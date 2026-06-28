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Tudor de la Fly Project și-a dat soția de gol! Obiceiul Anei care îl scoate din minți: „Noi avem niște probleme foarte mari în familie”

De: Carmen Gone 28/06/2026 | 05:50
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Dacă în public apar mereu cu zâmbetul pe buze, acasă lucrurile nu sunt chiar atât de… liniștite. Ana și Tudor Ionescu au făcut dezvăluiri savuroase pentru CANCAN.RO despre viața de familie și au recunoscut că, din când în când, ies scântei între ei. De la poarta care nu se închide niciodată cum trebuie și frigiderul plin cu dulciuri, până la transformarea spectaculoasă a lui Tudor, foștii concurenți de la Power Couple au povestit fără perdea cum reușesc să treacă peste micile conflicte. Iar dacă Ana spune că soțul îi sabotează orice dietă, artistul susține că toate certurile lor sunt… probleme „extrem de grave”.

Ani la rând, Tudor Ionescu a fost cunoscut și pentru lupta cu kilogramele în plus, însă artistul și-a schimbat complet stilul de viață și a reușit o transformare care nu poate trece neobservată. Întrebat de CANCAN.RO care este secretul siluetei sale, liderul Fly Project a răspuns, ca de obicei, cu mult umor, că are un meniu „special”. Vezi schimbul de replici mai jos!

Ana și Tudor Ionescu au vorbit despre motivele care duc la conflictele din casă
Ana și Tudor Ionescu au vorbit despre motivele care duc la conflictele din casă

Ana Ionescu: „Am preluat eu vechiul lui viciu!”

Dincolo de glumele pe care le face ori de câte ori este întrebat despre silueta sa, Tudor Ionescu recunoaște că și-a schimbat complet obiceiurile alimentare. Artistul spune că mănâncă o singură dată pe zi, însă asta nu înseamnă că a renunțat la toate plăcerile culinare. Totuși, diferențele dintre preferințele sale și ale Anei nu trec mereu neobservate, iar gusturile opuse ajung uneori să se transforme în adevărate motive de ceartă.

CANCAN.RO: Ce mănânci tu de arăți atât de bine? 

Tudor Ionescu: Salată de boeuf. Slănină. Mici. De-aia, de-aia. Fără pâine, mă, asta este, cred. Fără pâine, mă. Fără pâine, n-am mâncat doi ani.

Ana Ionescu: Mici!

Tudor Ionescu: Mici. Da, da.

Ana Ionescu: Fără pâine, mă, asta este, cred.

Tudor Ionescu: Fără pâine, n-am mâncat de ieri.

CANCAN.RO: Cine ți-a făcut meniul acesta?

Tudor Ionescu: Dumnezeu. El a dat micii, el a dat salata de beouf.

Ana Ionescu: Mulțumesc! Deci puteți să-mi spuneți și Dumnezeu, de acum înainte.

CANCAN.RO: Dar numai asta mănâncă el?

Tudor Ionescu: Nu! Mănânc orice, doar că mănânc o dată pe zi, seara.

Ana Ionescu: Un fel de fasting, până la urmă dacă stai să te gândești.

Tudor Ionescu: Doamne ajută!

CANCAN.RO: Și ții și tu?

Tudor Ionescu: Ea ar vrea să-l țină.

Ana Ionescu: Da, aș vrea, dar nu-mi iese.

Tudor Ionescu: Dar ciocolata aia de la Chișinău…

Ana Ionescu: Nu mă lasă!

Tudor Ionescu: Eu nu o las…

Ana Ionescu: Păi când ia toate nebuniile, păi dacă vedeți ce e la noi în frigider… A, și zi care este feblețea ta în ceea ce privește zona asta culinară? Budincile alea de ciocolată? A umplut frigiderul cu budinci de ciocolată.

Tudor Ionescu: Am redescoperit budincile copilăriei. Nu mai sunt în plic. Băi, Dumnezeule, băi, a ieșit copilul din mine. Mi-am luat 20 într-o seară, dintre care am mâncat 15.

Ana Ionescu: Și după aia trei luni n-a mai mâncat nimic. Și le mănânc eu, știi… ce-i rămâne lui.

CANCAN.RO: Ana, tu nu poți ține cură datorită, mulțumită, grație, din cauza soțului tău?

Ana Ionescu: Da, putem spune așa. El s-a lăsat de mâncare și am preluat eu vechiul lui viciu.

CANCAN.RO: Deci tu ești mărul discordiei?

Tudor Ionescu: Păi uneori se schimbă, în viață, se schimbă rolurile. Aia e!

CANCAN.RO: Dar ce, are frigiderul tot timpul plin, ai zis?

Ana Ionescu: Nu chiar tot timpul plin, dar uite, în ultima perioadă a făcut pasiune pentru această budincă. Și pentru că a venit vara, mai are o pasiune pentru înghețata la vafă. La fel avem congelatorul plin.

CANCAN.RO: De vanilie, da?

Tudor Ionescu: Da, absolut, aia, aia.

Ana Ionescu: Doamne, Dumnezeule.

Tudor Ionescu: Pot să mănânc 15, una după alta, fără să discut. Nu vomit, nu am nicio problemă. A doua zi o iau de la capăt.

Ana Ionescu: Dar cu ce or fi făcute înghețatele?

Tudor Ionescu: Cu vanilie. Sunt bune.

CANCAN.RO: Cu E-urile, dacă îngrașă, dacă nu îngrașă…

Ana Ionescu: Să fiu sinceră, mi-a fost frică să citesc pe ele, deci mai bine să nu citim.

Tudor Ionescu: Să fiu sincer, nu știu să citesc în limba aia. Pe mine nu mă interesează. Ele sunt bune.

Foștii concurenți de la Power Couple au povestit fără perdea cum reușesc să treacă peste micile conflicte
Foștii concurenți de la Power Couple au povestit fără perdea cum reușesc să treacă peste micile conflicte

Tudor Ionescu: „Noi avem niște probleme foarte mari în familie”

Dacă în bucătărie încă încearcă să ajungă la un compromis, când vine vorba despre traiul de zi cu zi apar și motivele… serioase de ceartă, iar fiica lor, Ilinca, a ajuns chiar arbitrul oficial al familiei. Ultima dispută? Vezi în rândurile de mai jos!

CANCAN.RO: De la ce vă mai ciondăniți voi doi, în afară de mâncare?

Ana Ionescu: Dar noi nu ne prea ciondănim. Suntem lapte și miere. Păi, ultima oară, de la ce ne-am ciondănit… De la ce ne-am ciondănit ultima oară, Tudor?

Tudor Ionescu: Aseară ne-am certat rău, dar nu mai știu de ce. Pe poarta pe care tu ai trântit-o.

Ana Ionescu: Mi-a atins poarta cu ușa.

Tudor Ionescu: Bă, nu duce nimic la bun sfârșit. Nimic, nu există. Dacă ea zice că închide ușa la baie, ea o apropie.

Ana Ionescu: În casă, dar ce? În casă trebuie să închizi toate ușile?

Tudor Ionescu: Avem o situație cu poarta. Poarta aia, la un moment dat, trebuie să fii atent ca să vezi dacă se închide sau nu. Ea pleacă, ea apasă pe buton și a plecat. Aia dacă rămâne jumătate deschisă…

Ana Ionescu: S-a supărat foarte tare, pentru că n-am așteptat, după ce am ieșit din curte, n-am așteptat să se închidă poarta total.

Tudor Ionescu: Deci, iată dragi telespectatori, noi avem niște probleme foarte mari în familie.

CANCAN.RO: Eu nu știu cum de nu divorțați.

Ana Ionescu: Da, da… și eu mă mir câteodată

CANCAN.RO: Aveți loc să vorbiți unul de altul când vă certați?

Ana Ionescu: Nu, dar știi ce? Ne face Ilinca. Ea este acum arbitru. „Gata, liniște! Acum vorbim pe rând.” Spune: „tati, tu!…acum, mami, tu!”.

Fiica lor, linca, a ajuns arbitrul oficial al familiei
Fiica lor, linca, a ajuns arbitrul oficial al familiei

Ana Ionescu: „Sunt niște lucruri care trebuie să râmână doar în casă!”

După „scandalul” provocat de poarta rămasă deschisă și după ce au lămurit cine câștigă disputele din familie, soții Ionescu și-au făcut deja planurile pentru vară. Deși, la prima vedere, ar părea că vor petrece tot timpul împreună, realitatea este puțin diferită.

CANCAN.RO: Unde plecați în vacanță?

Tudor Ionescu: Păi ele pleacă în vacanță primele, în Bulgaria. Eu plec în Cipru și în Egipt. Eu sunt în turneu.

Ana Ionescu: El nu este în vacanță!

Tudor Ionescu: Nu, nu! Păi cu ce crezi că pleacă ele în vacanță?

CANCAN.RO: Cu cardul lui iubi!

Ana Ionescu: Exact! Revenind, vom pleca și noi doi, ca doi părinți responsabili și iubitori.

Tudor Ionescu: La Ibiza!

Ana Ionescu: Dar nu mult, cinci zile. Mergem pe chill, mergem să ne relaxăm, să dormim.

Tudor Ionescu: Pe chill?

Ana Ionescu: Păi ce, Ibiza este pentru mai multe categorii.

Tudor Ionescu: Avem balcon la Guetta…

Ana Ionescu: Tudore, sunt niște lucruri care trebuie să râmână doar în casă.

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