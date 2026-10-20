Ana, soția lui Tudor de la Fly Project, apariție uluitoare: „Am fugit de acasă! I-am luat pantalonii și am plecat”

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

„Am fugit de acasă cu pantalonii soțului meu!”. Ana Ionescu a atras toate privirile la un eveniment, unde a apărut într-o ținută neașteptată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a povestit cum a ajuns să împrumute hainele lui Tudor, dar și ce proiecte pregătesc împreună. 

În ceea ce privește viața de familie, Ana recunoaște că micile neînțelegeri nu au dispărut complet, însă certurile sunt tot mai rare. Vedeta a vorbit și despre fiica sa, Ilinca, dar și despre planurile de vacanță, pe care speră să le concretizeze la finalul anului sau la începutul anului viitor. În paralel, cei doi lucrează la o locație pentru evenimente, a cărei deschidere oficială a fost amânată pentru primăvara următoare.

„A avut 55 de kilograme. Acum are 79 de kilograme, este bine, nu-l mai încap pantalonii”

Deși Tudor este mai mereu pe drumuri, Ana speră să găsească, în cele din urmă, câteva zile libere pentru o escapadă într-o destinație cu temperaturi mai blânde, însă, deocamdată, cei doi nu au stabilit nimic concret.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze
Tudor și Anamaria Ionescu/ sursa: Mediafax.ro

Deși Tudor este mai mereu pe drumuri, Ana speră să găsească, în cele din urmă, câteva zile libere

Ana Ionescu: Am fugit de acasă! Am fugit de acasă, m-am îmbrăcat sumar azi.

CANCAN: Ce ai pe tine? Te rog să-mi spui ce porți în partea de jos.

Ana Ionescu: În partea de jos, ai ținut bine minte! Sunt pantalonii soțului meu, de pe vremea când era mai slab. N-a apucat să-i poarte niciodată. A avut 55 de kilograme. Acum are 79 de kilograme, este bine, nu-l mai încap pantalonii. Așa că mi-a făcut un pustiu de bine și mi i-a dat mie.

CANCAN: Ce mai faceți?

Ana Ionescu: De toate facem acum. Partea proastă este că a venit frigul și lucrurile stagnează puțin din cauza asta. Așa cum am mai povestit, avem o locație de evenimente la care încă se lucrează. N-am putut să o deschidem oficial anul acesta, dar la anul, începând din primăvară, vă țin la curent. Abia aștept să ne vedem acolo!

CANCAN:  Plecați pe undeva, Ana?

Ana Ionescu: Plecăm cu gândul. Tudor este aproape tot timpul plecat, dar mi-aș dori totuși să plecăm la sfârșitul anului sau poate la începutul anului viitor undeva unde să fie puțin mai cald. Deocamdată, nu avem nimic stabilit.

CANCAN:  Vreau să știu: vă mai certați?

Ana Ionescu: Chiar vorbeam cu Tudor zilele trecute și mi-a zis: „Bă, nu ne mai certăm așa de rău ca înainte!”. Oare am îmbătrânit prea tare? Nu știu. Ideea este că ne mai certăm, dar mai rar. Odată cu îmbătrânirea vine și mintea la cap, da!

CANCAN: Cea mică ce face?

Ana Ionescu: Ilinca este la școală. Chiar acum mă grăbesc să o iau, pentru că mergem la ziua de naștere a unei colege de-ale ei. Toate merg minunat, Doamne ajută!
Îmi este și frică să spun asta. Când lucrurile se întâmplă așa cum trebuie, mi-e teamă să mai spun că totul este bine. Dar, slavă Domnului, suntem bine!

NU RATA: Tudor de la Fly Project și-a dat soția de gol! Obiceiul Anei care îl scoate din minți: „Noi avem niște probleme foarte mari în familie”

CITEȘTE ȘI: Au făcut show la Power Couple, dar nimeni nu știa asta despre ei. Soția l-a dat de gol: „A fost prima oară când am făcut așa ceva”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cucu de la Noaptea Târziu, jefuit în Madrid și probleme în dragoste: „Momentan, no love. Nu există dragoste. S-a dus!”
Cucu de la Noaptea Târziu, jefuit în Madrid și probleme în dragoste: „Momentan, no love. Nu există dragoste. S-a dus!”
„Bonnie și Clyde” de pe Tinder, atacuri de groază în Capitală! Bărbații veneau la întâlniri fierbinți, dar erau agresați, amenințați cu pistoale și cuțite
„Bonnie și Clyde” de pe Tinder, atacuri de groază în Capitală! Bărbații veneau la întâlniri fierbinți, dar erau agresați, amenințați cu pistoale și cuțite
A fost unul dintre cei mai bogați români, dar acum i se vând până și mesele și scaunele! Imperiul lui Ioan Niculae, dezmembrat bucată cu bucată!
A fost unul dintre cei mai bogați români, dar acum i se vând până și mesele și scaunele! Imperiul lui Ioan Niculae, dezmembrat bucată cu bucată!
Miruna Milu, abandonată de prieteni și rude: „Când mi-am schimbat viața, nu m-a mai căutat nimeni!”
Miruna Milu, abandonată de prieteni și rude: „Când mi-am schimbat viața, nu m-a mai căutat nimeni!”
Ian de la Insula Iubirii, la un pas de pușcărie! A fost prins la volan cu permisul suspendat, dar surpriza a venit abia după câteva luni. Ce au descoperit polițiștii
Ian de la Insula Iubirii, la un pas de pușcărie! A fost prins la volan cu permisul suspendat, dar surpriza a venit abia după câteva luni. Ce au descoperit polițiștii
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Mediafax
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
Gandul.ro
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV și-a dat pe spate fanii cu o nouă apariție incendiară: „Absolut superbă!”
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident
Adevarul
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Digi24
O importantă cercetătoare în domeniul cancerului a murit din cauza bolii pe care încerca să o vindece. Care a fost primul ei simptom
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Mediafax
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Prosport.ro
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
Click.ro
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
Digi 24
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
Digi24
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii ‘60 că aceasta este data când se va sfârși lumea
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Am comandat friptură cu o felie de lamâie, zice Bulă!
Redmi dezvăluie specificațiile ecranului modelului K100
go4it.ro
Redmi dezvăluie specificațiile ecranului modelului K100
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
Gandul.ro
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Mediafax Spania
Povestea celebrului model care VINDEA GENȚI pe stradă ca să poată supraviețui
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.