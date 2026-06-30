Primele imagini de la Insula iubirii – Reuniuni. Ella și Teo s-au întâlnit cu Andrei Lemnaru

Înaintea premierei sezonului aniversar cu numărul 10, Insula Iubirii pregătește un proiect special dedicat fanilor emisiunii. Antena 1 va difuza „Insula Iubirii – Reuniuni”, un format nou în care foști participanți se vor reîntâlni pentru a dezvălui cum le-a influențat experiența din Thailanda viața de cuplu și ce s-a întâmplat cu relațiile lor după încheierea show-ului.

Până la debutul sezonului aniversar, publicul va putea urmări un nou format dedicat foștilor concurenți ai emisiunii. Începând din 23 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, „Insula Iubirii – Reuniuni” va readuce în prim-plan unele dintre cele mai cunoscute cupluri din istoria reality-show-ului, oferind detalii despre parcursul relațiilor lor după încheierea experienței din Thailanda și răspunsuri la întrebările care au rămas fără explicații.

„Insula Iubirii – Reuniuni”, formatul cu cei mai controversați foști concurenți

Antena 1 pregătește o extindere a universului „Insula Iubirii” în 2026, printr-un nou format dedicat foștilor concurenți ai show-ului. Spre deosebire de varianta clasică, unde cuplurile își pun relația la încercare în Thailanda în prezența ispitelor, noul proiect – „Insula Iubirii – Reuniuni” – aduce povestea înapoi în România.

Lansarea este anunțată pentru 23 iulie, cu puțin timp înainte de premiera sezonului cu numărul 10, iar episoadele vor putea fi urmărite atât pe Antena 1, cât și pe AntenaPLAY.

Formatul îi readuce în fața publicului pe unii dintre cei mai cunoscuți participanți din sezoanele trecute. Ei vor vorbi despre evoluția relațiilor lor și despre deciziile luate după încheierea filmărilor. Spectatorii vor descoperi cine a rămas împreună, cine și-a refăcut viața și cine a ales să meargă mai departe.

Cine va face parte din noul proiect

Antena 1 nu a făcut încă publică lista completă a celor care vor participa la edițiile speciale. Chiar și așa, la filmări, atenția s-a concentrat în special asupra unor cupluri precum Ella și Andrei, Maria și Marius, dar și Marian Grozavu și Bianca, ale căror povești au fost intens urmărite în ultimele două sezoane. Întâlnirile au fost încărcate de emoții, mai ales în contextul prezenței ispitelor implicate în dinamica relațiilor lor.

La un an de la finalizarea filmărilor, tensiunile dintre unii dintre foștii participanți par încă vii, iar revederile au generat momente destul de încărcate.

Întâlnirea dintre Ella și Andrei a fost una tensionată, pe fondul emoțiilor și al lucrurilor rămase nespuse din trecut. Situația s-a complicat odată cu apariția lui Teo, ispita implicată în ruptura relației lor, a cărui prezență ar fi schimbat dinamica filmărilor.

În finalul sezonului „Insula Iubirii”, Ella a ales să părăsească Thailanda alături de Teo. Moment care a dus la una dintre cele mai controversate rupturi ale ediției.

În noile episoade vor fi readuse în discuție momente rămase neclarificate la finalul edițiilor anterioare. Foștii concurenți vor povesti despre despărțiri, împăcări, relații noi și despre impactul pe care experiența din Thailanda l-a avut asupra vieții lor.

În plus, telespectatorii vor putea retrăi secvențe care au devenit virale online. Totodată, vor putea urmări reacțiile actuale ale participanților atunci când își revăd propriile momente tensionate sau declarații din timpul emisiunii.

Radu Vâlcan revine în rolul de amfitrion

Prezentatorul TV descrie noul proiect drept o surpriză pregătită pentru public înaintea debutului sezonului aniversar.

„Știu că toată lumea așteaptă cu emoție sezonul cu numărul 10, însă înainte de marea premieră, le aducem o surpriză la care probabil nici nu s-ar fi gândit! Într-un cadru special creat, care le va aminti de bonfire-ul din Thailanda, cuplurile care au scris povești de neuitat se vor întoarce pentru a-și deschide sufletul și pentru a ne spune cum arată viața lor în prezent. Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei!”, a declarat Radu Vâlcan.

Potrivit acestuia, edițiile speciale vor răspunde unor întrebări care au rămas deschise la finalul sezoanelor trecute și vor completa poveștile începute în reality-show.

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Proiectul fabulos pregătit de Antena 1 înainte de startul sezonului 10 de la Insula Iubirii. Revedere cu scântei între ex-concurenți și ispitele care le-au furat iubitele