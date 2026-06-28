După ce am ajuns în Bologna în luna martie, am decis să merg și la celebrele muzee Ferrari din Modena și Maranello. Experiența a fost unică, nu mă așteptam să rămân atât de impresionată de mașinile expuse, dar și de povestea legendarului Enzo Ferrari.

Cât costă un bilet la muzeele dedicate Formulei 1

Deși auzisem de Ferrari, nu știam povestea lui sau faptul că există muzee dedicate muncii lui și mașinilor pe care le-a creat. Totuși, atunci când am ajuns în Bologna, un oraș superb din Italia, am aflat că în apropiere, mai exact în Modena și în Maranello sunt expuse mașinile care au fost pe circuit și nu numai. Așadar, m-am informat și mi-am achiziționat biletele pentru ambele muzee. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prima oprire pentru a fost Modena. Din Bologna am fost nevoită să iau trenul, fiind cel mai eficient mijloc de transport. Biletul l-am achiziționat online, a costat 45 de lei și am făcut în jur de jumătate de oră. Ajunsă la locație, am rămas impresionată încă de la intrare. Atunci când am intrat, am prezentat biletul, iar doamna de la recepție mi-a oferit căști pentru ghidul audio. În interiorul muzeului erau expuse mai multe mașini vintage, dar și unele abia fabricate.

Experiența Ferrari din Modena

La fiecare mașină expusă apărea a cui a aparținut, povestea din spatele ei, iar aceleași informații le auzeam în căști, alături de muzică ambientală. Printre mașinile celebrităților se aflau cele ale Madonnei, care mie mi-a plăcut cel mai mult, a lui Mick Jagger, J. Balvin, John Lennon și mulți alții. Bineînțeles că nu aveam voie să ating sau să mă urc în ele, însă una dintre mașini, cea mai nouă apărută avea o ofertă. Cei care doreau să urce în ea, puteau să o facă contracost, iar un angajat făcea o fotografie care costa în jur de 125 de lei.

Un moment impresionant a fost atunci când s-a afișat un videoclip dedicat vieții lui Enzo Ferrari și apăreau imagini cu el, de la fabrica Ferrari, iar la final i se aduceau cuvinte de laudă și mulțumire. De asemenea, am putut vedea chiar mașina cu care a concurat Michael Schumacher. Se puteau observa micile zgârieturi de pe mașină, centurile de siguranță uzate. În plus, am văzut și camera lui Enzo Ferrari, acolo unde își petrecea timpul, iar anumite detalii din încăpere au rămas neschimbate.

Cum a fost la muzeul din Maranello

După ce am parcurs întreg muzeul din Modena am plecat spre cel din Maranello. Acolo am ajuns cu un autobuz. Biletul l-am cumpărat din autogară și a costat 20 de lei. Luxul din Maranello m-a lăsat fără cuvinte și asta pentru că existau magazine, cafenele și restaurante decorate în stil Ferrari, iar pe șosea se vedeau doar mașini de acest tip. În cel de-al doilea muzeu am văzut expuse toate mașinile de Formula 1 Ferrari din toate timpurile, așadar am observat evoluția lor. Erau expuse medalii, alte mașini de lux, machete donate, materialele din care erau construite interiorul mașinii și multe alte piese importante.

La ieșirea din muzeu am intrat direct într-un gift shop, unde am găsit șepci, agende, tricouri cu sigla Ferrari. Un detaliu care mi-a atras atenția în acel magazin a fost amplasarea unui aparat care, cu ajutorul unei fotografii pe loc și cu ajutorul inteligenței artificiale te punea lângă un pilot de curse. La final am primit un bon pe care trebuia să îl scanez și astfel primeam poza. Circuitul era în apropiere, iar în acel moment erau antrenamente, astfel accesul era interzis. Cu toate acestea, în timp ce mă îndreptam spre stația de autobuz am reușit să văd puțin din pistă și am rămas plăcut surprinsă.

Un lucru important de menționat este că autobuzul din Maranello spre Modena circulă aproape din oră în oră, iar verificarea amănunțită a programului este esențială. Totuși, cei care nu doresc să meargă cu transportul în comun, există transfer între cele două muzee puse la dispoziție de Ferrari. Pentru toată experiența, deci pentru ambele muzee, costul a fost de 400 de lei plus costurile de transport și pot spune că a meritat din plin.

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