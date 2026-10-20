Am aflat ce i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul de confruntare de la Insula iubirii. Obiectul intim care l-a lăsat mască până și pe Radu Vâlcan

Confruntarea dintre Remi Dobre și Narcis Bujor, de la Insula Iubirii, se anunță una dintre cele mai tensionate din acest sezon. După ce a văzut imaginile cu Bianca Iotu și ispita masculină, fostul concurent a pregătit o surpriză neașteptată pentru bărbatul alături de care fosta sa parteneră a trăit momente intime în Thailanda. Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit ce obiect i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul special, iar alegerea este una cu totul ieșită din comun.

Povestea dintre Remi Dobre și Bianca Iotu a luat o turnură neașteptată în sezonul al zecelea al emisiunii Insula Iubirii. Cei doi au venit în Thailanda după o relație de aproximativ trei ani, însă experiența de pe insulă a scos la iveală problemele care existau deja între ei. În timp ce Remi a urmărit evoluția relației lor de la distanță, Bianca s-a apropiat tot mai mult de Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine ale sezonului.

Am aflat ce i-a oferit Remi lui Narcis la bonfire-ul de confruntare de la Insula Iubirii

Apropierile dintre cei doi nu s-au oprit la flirturi și gesturi tandre. Bianca și Narcis au ajuns să își consume atracția, iar imaginile surprinse de camerele de filmat au declanșat momentul care a schimbat definitiv parcursul cuplului în emisiune. După ce a văzut ce s-a întâmplat între iubita lui și ispita masculină, Remi a decis să pună punct relației și să continue experiența în postura de bărbat singur.

Dacă mulți s-ar fi așteptat ca întâlnirea dintre cei doi bărbați să fie marcată exclusiv de reproșuri și discuții aprinse, Remi a ales să aducă în prim-plan și un obiect cu o semnificație aparte. Potrivit informațiilor obținute de sursele CANCAN.RO, fostul partener al Biancăi Iotu i-a oferit lui Narcis un articol de lenjerie intimă bărbătească.

Gestul are o evidentă încărcătură ironică, în contextul apropierii dintre Narcis și Bianca. Alegerea obiectului transformă cadoul într-o aluzie directă la relația intimă dintre cei doi și la felul în care s-au desfășurat lucrurile în timpul filmărilor.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, sunt replicile tăioase ale lui Narcis Bujor.

Remi, umilit și amenințat de Narcis după ce i-a furat iubita la Insula iubirii: ”Prietene, ne supărăm”

Fratele Biancăi Iotu a reacționat după ce concurenta s-a iubit cu Narcis Bujor. Ce le-a spus celor care o judecă