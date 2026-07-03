Jada Pinkett Smith, în centrul unui nou scandal. Un fost prieten al lui Will Smith o acuză de amenințări

Un fost prieten al actorului Will Smith, Bilaal Salaam, continuă disputa în instanță cu soția acestuia, Jada Pinkett Smith, și susține că actrița refuză să stabilească o dată la care să fie audiată cu privire la presupusele amenințări pe care i le-ar fi adresat.

Conform documentelor depuse la dosar și consultate de publicația TMZ, Bilaal Salaam, care a dat-o în judecată pe Jada Pinkett Smith, solicită instanței să emită un ordin prin care actrița să fie obligată să se prezinte la o audiere sub jurământ în termen de 30 de zile.

Jada Pinkett Smith, chemată în instanță

Potrivit documentelor, Bilaal Salaam susține că Jada Pinkett Smith a refuzat să stabilească o nouă dată pentru depoziție, după ce nu s-ar fi prezentat la termenul programat pe 20 mai. Acesta solicită acum unui judecător să emită un ordin prin care actrița să fie obligată să depună mărturie în următoarele 30 de zile.

Salaam afirmă că dorește să o întrebe pe Jada despre presupuse comunicări și amenințări pe care aceasta sau persoane apropiate ei le-ar fi făcut la adresa sa. El susține că relațiile dintre ei s-au deteriorat după ce a refuzat să participe la gestionarea crizei provocate de celebrul incident de la gala Oscar din 2022, când Will Smith l-a lovit pe Chris Rock pe scenă. De asemenea, Salaam spune că tensiunile au crescut după ce familia Smith ar fi aflat că acesta pregătea o carte de memorii în care urma să vorbească despre experiențele sale alături de ei.

Soția lui Will Smith i-ar fi amenințat prietenul

Jada Pinkett Smith a respins în repetate rânduri toate acuzațiile formulate împotriva sa. Mai mult, în lunile precedente, actrița a obținut în instanță respingerea unei părți importante din procesul intentat de Salaam și chiar a primit o decizie favorabilă privind recuperarea unei părți din cheltuielile de judecată, în valoare de peste 32.000 de dolari.

În ciuda acestor victorii parțiale, litigiul nu s-a încheiat. Bilaal Salaam consideră că audierea lui Jada este esențială pentru a-și demonstra acuzațiile și susține că mărturia acesteia ar putea clarifica dacă au existat sau nu amenințări îndreptate împotriva lui. Avocații actriței au transmis însă că aceasta a fost deja audiată într-un alt dosar inițiat de Salaam și apreciază că o nouă depoziție amplă nu este justificată, acceptând cel mult o audiere limitată.

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