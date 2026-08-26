Restricții pentru mașinile poluante în România! Primăriile au termen 12 luni să stabilească zonele în care șoferii nu vor mai putea circula

Restricții pentru mașinile poluante în România! Primăriile au termen 12 luni să stabilească zonele în care șoferii nu vor mai putea circula
Mașini cu grad mare de poluare
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Șoferii din România ar putea avea parte de noi reguli în ceea ce privește accesul cu mașina în anumite zone ale orașelor. Noul Cod al Urbanismului, intrat în vigoare pe 25 august 2026, introduce posibilitatea delimitării unor zone cu emisii zero și a unor zone cu emisii scăzute. Consiliile locale au la dispoziție cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a stabili aceste zone. Delimitarea se va face prin hotărâri ale consiliilor locale, pe baza propunerilor formulate de compartimentele de specialitate din domeniul urbanismului și mediului.

Noile prevederi urmăresc reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului în zonele urbane. În zonele cu emisii zero sau scăzute pot fi introduse restricții pentru anumite vehicule, în funcție de nivelul emisiilor. Asta înseamnă că unele mașini ar putea avea accesul limitat în anumite zone ale orașelor. În funcție de deciziile autorităților locale, accesul ar putea fi condiționat sau chiar restricționat. Măsurile nu înseamnă însă că toate mașinile vechi sau diesel vor fi interzise automat în toate orașele din România. Regulile concrete vor fi stabilite la nivel local, în funcție de zonele delimitate și de hotărârile adoptate de fiecare consiliu local.

Bucureștiul pregătește deja o zonă cu emisii reduse

Capitala se află printre orașele în care astfel de măsuri sunt deja analizate. Primăria Municipiului București a pregătit anterior un plan care prevede introducerea unei zone cu emisii reduse, în care accesul vehiculelor poluante ar urma să fie restricționat treptat. Bucureștiul nu este singurul oraș vizat de astfel de măsuri. Printre marile aglomerări urbane pentru care legislația privind zonele cu emisii reduse a fost pregătită în ultimii ani se numără Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, alături de alte municipii.

Ce trebuie să știe șoferii

Pentru moment, proprietarii de mașini nu trebuie să își schimbe autoturismele doar din cauza noilor prevederi. Legea stabilește cadrul pentru delimitarea zonelor, însă fiecare administrație locală trebuie să decidă concret unde vor fi acestea și ce reguli se vor aplica. Astfel, în următoarele 12 luni, autoritățile locale trebuie să stabilească zonele cu emisii zero și cele cu emisii scăzute. Ulterior, șoferii vor putea afla exact ce tipuri de vehicule vor avea acces și în ce condiții.

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a poluării produse de transportul rutier. Pentru proprietarii autoturismelor mai vechi și mai poluante, schimbările ar putea însemna, în anumite orașe, restricții de circulație sau costuri suplimentare pentru accesul în zonele vizate.

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