Am aflat ce i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul de confruntare de la Insula iubirii. Obiectul intim care l-a lăsat mască până și pe Radu Vâlcan

Am aflat ce i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul de confruntare de la Insula iubirii. Obiectul intim care l-a lăsat mască până și pe Radu Vâlcan
Remi și Narcis la Insula Iubirii
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Confruntarea dintre Remi Dobre și Narcis Bujor, de la Insula Iubirii, se anunță una dintre cele mai tensionate din acest sezon. După ce a văzut imaginile cu Bianca Iotu și ispita masculină, fostul concurent a pregătit o surpriză neașteptată pentru bărbatul alături de care fosta sa parteneră a trăit momente intime în Thailanda. Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit ce obiect i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul special, iar alegerea este una cu totul ieșită din comun.

Povestea dintre Remi Dobre și Bianca Iotu a luat o turnură neașteptată în sezonul al zecelea al emisiunii Insula Iubirii. Cei doi au venit în Thailanda după o relație de aproximativ trei ani, însă experiența de pe insulă a scos la iveală problemele care existau deja între ei. În timp ce Remi a urmărit evoluția relației lor de la distanță, Bianca s-a apropiat tot mai mult de Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine ale sezonului.

Am aflat ce i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul de confruntare de la Insula Iubirii

Apropierile dintre cei doi nu s-au oprit la flirturi și gesturi tandre. Bianca și Narcis au ajuns să își consume atracția, iar imaginile surprinse de camerele de filmat au declanșat momentul care a schimbat definitiv parcursul cuplului în emisiune. După ce a văzut ce s-a întâmplat între iubita lui și ispita masculină, Remi a decis să pună punct relației și să continue experiența în postura de bărbat singur.

Dacă mulți s-ar fi așteptat ca întâlnirea dintre cei doi bărbați să fie marcată exclusiv de reproșuri și discuții aprinse, Remi a ales să aducă în prim-plan și un obiect cu o semnificație aparte. Potrivit informațiilor obținute de sursele CANCAN.RO, fostul partener al Biancăi Iotu i-a oferit lui Narcis un articol de lenjerie intimă bărbătească.

Gestul are o evidentă încărcătură ironică, în contextul apropierii dintre Narcis și Bianca. Alegerea obiectului transformă cadoul într-o aluzie directă la relația intimă dintre cei doi și la felul în care s-au desfășurat lucrurile în timpul filmărilor.

Remi și Narcis la Insula Iubirii

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

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