Fuego revine la TVR 2 cu sezonul 17 al emisiunii „Drag de România mea!”. Show-ul a ajuns la un record impresionant

Un nou sezon al emisiunii „Drag de România mea!” se pregătește să înceapă la TVR 2, iar proiectul prezentat și realizat de Paul Surugiu-Fuego marchează o performanță importantă pentru postul public de televiziune. Programul ajunge la sezonul cu numărul 17 și continuă, fără întrerupere, un parcurs început în urmă cu aproape un deceniu.

Prima ediție a noului sezon va fi difuzată sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 20:00, urmând ca emisiunea să poată fi urmărită și duminică, de la ora 15:00. Astfel, „Drag de România mea!” devine, în prezent, cel mai longeviv program de divertisment aflat în grila TVR.

Fuego revine la TVR 2 cu sezonul 17 al emisiunii „Drag de România mea!”

De-a lungul celor nouă ani de existență, emisiunea a adunat un număr impresionant de ediții și invitați. Proiectul a depășit pragul de 200 de ediții de gală și a inclus numeroase programe speciale dedicate sărbătorilor. Printre acestea se numără opt ediții speciale de Crăciun, șapte ediții de Paște și șapte programe de Revelion, fiecare construit în jurul unor teme și momente artistice diferite.

În platoul emisiunii au ajuns, de-a lungul timpului, peste 700 de invitați din lumea muzicii, teatrului și divertismentului. Fuego a realizat, la rândul său, peste 400 de duete alături de artiști și actori români, reprezentând generații și stiluri muzicale diferite.

Noul sezon păstrează această direcție și propune un amestec de muzică, cultură, divertisment și povești personale. Producătorii anunță ediții în care vor fi aduse împreună mai multe generații de artiști, dar și stiluri muzicale foarte diferite. Vor exista atât momente de umor și relaxare, cât și secvențe emoționante, premiere și întâlniri speciale.

Printre invitații care vor apărea în noul sezon se numără nume cunoscute precum Loredana Groza, Nicolae Botgros, Irina Loghin, Alexandra Ușurelu, Olivia Adams, Paula Seling, Alexandru Gorgos, Nineta Popa, Elena Gheorghe, Luminița Anghel, Raoul, Tania Turtureanu și Anca Țurcașiu.

Lista continuă cu Provincialii, Direcția 5, Ovidiu Lipan Țăndărică, Jeni Nicolau și Ansamblul „Junii Sibiului”. Programul va acorda, de asemenea, o atenție specială artiștilor din Republica Moldova, iar telespectatorii vor putea urmări mai multe momente dedicate acestora.

„E o bucurie să știu ca am ajuns aici! Sunt sigur ca avem un sezon colorat, cu momente variate, cu o gală de colecție dedicată Loredanei, cu emoții multe, cu artiști de top din Basarabia, cu multe surprize! Eu zic că suntem un program care trebuie și merită urmărit! Nu avem scandal și picanterie, dar avem oameni faini, muzică bună, un strop de esență și diversitate! Întotdeauna sunt emoții la filmări, oricât aș fi de pregătit sau cât de apropiat aș fi de personalitatea invitată. Emoțiile astea mă fac autentic și îmi arată că e bine să am frici și să nu mă culc pe o ureche, deși totul e pregătit în emisiune! Acesta e farmecul televiziunii și uneori mi-ar face o plăcere nebună să am vreme să pot face acest proiect sau poate un altul, în DIRECT!”, a spus Fuego.

Mirabela Dauer, moment special la 80 de ani

Prima ediție a noului sezon vine cu mai multe momente pregătite special pentru telespectatori. Unul dintre cele mai importante este apariția Mirabelei Dauer, care, la vârsta de 80 de ani, va lansa o piesă în primă audiție în cadrul emisiunii.

Artista va vorbi despre televiziune și despre experiențele sale de-a lungul anilor și va interpreta mai multe melodii. Printre momentele pregătite se află și un cântec dedicat tuturor mamelor, dar și un duet alături de Fuego.

Tot în ediția de debut va fi prezentată cea de-a 59-a ediție a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”. Alina Mavrodin va vorbi despre importanța evenimentului și despre tradiția acestui gen muzical, iar telespectatorii vor avea parte și de câteva dintre cele mai apreciate romanțe.

O altă întâlnire așteptată este cea dintre Vlăduța Lupău și Olguța Berbec. Cele două artiste, care au o relație de prietenie de mai mulți ani și sunt legate și printr-o relație de familie spirituală, vor apărea împreună în platoul emisiunii. Cele două vor povesti despre relația dintre ele, vor cânta și vor intra într-un dialog mai puțin convențional, fiind provocate să răspundă unor întrebări incomode.

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