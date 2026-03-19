Ce surprize pregătește Fuego în noul sezon al emisiunii „Drag de România mea!” Nicole Cherry, Corina Chiriac și Rodica Mandache deschid prima ediție

Pe 21 martie, la TVR 2, debutează sezonul 16 al emisiunii “Drag de România mea!”, cel mai longeviv show de divertisment actual de la Televiziunea Română, intrat în anul opt de existența! Sezonul 16 se anunță a fi o veritabilă punte între generații, reunind personalități care au scris istoria TVR și tinere talente care promit să ducă mai departe tradiția artistică.

Două zile ne mai despart de noul sezon al emisiunii „Drag de România mea!”. Într-un context aniversar special, marcat de celebrarea a 70 de ani de la înființarea Televiziunii Române, emisiunea își propune să aducă în prim-plan diversitatea stilistică. Nu vor lipsi artiștii minunați din Republica Moldova, la fel, din zone artistice diferite, dar nici tinerii plini de talent, de vârste diferite și stiluri aparte! Folclorul va fi și el prezent și va avea reprezentanți de cinste și muzica va fi, ca și până acum, atent aleasă, atât lirică, cât și ritmată, cantată exclusiv în dulcea noastră limbă română! Nu lipsește nici carismaticul Gabriel Nebunu, care va fi prezent permanent și în acest sezon, cu un rol interesant alături de Paul Surugiu!

Îndrăgitul artist Fuego, prima reacție înainte de noul sezon al emisiunii de succes, „Ce frumusețe de sezon v-am pregătit, dragii mei!”

Prima ediție, sâmbătă, 21 martie, de la ora 20.00 și duminică, 22 martie, de la 15.00, ne-o aduce pe scenă pe îndrăgita actriță Rodica Mandache, pe celebra Corina Chiriac, pe frumoasa Nicole Cherry, dar și pe artistul basarabean Alexandru Lozanciuc!

„Ce frumusețe de sezon v-am pregătit, dragii mei! Un sezon plin de culoare, de întrepătrundere a generațiilor, cu oameni faini și amintiri, cu energie, cu celebrarea celor 70 de ani ai Televiziunii Române și cu aceeași eleganță care ne-a consacrat. Am ajuns în anul opt de existență pentru că suntem relevanți pentru cei care apreciază frumosul, fără a crea falși idoli. Nu schimbăm lumea, dar oferim emoție, realitate, simplitate, povești și multă muzică bună, cântată exclusiv în limba română. Vă invităm să ne urmăriți!”, a declarat Paul Surugiu-Fuego.

Dincolo de invitații speciali, emisiunea va continua să promoveze folclorul autentic, având reprezentanți de cinste pentru a satisface gusturile diverse ale publicului telespectator. Prin diversitatea invitaților, de la veterani ai scenei până la artiști aflați la început de drum, emisiunea reușește să rămână un punct de reper în grila TVR 2.

