Au făcut show la Power Couple, dar nimeni nu știa asta despre ei. Soția l-a dat de gol: „A fost prima oară când am făcut așa ceva”

De la emoțiile din studio până la vacanțele le-au rămas în suflet, Tudor și Ana Ionescu au făcut dezvăluiri savuroase despre familie, muzică și povestea din spatele noului hit semnat Fly Project. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a dezvăluit cum a luat naștere melodia, cine i-a dat primul verdict acasă și de ce fiica sa, Ilinca, este cel mai sincer „barometru de hituri”. De asemenea, Tudor și Ana au vorbit despre iubire, amintiri de neuitat dar și ce lipsește cu desăvârșire din relația lor.

Cei doi foști concurenți de la Power Couple au recunoscut că nu sunt romantici, de fel. În schimb, ceea ce contează pentru ei este sinceritatea. Chiar dacă uneori este dureroasă și poate răni. Pe de altă parte, Tudor Ionescu este convins că energia noii piese îi va cuceri pe fani. Deasemena artistul este foarte mândru de faptul că, în data de 12 iunie, în Republica Moldova, Fly Project cântă în deschiderea concertului superstarului mondial Ricky Martin.

Tudor Ionescu: „Este barometrul meu de hituri„

CANCAN.RO: Cum s-a născut «Mi Corazon (Bam Bam Bam)»? A fost genul de piesă care a venit dintr-o inspirație de moment sau ați lucrat mult până ați găsit formula potrivită?

Tudor Ionescu: A fost inspirație de moment, dar evident, ca întotdeauna, pentru a găsi cea mai bună variantă a unei piese calea-i lungă, munca-i multă. Este foarte importantă chimia din studio și oamenii cu care lucrezi. La piesa aceasta am lucrat cu Papu, Vlad și Harvis, prietenii mei vechi, iar ideile au venit de la toți. Harvis m-a ajutat și cu pronunția, el este și profesorul meu de spaniolă la sesiuni :))

CANCAN.RO: Ce crezi că va face publicul să țină minte «Mi Corazon»: refrenul, ritmul latino sau energia pe care o transmite?

Tudor Ionescu: Sper să existe în piesă câte ceva bun din fiecare, astfel încât publicul să aibă de unde s-aleagă. Părerea mea este că refrenul și ritornela te fac să o reții, te pun în mișcare.

CANCAN.RO: Există o persoană care a ascultat prima «Mi Corazon» și a cărei părere a contat enorm pentru tine?”

Tudor Ionescu: Ilinca și Ana. În general, ele ascultă primele piesele, imediat cum ajung acasă. Contează părerea lor evident. Sunt atent la prima reacție a lor, dar țin cont și că sunt ale mele și mă iubesc, așa că pot fi subiective. Deși, să știi că Ana este chiar obiectivă cu mine. Și îmi place să cred că și eu sunt la fel cu ea. Vrem să ne ajutăm cu păreri reale, obiective. Chiar dacă ne încurajăm reciproc, nu ne mințim dacă ceva nu ni se pare ok, spunem adevărul, chiar dacă doare.

Ana l-a dat de gol pe Tudor Ionescu

CANCAN.RO: Ana, tu ai auzit piesa înaintea tuturor. Care a fost reacția ta sinceră? Ai spus imediat «asta o să rupă» sau ai avut observații?

Ana Ionescu: Am știut că o să placă piesă, da, pentru că este foarte de vară, transmite o energie bună, te face să dansezi și să uiți de alte gânduri. Cred că oamenii au nevoie de așa ceva, noi toți avem nevoie de asta. Ilinca a început să danseze prin casă de la prima ascultare. Cred că acesta este un “barometru de hituri”, pentru că un copil este sincer și direct. Dacă nu îi vine să danseze, nu o face.

CANCAN.RO: După atâtea hituri care au făcut înconjurul lumii, mai ai emoții când lansezi o piesă nouă sau deja simți din studio când ai în față un viitor succes?

Tudor Ionescu: Am. La fiecare lansare a unei piese noi am emoții mai mari decât la prima piesa pe care am lansat-o vreodată. Asta pentru că lucrurile, în mintea mea, s-au schimbat, iar așteptările sunt altele. Și aici nu mă refer doar la așteptările publicului de la Fly Project, ci și ale mele de la mine însumi. Sunt cel mai mare critic al meu. În plus, felul în care se consumă muzica e diferit. Oamenii au mai puțin timp, fiind asaltați de atât de multă informație și conținut.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai intensă vară pe care ați trăit-o împreună și ce amintire v-a rămas și astăzi în suflet?”

Tudor Ionescu: Din fericire, am avut multe veri intense, aglomerate, dar și extrem de frumoase. Cea mai intensă a fost cea din 2017, când a venit Ilinca pe lume, pe 1 august. A fost o vară plină de emoții de toate felurile, de bucurie și de adaptare. Clar, cea mai intensă din viața noastră de cuplu, dar și din viețile noastre individuală.

„Ne spunem adevărul, chiar dacă doare”

CANCAN.RO: Dacă ar fi să retrăiți o singură vacanță în doi, fără copil, fără telefoane și fără griji, ce escapadă ați alege și de ce?

Tudor Ionescu: Prima dată când am fost în Boracay. Pentru că a fost prima noastră vacanță într-una dintre cele mai frumoase insule din lume, într-un moment în care insula era foarte putin vizitată. Am stat și mai mult, vreo 3 săptămâni, si ni s-a parut cea mai frumoasa vacanta ever. A fost pentru prima oară când am făcut așa ceva si ne-a rămas în minte. Inclusiv mâncarea era foarte bună. Ne-am bucurat de tot într-un mod diferit.

CANCAN.RO: Ana, care a fost cel mai romantic gest făcut de Tudor într-o vacanță?

Ana Ionescu: Noi nu suntem romantici deloc. Ne place de noi așa cum suntem, iar lucrurile la noi au venit întotdeauna natural, firesc, fără presiunea de a fi cumva. Spre exemplu, am avut un weekend neplănuit, dar care a fost fain, la Amsterdam, orașul nostru favorit. Fiecare a avut treabă în altă parte, iar Tudor a venit cu ideea să fac și eu un popas la Amsterdam, astfel încât, după ce termină el întâlnirile, să ne bucurăm de niște timp doar pentru noi doi. Asta am și făcut. Ne-am bucurat de orașul de care nu ne săturăm niciodată și de momente împreună, relaxați, de care acasă nu prea avem timp, pentru că avem un ritm de viață foarte agitat.

NU RATA: Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”

CITEȘTE ȘI: Contre la avanpremiera ”Te cunosc de undeva” între Ioana State și Tudor Ionescu! I-a dat ”block”! Cine a încercat să salveze situația