Smiley, dat în judecată pentru un ”plagiat evident”. Despăgubiri de 400.000 de euro și legătura cu trupa Coldplay

Un scandal de proporții zguduie showbiz-ul! Smiley se află în centrul unui proces controversat, fiind implicat într-o dispută legată de videoclipul „Timpul”, a cântăreței Feli, după ce regizoarea israeliană Adi Halfin i-a dat casa de producție în judecată, pe Cat Music și Tranda Film, susținând că opera ei a fost copiată fără permisiune. Halfin cere despăgubiri de 400.000 de euro pentru prejudiciul material și 10.000 de euro pentru daune morale, invocând încălcarea drepturilor de autor.

Industria muzicală românească fierbe, iar un scandal uriaș a ajuns acum în instanță după ce regizoarea de origine israeliană Adi Halfin susține că videoclipul piesei ”Timpul”, interpretată de Feli (n.r. artist Haha Production), este un ”plagiat evident” după un videoclip creat de ea pentru formația Combine.

Disputa a pornit de la afirmațiile lui Halfin cum că ideile sale originale – de la scenariu și concept vizual, până la regia efectivă – au fost preluate fără consimțământul său și folosite în videoclipul lui Feli.

Ea susține că a depus anterior propuneri și drafturi pentru videoclipuri muzicale internaționale, inclusiv cu legături cu membri ai trupei Coldplay, ceea ce i-ar conferi experiența și autoritatea necesară pentru a-și certifica profesionalismul.

”Reclamanta, prin avocat, învederează instanţei că în concluziile raportului de expertiză în proprietate intelectuală, se arată că videoclipul „I’m Not Alone” beneficiază de prezumţia de originalitate, precum şi faptul că videoclipul ulterior este un plagiat evident.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta Adi Halfin a solicitat obligarea fiecărui pârât la plata sumei de 100.000 euro, cu titlu de daune interese pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei prin încălcarea drepturilor de autor, prin raportare la dispoziţiile art.188 alin.2 lit. a şi b din Legea nr.8/1996 şi la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 euro, pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclamantei.

Suplimentar, reclamanta a solicitat obligarea la plata dobânzilor moratorii constând în dobânda legală penalizatoare începând cu luna noiembrie 2016 până la data la care aceste sume vor fi achitate efectiv şi integral, precum şi obligarea pârâţilor la efectuarea anumitor acţiuni cuprinse în petitul cererii de chemare în judecată”.

De cealaltă parte, Smiley, prin casa lui producție, cât și Cat Music, susțin că nu s-au implicat în regia videoclipului ”Timpul”.

”Cu privire la daunele morale, pârâta arată că nicio casă de producţie nu are posibilitatea tehnică şi nici obligaţia legală să verifice autenticitatea operelor care i se prezintă. Pârâţii HAHAHA şi CAT MUSIC au semnat un contract cu un tânăr regizor căruia i-a cerut un videoclip pentru melodia „Timpul” interpretată de Feli. Videoclipul a fost pus împreună cu muzica şi a fost exploatat ca atare”.

Smiley a fost pus sub "audit financiar"

Videoclipul lui Feli a fost scos din circuitul comercial de îndată ce regizoarea a notificat pârâta Cat Music cu privire la existența unui litigiu, iar acum melodia rulează pe Youtube cu fotografia lui Feli.

Prin urmare, avocații lui Smiley susțin că ”pârâtul Hahaha Production nu a provocat nici un prejudiciu moral reclamantei, consideră că nu poate fi obligat la despăgubiri pentru prejudiciu moral”.

Adi Halfin nu s-a mulțumit cu retragerea videoclipului și a cerut o expertiză contabilă cu privire la încasările venite în urma difuzării lui, pentru a justifica astfel și prejudiciu financiar.

Halfin a cerut printr-o expertiză contabilă să afle câți bani au încasat toți pârâții din acest videoclip, iar instanța a dispus recent o comisie formată din trei experți care să stabilească asta.

Mai exact, Curtea de Apel București a decis următoare:

”Din oficiu, pune în vedere expertului să menţioneze dacă veniturile încasate în urma difuzării videoclipului „Timpul” pot fi stabilite, cu exactitate, pe baza înscrisurilor contabile depuse la dosar şi care au fost avute în vedere la întocmirea raportului de expertiză contabilă şi a suplimentului la acest raport. Prorogă dezbaterea cererii de majorare a onorariului expertului pentru un termen ulterior depunerii răspunsului la obiecţiuni. Constată că în specialitatea regie nu există experţi autorizaţi. Dispune solicitarea unui punct de vedere din partea unei comisii formate din trei specialişti asupra obiectivelor raportului de expertiză. Desemnează ca specialişti pe domnii Mustaţă Bogdan (la propunerea Curţii), Racoviţeanu Şerban (la propunerea apelanţilor-pârâţi Trandafir Ionuţ şi Trandafilm SRL) şi Maoz Samuel (la propunerea apelantei-reclamante). Dispune ca onorariile specialiştilor să fie plătite de către apelanţii-pârâţi Trandafir Ionuţ şi Trandafilm SRL”, au stabilit magistrații.

Comisia de experți urmează să prezinte raportul final pe 29 aprilie, moment în care instanța va decide dacă Smiley și ceilalți pârâți sunt obligați să plătească sumele cerute de regizoarea israeliană.

