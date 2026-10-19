Serghei Mizil, siderat după ce actorul Toma Cuzin a fost reținut: ”E păcat să te distrugi”

Cazul lui Toma Cuzin, cunoscut publicului drept Firicel din „Las Fierbinți”, a ajuns subiect de discuție la „Dan Capatos Show”. Serghei Mizil a comentat situația actorului, reținut după un accident rutier, în condițiile în care nu ar mai fi avut permis din 2025. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Serghei Mizil a spus că îi pare rău pentru situația în care a ajuns actorul. Totuși, el a atras atenția că talentul și succesul profesional nu justifică decizii care pot pune vieți în pericol. Mizil a punctat și că în condițiile în care Cuzin nu mai avea permis de un an, ar fi trebuit să își ia toate măsurile de precauție pentru a nu ajunge în situația de față. Vezi emisiunea integrală aici!

„Mie îmi pare rău, e un actor foarte bun. E păcat să te distrugi. Și de ce să te urci la volan, să nu îți iei un șofer? Mie îmi ia 70 de lei, am mașină de acolo, de la mine, mă ia din București, mă duce înapoi la mine la Snagov pentru 70 de lei. Beau de 10.000, beau de 15.000, de ce să nu mai dau câteva sute, să mă duc acasă liniștit? Eu zic că e o tragedie pentru un actor de nivelul ăsta să se întâmple așa ceva. Sunt foarte mulți care se urcă așa la volan.”

Dan Capatos a adus în discuție și poziția publică a postului PRO TV. După ce cazul lui Cuzin Toma a ajuns în atenția publicului, postul de televizuine cu care este asociată imaginea actorului a dat un comunicat de presă prin care a transmis că așteaptă să vadă exact care au fost circumstanțele în care s-a produs totul. Rămâne de văzut însă cum se va soluționa cazului actorului în urma condusului fără permis și a consumului de substanțe interzise.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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