Episod fabulos povestit de legendarul muzician Mike Godoroja. Memorabila întâlnire cu Ray Charles dintr-o cameră de hotel

Mike Godoroja a scris istoria muzicii din România, iar talentul, dar și inspirația artistică l-au ajutat să se păstreze actual pentru publicul său mai bine de 25 de ani. Invitat în cadrul podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene, celebrul muzician a vorbit, printre altele și de cele mai emblematice întâlniri ale sale cu unii dintre cei mai mari artiști ai lumii. Printre ele, se numără și memorabila întâlnire cu Ray Charles, într-o cameră de hotel din Brașov.

Adrian Artene îi reamintește muzicianului despre una dintre cele mai reprezentative întâlniri, cea cu celebrul compozitor de jazz american Chick Corea. Jurnalistul a punctat că întâlnirea a avut loc într-o cameră de hotel din Brașov, iar de la acea întâlnire Mike Godoroja și-a amintit cum a avut cea mai îndrăzneață propunere pentru festival din acel an.

Cum l-a convins Mike Godoroja pe Ray Charles să concerteze în România: „Era misiune imposibilă”

„M-am întâlnit cu Chick Corea și, tot în acea cameră, cu marele Ray Charles, însă nu a fost că m-am întânit eu cu el, ci o misiune imposibilă. Ray Charles avea o vârstă la care nimeni din showbizul american nu se mai gândea că mai traversează el oceanul să vină în Europa. Doi, avea un calendar foarte bine stabilit pentru următorii trei ani de zile, de la filmări de cinema până la concerte speciale cu orchestră simfonică. Un artist de un asemenea calibru are un calendar pe care nu îl poți pătrunde cu propuneri: „Hei, veniți peste trei luni!”, nu există așa ceva. Era o misiune imposibilă pe care eu mi-am asumat-o în fața directorului festivalului Cerbul de Aur, Dumitru Moroșanu, un formator de meserie. El este unul dintre oamenii care m-au educat foarte sănătos. Și mi-a spus așa, fiind neîncrezător: „Bun, dacă tu îl aduci pe Ray Charles, aduci ce artiști vrei la Cerbul de Aur anul acesta!”, a spus cunoscutul compozitor.

Jurnalistul Adrian Artene precizează cât de dificil era pentru acea vreme să reușești să faci rost de informații sau să ajungi la un om de un asemenea calibru. „Eram în presă în acei ani și știu că pentru a documenta o știre trebuia să stau șase ore la biblioteca universitară pentru că nu exista Google-ul, această bibliotecă universală la care noi să avem acces”, spune el.

„I-am spus că am suferit 40 de ani, iar răspunsul a fost…Scuze, Mike”

Mike Godoroja i-a transmis un fax lui Ray Charles, însă răspunsul nu a fost deloc cel așteptat. „Am stat și m-am gândit în inconștiența acelei vârste, am scris un fax către managementul lui Ray Charles pe care l-am găsit datorită unui prieten din America. I-am spus în acel fax, într-o formulă ușor lacrimogenă, cât de important este ca el să vină pentru starea sufletească și culturală a României. Noi am suferit 40 de ani, iar această cultură ne-a făcut atât de mult bine. Am văzut-o doar prin copertele de viniluri și prin rarele accesări de casete video. Am făcut această scrisoare la care am primit următorul răspuns: „Scuze, Mike, îmi este imposbil să fac asta, dar apreciez intenția” Era semnată de un avocat”, își amintește compozitorul.

Cu o ambiție ieșită din comun și o îndârjire specifică vârstei de până în 30 de ani, muzicianul nu s-a lăsat debusolat de prima ușă închisă în nas. A decis să meargă mai departe, iar cu ajutorul unui amic polonez evreu a reușit să-l convingă pe Ray Charles să vină în România să concerteze. Ba mai mult, nu afost singurul nume mare care a urcat pe scenă în acel an.

„Am zis ok și am revenit. De data asta am revenit la un agent, un polonez evreu care a fost pe la Mamaia, avea el o gagică. Și îl rog să dea el telefon să-i explice de ce vreau să ajungă scrisoarea la Ray Charles. A făcut ala ce a făcut și a ajuns la un prieten bun al lui Ray Charles, cel care îl conducea pe scenă. I-a citit-o și Ray Charles a spus: „Da, vreau!”. Când am venit cu contractul pe masă la Dumitru Moroșanu, directorul muzical TVR, nici atunci nu i-a venit să creadă, a crezut că e vreo farsă de a mea. Și i-am zis, mi-ați promis ceva. Și am scos Jimmy Smith, James Brown. Anul acela la festival au fost Ray Charles, James Brown și Jimmy Smith”, mai spune celebrul compozitor.

