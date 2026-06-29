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Când începe Insula Iubirii 2026, de fapt. Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp

De: Emanuela Cristescu 29/06/2026 | 14:03
Când începe Insula Iubirii 2026, de fapt. Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Când începe Insula Iubirii. Antena 1 a făcut anunțul mult așteptat
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Insula Iubirii, emisiunea-fenomen care a lipit milioane de români de televizoare și a generat bârfe la fiecare colț de stradă, revine pe micile ecrane cu o surpriză istorică. Antena 1 a anunțat când va începe sezonul 10, dar și ce îi așteaptă pe telespectatori.

Cei mai rebeli, excentrici și discutați concurenți din sezoanele trecute, care au lăsat în urmă scandaluri monstru, trădări dureroase și scene interzise minorilor, se întorc în lumina reflectoarelor. De data aceasta, testul suprem nu se mai dă sub soarele arzător din Thailanda, ci chiar în România, în cadrul unui format special intitulat „Insula Iubirii – Reuniuni”.

Foștii concurenți vor povesti cum s-a schimbat viața lor, dar și ce regretă cel mai mult din perioada petrecută în emisiunea de la Antena 1.

Când începe Insula Iubirii

Celebrele ceremonii ale focului vor fi recreate într-un platou spectaculos din țară, unde Radu Vâlcan îi va pune din nou la zid pe foștii concurenți. Tensiunea va atinge cote alarmante, iar secretele amoroase vor ieși la suprafață începând cu 23 iulie, atât pe Antena 1, cât și pe platforma AntenaPLAY.

Când începe Insula Iubirii. Antena 1 a făcut anunțul mult așteptat
Când începe Insula Iubirii. Antena 1 a făcut anunțul mult așteptat

Prezentatorul emisiunii, Radu Vâlcan, a oferit primele detalii incendiare despre ceea ce urmează să se întâmple pe platourile de filmare. El a promis un spectacol total, plin de nostalgie, regrete și destăinuiri făcute cu sufletul deschis.

”Știu că toată lumea așteaptă cu emoție sezonul cu numărul 10, însă înainte de marea premieră, le aducem o surpriză la care probabil nici nu s-ar fi gândit! Într-un cadru special creat, care le va aminti de bonfire-ul din Thailanda, cuplurile care au scris povești de neuitat se vor întoarce pentru a-și deschide sufletul și pentru a ne spune cum arată viața lor în prezent.

Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei! În plus, vom avea ocazia să revedem imagini virale, imagini iubite de toată lumea și să vedem ce-și mai amintesc din acel moment al vieții lor. Ne vedem din 23 iulie, la Insula Iubirii – Reuniuni”, a spus Radu Vâlcan.

Fanii vor avea parte de o surpriză de proporții

Curiozitatea fanilor va fi în sfârșit satisfăcută, pentru că emisiunea promite să răspundă la toate întrebările care au măcinat spațiul public în ultimii ani. Vom afla care dintre iubiții care au plecat separați de pe insulă s-au împăcat la București, dar și care dintre cuplurile care au jurat credință la ultimul bonfire și-au spus „adio” la scurt timp după ce au aterizat în România. Mai mult decât atât, producătorii vor pune pe ecran cele mai tari faze care au devenit virale pe internet.

VEZI ȘI: Proiectul fabulos pregătit de Antena 1 înainte de startul sezonului 10 de la Insula Iubirii. Revedere cu scântei între ex-concurenți și ispitele care le-au furat iubitele
  Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă

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