Tensiuni în familia regală: Kate Middleton, „profund trădată” de Regele Charles după acordul cu Harry
Horoscop rune azi, 1 iulie 2026. Zodia Scorpion trebuie să renunțe la iubirea pentru lucrurile materiale
Horoscop rune azi, 1 iulie 2026. Zodia Scorpion trebuie să renunțe la iubirea pentru lucrurile materiale
Vezi toate știrile