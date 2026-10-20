Ana, soția lui Tudor de la Fly Project, apariție uluitoare: „Am fugit de acasă! I-am luat pantalonii și am plecat”

„Am fugit de acasă cu pantalonii soțului meu!”. Ana Ionescu a atras toate privirile la un eveniment, unde a apărut într-o ținută neașteptată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a povestit cum a ajuns să împrumute hainele lui Tudor, dar și ce proiecte pregătesc împreună.

În ceea ce privește viața de familie, Ana recunoaște că micile neînțelegeri nu au dispărut complet, însă certurile sunt tot mai rare. Vedeta a vorbit și despre fiica sa, Ilinca, dar și despre planurile de vacanță, pe care speră să le concretizeze la finalul anului sau la începutul anului viitor. În paralel, cei doi lucrează la o locație pentru evenimente, a cărei deschidere oficială a fost amânată pentru primăvara următoare.

„A avut 55 de kilograme. Acum are 79 de kilograme, este bine, nu-l mai încap pantalonii”

Deși Tudor este mai mereu pe drumuri, Ana speră să găsească, în cele din urmă, câteva zile libere pentru o escapadă într-o destinație cu temperaturi mai blânde, însă, deocamdată, cei doi nu au stabilit nimic concret.

Ana Ionescu: Am fugit de acasă! Am fugit de acasă, m-am îmbrăcat sumar azi.

CANCAN: Ce ai pe tine? Te rog să-mi spui ce porți în partea de jos.

Ana Ionescu: În partea de jos, ai ținut bine minte! Sunt pantalonii soțului meu, de pe vremea când era mai slab. N-a apucat să-i poarte niciodată. A avut 55 de kilograme. Acum are 79 de kilograme, este bine, nu-l mai încap pantalonii. Așa că mi-a făcut un pustiu de bine și mi i-a dat mie.

CANCAN: Ce mai faceți?

Ana Ionescu: De toate facem acum. Partea proastă este că a venit frigul și lucrurile stagnează puțin din cauza asta. Așa cum am mai povestit, avem o locație de evenimente la care încă se lucrează. N-am putut să o deschidem oficial anul acesta, dar la anul, începând din primăvară, vă țin la curent. Abia aștept să ne vedem acolo!

CANCAN: Plecați pe undeva, Ana?

Ana Ionescu: Plecăm cu gândul. Tudor este aproape tot timpul plecat, dar mi-aș dori totuși să plecăm la sfârșitul anului sau poate la începutul anului viitor undeva unde să fie puțin mai cald. Deocamdată, nu avem nimic stabilit.

CANCAN: Vreau să știu: vă mai certați?

Ana Ionescu: Chiar vorbeam cu Tudor zilele trecute și mi-a zis: „Bă, nu ne mai certăm așa de rău ca înainte!”. Oare am îmbătrânit prea tare? Nu știu. Ideea este că ne mai certăm, dar mai rar. Odată cu îmbătrânirea vine și mintea la cap, da!

CANCAN: Cea mică ce face?

Ana Ionescu: Ilinca este la școală. Chiar acum mă grăbesc să o iau, pentru că mergem la ziua de naștere a unei colege de-ale ei. Toate merg minunat, Doamne ajută!

Îmi este și frică să spun asta. Când lucrurile se întâmplă așa cum trebuie, mi-e teamă să mai spun că totul este bine. Dar, slavă Domnului, suntem bine!

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