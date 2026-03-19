Ce surprize pregătește Fuego în noul sezon al emisiunii „Drag de România mea!” Nicole Cherry, Corina Chiriac și Rodica Mandache deschid prima ediție

De: Luciana Popescu 19/03/2026 | 15:39
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Pe 21 martie, la TVR 2, debutează sezonul 16 al emisiunii “Drag de România mea!”, cel mai longeviv show de divertisment actual de la Televiziunea Română, intrat în anul opt de existența! Sezonul 16 se anunță a fi o veritabilă punte între generații, reunind personalități care au scris istoria TVR și tinere talente care promit să ducă mai departe tradiția artistică.

Două zile ne mai despart de noul sezon al emisiunii „Drag de România mea!”.  Într-un context aniversar special, marcat de celebrarea a 70 de ani de la înființarea Televiziunii Române, emisiunea își propune să aducă în prim-plan diversitatea stilistică. Nu vor lipsi artiștii minunați din Republica Moldova, la fel, din zone artistice diferite, dar nici tinerii plini de talent, de vârste diferite și stiluri aparte! Folclorul va fi și el prezent și va avea reprezentanți de cinste și muzica va fi, ca și până acum, atent aleasă, atât lirică, cât și ritmată, cantată exclusiv în dulcea noastră limbă română! Nu lipsește nici carismaticul Gabriel Nebunu, care va fi prezent permanent și în acest sezon, cu un rol interesant alături de Paul Surugiu!

Prima ediție, sâmbătă, 21 martie, de la ora 20.00 și duminică, 22 martie, de la 15.00, ne-o aduce pe scenă pe îndrăgita actriță Rodica Mandache, pe celebra Corina Chiriac, pe frumoasa Nicole Cherry, dar și pe artistul basarabean Alexandru Lozanciuc!

„Ce frumusețe de sezon v-am pregătit, dragii mei! Un sezon plin de culoare, de întrepătrundere a generațiilor, cu oameni faini și amintiri, cu energie, cu celebrarea celor 70 de ani ai Televiziunii Române și cu aceeași eleganță care ne-a consacrat. Am ajuns în anul opt de existență pentru că suntem relevanți pentru cei care apreciază frumosul, fără a crea falși idoli. Nu schimbăm lumea, dar oferim emoție, realitate, simplitate, povești și multă muzică bună, cântată exclusiv în limba română. Vă invităm să ne urmăriți!”, a declarat Paul Surugiu-Fuego.

Dincolo de invitații speciali, emisiunea va continua să promoveze folclorul autentic, având reprezentanți de cinste pentru a satisface gusturile diverse ale publicului telespectator. Prin diversitatea invitaților, de la veterani ai scenei până la artiști aflați la început de drum, emisiunea reușește să rămână un punct de reper în grila TVR 2.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut
Știri
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii…
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Știri
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie...
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează
Gandul.ro
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui....
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
Adevarul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată....
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda liderilor europeni / Italia și Danemarca avertizează asupra riscului unei crize a migrației / Orban: Budapesta nu va susține nicio decizie „pro-ucraineană”
Mediafax
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Click.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se încadrează
Gandul.ro
Voucher de 100 lei pentru această categorie de pensionari români, cu ocazia Paștelui. Cine se...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot ...
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut
BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului
BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului
Două zodii dau lovitura până pe 12 aprilie. Oportunități neașteptate și schimbări de destin
Două zodii dau lovitura până pe 12 aprilie. Oportunități neașteptate și schimbări de destin
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără ...
Am aflat secretele fostei concurente de la Chefi la Cuțite. Cum să te bucuri de deserturi de post fără să te îngrași
BANC | Proverb vechi chinez
BANC | Proverb vechi chinez
Vezi toate știrile