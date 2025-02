Acuzații grave la adresa lui Will Smith. Ce ar fi făcut cu 3 zile înainte de filmările pentru „Hitch”

După ce a revenit în atenția publicului cu un nou album muzical, la trei ani distanță de momentul scandalos petrecut la premiile Oscar, actorul Will Smith pare urmărit de controverse.

Se pare că în urmă cu două decenii, Smith ar fi vrut să se retragă din pelicula „Hitch”, cu trei zile înainte de începerea filmărilor. Dezvăluirea a fost făcută de regizorul Andy Tennant, care nu a primit prea bine vestea.

„Invoca tot felul de motive ridicole pentru a părăsi producția. Am avut o discuție lungă și onestă. Norocul a fost de partea mea că am avut susținerea soției lui, Jada Pinkett Smith. În final a rămas și totul a devenit distractiv. Filmul pe care am vrut să-l fac și filmul pe care a vrut să-l facă Will, niciunul dintre aceste filme nu este la fel de bun ca filmul pe care l-am făcut împreună”, declara Tennant, potrivit The Independent.