Andrei Rotaru, noi dezvăluiri după despărțirea de Cristina: ”Îmi va fi foarte greu să-mi găsesc pe cineva”

Andrei Rotaru despre Cristina Petre
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Andrei Rotaru a făcut mărturisiri surprinzătoare despre despărțirea de Cristina Petre. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a fost invitat în podcastul lui Bursucu, unde a vorbit despre relația care s-a încheiat după 10 ani de căsnicie, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut. Declarațiile vin după apariția celor doi la „Insula Iubirii: Reuniuni”.

În cadrul podcastului, Andrei Rotaru a recunoscut că trece printr-o perioadă complicată și că despărțirea de Cristina Petre l-a afectat.

„Eu îi cerșeam iubirea. Considera poate că am înnebunit, făceam content cu trotineta aia și crezând că eu mă omor… (…) M-au strangulat, mi-au pus cătușe la spate și m-au băgat în salvare, m-au sedat. Sunt doar într-o depresie foarte severă. (…) Ea s-a lăsat foarte mult influențată de public și de mama ei. Ea plângea, plângea tot timpul. (…) Noi plecasem în Bali să facem un proiect prin care noi să devenim cineva. (…) Sunt sigur că îmi va fi foarte greu să-mi găsesc pe cineva”

Întrebat dacă există femei cărora le-ar fi teamă să se apropie de el după tot ce s-a întâmplat, Andrei a răspuns tranșant.

„Tuturor. Sunt sigur că îmi va fi foarte greu să-mi găsesc pe cineva. Am înșelat în primul rând.”

Fostul concurent a recunoscut astfel că trecutul său sentimental și felul în care s-au desfășurat lucrurile la „Insula Iubirii” o să fie un obstacol în viitoarele sale relații.

Andrei și Cristina au format unul dintre cele mai discutate cupluri din sezonul lor. Relația lor a fost pusă la încercare în cadrul emisiunii, iar după despărțire cei doi au continuat să își spună public punctele de vedere.

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