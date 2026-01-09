Acasă » Exclusiv » Am aflat și ne-am minunat! Câte mii de euro produce, de fapt, Ramona Olaru

Am aflat și ne-am minunat! Câte mii de euro produce, de fapt, Ramona Olaru

De: Keva Iosif 09/01/2026 | 23:00
Am aflat și ne-am minunat! Câte mii de euro produce, de fapt, Ramona Olaru
Ramona Olaru a declanșat ”jihadul” în online după ce a declarat fără menajamente, într-un podcast, că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Ce puțini știu însă este câți bani câștigă ea de fapt. CANCAN.RO a aflat cum își monetizează vedeta imaginea și ce afaceri conduce, iar detaliile despre veniturile ei sunt mult mai surprinzătoare decât ați crede.

Ramona Olaru a stârnit numeroase reacții în podcastul lui Jorge, declarând că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta a vorbit deschis despre bani, relații și criteriile sale pentru un bărbat, iar comentariile nu au întârziat să apară. Printre cei care au reacționat dur s-a numărat și Alex Bodi, care a ironizat și atacat atitudinea vedetei, făcând discuția să devină virală.

În afară de salariul de la Neatza, care ar fi în jur de 4.000 de euro, Ramona Olaru mai are și alte surse de venit. Printre care o firmă care îi generează sume mari de bani, mare parte din venituri vin din colaborări online, unde asistenta TV își monetizează imaginea și notorietatea. Toate contribuie semnificativ la cifra de afaceri a vedetei. Pe lângă asta, mai vinde și haine, sub brand propriu.

Ramona Olaru spune că nu mai vrea să audă de săraci
Ramona Olaru spune că nu mai vrea să audă de săraci

Fulmini Ideal SRl, firma deținută integral de Ramona Olaru a pornit modest, în 2021, cu o cifră de afaceri de doar 84.941 de lei, la momentul respectiv o sumă modestă, dar suficientă pentru a pune bazele unei activități profitabile. Cheltuielile erau reduse, iar profitul net pe acel an abia depășea 22.000 lei, însă acest start a reprezentat punctul de plecare pentru ceea ce avea să devină un business solid.

Cum face bani Ramona Olaru din imaginea ei

În 2022, firma a crescut considerabil, cu o cifră de afaceri de 260.898 lei, aproape triplând veniturile inițiale. Profitul net s-a ridicat la 119.022 lei, iar afacerea Ramonei a început să capete consistență.

Anul 2023 a fost cel mai bun până acum, cu o cifră de afaceri de 634.094 lei și un profit net de 379.094 lei, marcând o adevărată ”explozie” a businessului. Această creștere spectaculoasă se datorează, în mare parte, colaborărilor online, probabil.

În 2024, afacerea a înregistrat o ușoară ajustare, cu o cifră de afaceri de 507.667 lei și un profit net de 179.686 lei, menținând totuși un nivel ridicat de performanță și demonstrând că businessul este stabil și profitabil. În termeni lunar, asta înseamnă că Ramona încasează, ca medie, 8.400 € pe lună, pe lângă salariul încasat de la Antena 1.

Însă nu este singura afacere din care are de câștigat. Asistenta de la ”Neața” s-a mai asociat cu o antreprenoare din Constanța, într-un business cu haine, care are începuturi modeste momentan. THE HOTULIGS S.R.L. a înregistrat venituri de aproape 40.000 de euro în 2024.

Ramona Olaru a mai avut o firmă, până de curând, căreia i-a tras obloanele, și care avea ca obiect fabricarea lenjeriei de corp.

×