Marcel de la Insula Iubirii, schimbare radicală de look. Cum arată acum ”Maluma de România”

Marcel Andrei a devenit cunoscut în urma participării la Insula Iubirii, sezonul 8. Acesta avea rol de ispită, iar replicile sale au ajuns rapid virale în mediul online. Timpul a trecut, astfel că „Maluma de România” a decis să facă o schimbare totală de look.

Replicile celebre precum „Hola Mami, Que Guapa” și „M-am simpțit șainlaică daimănz in dă scai”, i-au adus popularitate ispitei masculine Marcel Andrei. El a încercat să o cucerească pe Maria Covasa însă blondina a rezistat tentației. Acum, bărbatul este căsătorit cu Armina și locuiesc în Tenerife. Mai mult decât atât, după ce și-a găsit liniștea în brațele ei, a decis că este momentul pentru o schimbare de look. Nu a stat pe gânduri, iar fanii au rămas surprinși. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată acum Marcel Andrei de la Insula Iubirii

„Maluma de România” nu mai arată deloc așa cum îl știai la insulă! Acesta și-a surprins fanii în urmă cu ceva timp cu noul său look. Fosta ispită masculină, Marcel Andrei, și-a lăsat părul lung, dar a făcut transformări și la stilul mustății și al bărbii. Mai mult decât atât, bărbatul a dat jos și câteva kilograme, după ce în ultima perioadă se împlinise. Acum, trupul său a revenit la forma inițială, cea care le-a făcut pe multe concurente de la Insula Iubirii să vrea să „păcătuiască”.

Fanii au sesizat imediat schimbarea, iar imaginile au adunat numeroase aprecieri. În plus, reacțiile nu au întârziat să apară, astfel că mulți l-au complimentat pentru noul stil.

„Nu mai semeni deloc cu băiatul de pe insulă, dar îți stă super bine!”/ „O schimbare totală, ești de nerecunoscut!” sau „Se vede că aerul de Tenerife îți priește, sunt doar câteva dintre comentariile pe care internauții le-au lăsat pe contul de Instagram al lui Marcel.

Cu ce se ocupă Marcel în Tenerife

El și soția sa, Armina, locuiesc împreună în Tenerife. Aceasta lucrează pe un post de recepționistă la un hotel de lux, în timp ce Marcel este barman. Pe lângă asta, bărbatul cochetează și cu muzica, astfel că urmează să lanseze noi proiecte interesante, pe placul fanilor săi.

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