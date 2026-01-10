Acasă » Știri » Nuntă în showbiz-ul românesc! Vor spune „Da!” în vara lui 2026: „Visul nostru pentru totdeauna”

Nuntă în showbiz-ul românesc! Vor spune „Da!” în vara lui 2026: „Visul nostru pentru totdeauna”

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 14:26
Nuntă în showbiz-ul românesc /Foto: Instagram
Nici bine nu a început 2026 și deja a fost anunțată prima nuntă din acest an. Un cuplu din showbiz-ul românesc o să își unească destinele în această vară și abia așteaptă momentul cel mare. Cererea în căsători a avut loc în urmă cu ceva timp, iar acum cei doi vor organiza și nunta.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte vor spune marele „DA” în vara lui 2026. Cei doi formează un cuplu de ani de zile, iar în 2024, în vacanța din Maroc a venit și cererea în căsătorie, iar în 2026 vor face și nunta. Cei doi au făcut marele anunț în mediul online, iar fanii s-au grăbit să îi felicite și s-au arătat entuziasmați.

Cuplul și-a dorit să împărtășească vestea cea mare și au făcut-o într-un mod special. Aceștia au postat în mediul online un filmuleț în care apar îmbrăcați elegant și sărbătoresc evenimentul ce va urma. Clipul a fost însoțit și de o descriere sugestivă, însă cei doi nu au anunțat data exactă a nunții.

„Se întâmplă! Ceea ce a început ca un vis devine încetul cu încetul visul nostru pentru totdeauna. Vara lui 2026”, au scris cei doi pe Instagram.

Nuntă în showbiz-ul românesc /Foto: Instagram

Alice Peneacă, despre relația cu Dragoș Caliminte

De câțiva ani de zile Alice Peneacă și Dragoș Caliminte formează un cuplu și au reușit să își construiască o familie frumoasă împreună. Aceștia au împreună și o fiică, iar în curând vor face și pasul cel mare.

La finalul anului 2025, cu ocazia zilei sale de naștere, Alice Peneacă declara că este cât se poate de fericită și că a ajuns în punctul în care nu își mai dorește nimic altceva. De când a devenit mamă, prioritățile s-au schimbat, iar acum familia este pe primul loc.

„Sunt împlinită 100% și sunt foarte, foarte fericită și este tot ceea ce am visat. Chiar așa este, o simt din tot sufletul. A fost și ziua mea și am primit din mai multe locuri întrebarea: ‘Ce îți mai dorești?’. Măi, nu-mi doresc nimic, efectiv, nu este ceva. Nu, nimic, am tot. Nu, nu-mi mai doresc nimic material și de mult timp nu mai am chestia asta. Din fericire, am scăpat”, spunea Alice Peneacă.

