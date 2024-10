Minutul de aur al vieții pe care l-ar retrăi! Povestea emoționantă a celebrului muzician Mike Godoroja

Mike Godoroja este cel mai nou invitat din cadrul podcastului Altceva moderat de jurnalistul Adrian Artene. Celebrul muzician a scris de-a lungul vieții istoria muzicii din România, dar a colaborat și cu nume mari internaționale, punând România pe harta lumii. Talentul și inspirația artistică l-au ajutat să se păstreze actual pentru publicul său mai bine de 25 de ani. De numele lui se leagă istoria programelor de jazz, rock și blues de la Televiziunea Română și Radio România și este, de asemenea și producător muzical, compozitor și realizator TV. A trăit o viață pe scenă, în fața publicului și își amintește cu drag de fiecare, dar dacă ar fi să aleagă doar unul, Mike Godoroja nu ar sta pe gânduri.

Mike Godoroja scrie istoria muzicii din România, iar talentul, dar și pasiunea pentru muzică l-au ajutat să ofere publicului capodopere care vor dăinui ani la rând. Longevitatea și productivitatea lui Mike Godoroja sunt rezultatul deschiderii către nou pe care artistul și-a asumat-o de la începutul carierei și de care nu a uitat vreodată pe parcursul evoluției sale. În casrul podcastului, muzicianul ne spune câte instrumente cunoaște, dar și de unde a început pasiunea sa pentru muzică. Și, cu toate că a avut una dintre cele mai de succes și longevive cariere muzicale, dacă ar fi să se transporte înapoi în timp pentru a retrăi un moment din viață, acela nu ar fi legat de sfera profesională.

Mike Godoroja, despre minutul de aur al vieții sale: „A fost o schimbare totală pentru mine și am realizat asta mult mai târziu”

Adrian Artene: Te-aș transporta într-un minut din viața ta pe care l-ai retrăi, minutul de aur al vieții tale.

Mike Godoroja: Știi că a fost în momentul în care cei doi copii au ieșit de pe două pătuțuri care aveau role de la zona maternală de la spital și când i-am văzut a fost o schimbare totală pentru mine și nu am realizat asta decât mult mai târziu. Acea imagine, acel minut la care făceai referire îl știu în cele mai intime detalii. Cum Anuța era aproape galbenă, avea icter, Alexandru era roșu pentru că plângea non-stop fără să se oprească. Eu, având gemeni, erau micuți, nu erau ca un nou născut normal. Îmi amintesc cum m-a prins Ana cu degețelele ei micuțe de degetul meu mic, acela ar fi minutul despre care ți-aș vorbi. Altfel, am mii de minute, dar acesta este minutul de aur.

Mike Godoroja are multe regrete, cu câteva excepții: „Dacă ar fi să dau timpul înpoi, mi-e foarte teamă că aș face la fel”

Adrian Artene: Cum putem recupera lucrurile pe care le-am pierdut?

Mike Godoroja: Depinde ce alegere faci. Dacă vrei performanță, indiferent de domeniu, că este sport, că este muzică, arhitectură, presupune să te dedici, iar timpul tău nu va mai fi ca al celorlalți care nu vor să facă performanță. Este deja foarte cunoscută imaginea în care copilul trebuie să studieze la pian, în timp ce ceilalți îl cheamă la fotbal. Nu pot, m-a pus tata sa fac pian. Este clar că nu le mai poți avea. Dar dacă ar fi să dau timpul înpoi, mi-e foarte teamă că aș face la fel. Era o mai mare atracție pentru mine să studiez sau să fac lucruri care sunt în afara comunului, decât să fiu comun, și atunci cred că voi fi la fel.

Adrian Artene: Câte instrumente ai domesticit? Există vreun instrument care în continuare îți este corp străin iar la lista de regrete, ai adăuga și regretul că nu ai reușit să-l stăpânești și pe acela?

Mike Godoroja: Eu sunt un om care folosește destul de multe instrumente în spectacolele lui, având muzicieni destul de buni cu care lucrez. Aș răspunde în felul următor: Eu cred că nu colecția de instrumente pe care o am mă recomandă, cât ce am făcut cu ea. Așa, să vin să îți arăt ce piese am, vei spune: Wow, ai un muzeu! Dar dacă vin și spun ce am făcut cu ele, atunci capătă valoare. Este plăcerea mea de a descoperi sunete.

