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Prognoza meteo azi, 6 iulie 2026. Banatul, primul vizat de furtuni violente. Rafale de 50 km/h și ploi torențiale

De: Paul Hangerli 06/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 6 iulie 2026. Banatul, primul vizat de furtuni violente. Rafale de 50 km/h și ploi torențiale
Banatul va fi lovit de furtuni violente, sursa-colaj CANCAN.RO
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Vremea va fi ușor instabilă în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilei de 6 iulie, însă temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă. După-amiaza și în prima parte a nopții sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, iar izolat vor apărea vijelii și grindină.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, la nivel național, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și spre seară instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi perioade cu averse, unele cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt care vor atinge, în general, 40-50 km/h.

Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și grindină, iar în intervale scurte de timp cantitățile de apă pot ajunge la 10-15 l/mp, izolat chiar peste 20-30 l/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 22 de grade. Spre dimineață, izolat, se poate forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Banat, Crișana și Maramureș se vor înregistra cele mai numeroase manifestări de instabilitate atmosferică. După-amiaza și seara vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri pot apărea vijelii și grindină.

Valorile termice vor fi plăcute, cu maxime în jurul a 23-29 de grade, cele mai scăzute temperaturi urmând să fie în sudul Crișanei.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia va avea cea mai ridicată temperatură din țară, de până la 32 de grade, însă și aici, spre după-amiază, sunt posibile înnorări temporare și averse locale însoțite de descărcări electrice.

În sud-estul țării vremea va rămâne caldă, cu intervale însorite și doar pe spații restrânse vor apărea ploi de scurtă durată.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea o zi apropiată de normalul termic al perioadei, cu temperaturi ridicate și cer variabil. După-amiaza există posibilitatea apariției unor averse locale și descărcări electrice, însă fenomenele vor fi izolate comparativ cu vestul țării.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, instabilitatea atmosferică se va manifesta local, mai ales în cursul după-amiezii și serii. Sunt așteptate ploi de scurtă durată, descărcări electrice și rafale de vânt, în timp ce temperaturile vor rămâne apropiate de valorile obișnuite pentru începutul lunii iulie.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

Transilvania și zona montană se vor afla printre regiunile cele mai afectate de instabilitatea atmosferică. Vor fi frecvente averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină.

Minimele vor coborî până la 9 grade în estul Transilvaniei, cele mai scăzute valori din țară.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Pe litoral, vremea va rămâne caldă și plăcută. Cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă se va apropia de 30 de grade, iar noaptea valorile nu vor coborî sub 22 de grade, fiind cele mai ridicate minime din țară.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea unele înnorări și vor exista condiții pentru averse slabe și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 30 de grade, iar minima va fi de 17-18 grade, putând coborî spre 15 grade în zona preorășenească.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: aproximativ 26°C, cu averse și descărcări electrice după-amiaza.
Timișoara: aproximativ 27°C, vreme instabilă, cu ploi și intensificări ale vântului.
Iași: aproximativ 29°C, posibilitate de averse și furtuni locale în a doua parte a zilei.
Craiova: aproximativ 31°C, vreme caldă, cu înnorări temporare și șanse reduse de ploaie.
Constanța: aproximativ 30°C, cer variabil și vreme în general frumoasă, cu minima de aproximativ 22°C.
Brașov: aproximativ 25°C, instabilitate atmosferică accentuată, cu averse și descărcări electrice.

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