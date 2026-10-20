S-a terminat povestea de dragoste care a cucerit tenisul! Svitolina și Monfils divorțează, deși încă se iubesc. Care este motivul

Una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din tenisul mondial a ajuns la final. Elina Svitolina, ocupanta locului șase în clasamentul mondial, a anunțat luni, 19 octombrie 2026, că mariajul său cu fostul tenismen francez Gaël Monfils se încheie, după cinci ani de căsnicie. Sportiva ucraineană, în vârstă de 32 de ani, a publicat un mesaj emoționant în care a explicat că războiul din Ucraina a afectat-o profund și că, în ultimii ani, a ajuns să simtă că se pierde pe sine. Deși a subliniat că soțul său i-a fost alături în cele mai dificile momente, Svitolina a mărturisit că are nevoie să se regăsească și că nu poate face acest lucru în cadrul căsniciei. Cei doi au împreună o fetiță, Skai, născută în octombrie 2022.

Elina Svitolina și Gaël Monfils divorțează după cinci ani de căsnicie

Lumea tenisului internațional a fost surprinsă de anunțul făcut de Elina Svitolina, una dintre cele mai importante jucătoare ale circuitului feminin, care a confirmat că povestea sa de dragoste cu Gaël Monfils a ajuns la final. Sportiva ucraineană a dezvăluit că ea și fostul jucător francez au decis să pună capăt căsniciei, după o perioadă în care au încercat să depășească împreună dificultățile personale și emoționale.

Potrivit Reuters, cei doi s-au căsătorit în iulie 2021, iar în octombrie 2022 au devenit părinții unei fetițe pe nume Skai. Relația lor a fost urmărită cu interes de iubitorii tenisului, mai ales că ambii au avut cariere importante în sportul profesionist și au împărtășit de-a lungul timpului momente din viața de familie.

Anunțul despărțirii a fost făcut luni, 19 octombrie 2026, printr-un mesaj publicat de Svitolina pe Instagram, în care aceasta a vorbit despre transformările interioare prin care a trecut de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. Sportiva a explicat că impactul războiului asupra vieții sale a fost mult mai profund decât a lăsat să se vadă în aparițiile publice.

„Acesta este cel mai dificil lucru pe care a trebuit vreodată să îl împărtășesc”, și-a început Elina Svitolina mesajul, pregătindu-și admiratorii pentru vestea care avea să marcheze sfârșitul căsniciei sale.

Războiul din Ucraina i-a schimbat viața. „Simțeam că mă pierd încet pe mine însămi”

Elina Svitolina a explicat că războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei a lăsat urme adânci asupra echilibrului său emoțional, chiar dacă, din exterior, cariera sa sportivă a continuat să fie una de succes. Jucătoarea a mărturisit că a traversat perioade de neliniște, nopți nedormite și îndoieli, în timpul cărora a simțit că își pierde treptat identitatea.

În mesajul publicat pe Instagram, sportiva a subliniat că atașamentul față de țara natală a fost întotdeauna o parte esențială a vieții sale, însă nu a vorbit aproape niciodată în detaliu despre suferința interioară provocată de conflict.

„Toată lumea știe cât de mult înseamnă Ucraina pentru mine. Ceea ce am spus foarte rar este ce a făcut războiul în interiorul meu”, a mărturisit Svitolina.

Sportiva a amintit că, în anul precedent, anunțase că are nevoie de o pauză de la tenis, deoarece nu se afla într-o stare emoțională potrivită pentru a continua să concureze. La acel moment, publicul cunoștea doar o parte din motivele care au determinat-o să ia această decizie, însă acum Svitolina a ales să vorbească mai deschis despre dificultățile prin care trecea.

„Anul trecut v-am spus că aveam nevoie să mă îndepărtez de teren, pentru că nu eram într-o stare emoțională potrivită. Astăzi vreau să vorbesc puțin mai deschis. Ceea ce nu ați văzut au fost nopțile nedormite, îndoielile și sentimentul că mă pierdeam încet pe mine însămi”, a continuat jucătoarea ucraineană.

Mărturisirea sa arată cât de puternic a resimțit efectele războiului și în viața personală, dincolo de presiunea competițiilor sportive și de responsabilitățile pe care le are ca mamă.

Gaël Monfils i-a fost alături în cele mai grele momente. De ce nu au reușit să își salveze căsnicia

Deși a anunțat sfârșitul mariajului, Elina Svitolina a ținut să sublinieze că Gaël Monfils nu este vinovat pentru despărțire și că acesta i-a oferit sprijin în perioadele în care se confrunta cu cele mai mari dificultăți emoționale.

Sportiva a povestit că fostul tenismen francez a fost martor la toate momentele sale de suferință și că a încercat să o ajute să depășească problemele care o apăsau. Cei doi au luptat mult timp pentru relația lor, însă Svitolina a ajuns la concluzia că unele dintre conflictele interioare nu pot fi rezolvate exclusiv prin dragostea și sprijinul partenerului.

„Gaël a văzut totul. Nu mi-a dat niciodată drumul la mână. Am luptat împreună mult timp, cu tot ceea ce aveam. Dar unele bătălii se poartă adânc în interiorul tău și nicio iubire venită din partea altcuiva nu le poate câștiga în locul tău”, a explicat Elina Svitolina.

Jucătoarea a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, a început să înțeleagă că are nevoie să își regăsească echilibrul și identitatea, însă a realizat că nu poate parcurge acest proces rămânând în căsnicie.

„Cu timpul, am ajuns să înțeleg că trebuie să găsesc drumul înapoi către mine însămi și că nu pot face acest lucru în cadrul căsniciei noastre”, a declarat sportiva.

Svitolina a recunoscut că această concluzie a fost extrem de dureroasă, mai ales pentru că sentimentele față de soțul său nu au dispărut. Potrivit propriilor declarații, despărțirea nu a venit în urma unei dispute sau a unei trădări, ci după o perioadă îndelungată de frământări personale.

„Este cel mai greu adevăr pe care a trebuit vreodată să îl înfrunt și cel mai greu lucru pe care a trebuit să i-l spun persoanei pe care o iubesc”, a mărturisit jucătoarea.

„M-a iubit în cele mai întunecate momente”. Mesajul emoționant pentru Gaël Monfils

În ciuda deciziei de a pune capăt căsniciei, Elina Svitolina a vorbit cu afecțiune și recunoștință despre Gaël Monfils, subliniind că acesta i-a respectat nevoia de a merge pe un drum diferit.

Sportiva a explicat că soțul său a ascultat-o și a acceptat ceea ce i-a comunicat, demonstrând, în opinia ei, o putere și o eleganță pe care nu le va uita niciodată. Mesajul său a fost unul neobișnuit de personal pentru un anunț de despărțire, deoarece a pus accentul pe iubirea care a existat între ei și pe sprijinul reciproc.

„Gaël m-a ascultat. A respectat ceea ce am nevoie cu o putere și o eleganță pe care nu le voi uita niciodată. Gaël m-a iubit în cele mai mari bucurii ale mele și în cele mai întunecate momente, iar eu l-am iubit din toată inima”, a scris Svitolina.

Prin aceste cuvinte, jucătoarea ucraineană a dorit să transmită că despărțirea nu trebuie interpretată ca o confruntare între doi oameni care au încetat să se respecte, ci ca o decizie dificilă luată într-un moment de schimbare profundă.

Svitolina le-a cerut admiratorilor și celor care îi urmăresc viața personală să dea dovadă de înțelegere și să respecte intimitatea familiei, în timp ce ea și Monfils încearcă să se adapteze noii situații.

Ce se va întâmpla cu fiica lor, Skai. Elina Svitolina a făcut un anunț important

Unul dintre cele mai emoționante fragmente ale mesajului publicat de Elina Svitolina a fost dedicat fiicei sale, Skai, care s-a născut în octombrie 2022. Sportiva a subliniat că, indiferent de schimbările din viața personală, copilul va rămâne prioritatea absolută pentru amândoi.

Svitolina a explicat că sfârșitul căsniciei nu înseamnă și destrămarea familiei în ceea ce privește responsabilitățile părintești, deoarece ea și Gaël Monfils intenționează să continue să își crească fiica împreună.

„Skai va fi întotdeauna pe primul loc. Căsnicia noastră se încheie, dar familia noastră nu. Vom fi întotdeauna părinții ei, unul lângă celălalt, la fiecare pas al vieții sale”, a transmis sportiva.

Jucătoarea a insistat că nu există o persoană care trebuie învinovățită pentru această despărțire și că povestea lor nu ar trebui transformată într-un conflict public.

„Nu există decât doi oameni care s-au iubit profund și o poveste care își schimbă forma”, a concluzionat Elina Svitolina.

Prin această declarație, sportiva a încercat să transmită că relația dintre ea și Monfils va continua sub o altă formă, construită în jurul responsabilității comune față de fiica lor.

Elina Svitolina continuă să impresioneze în tenis, în timp ce Gaël Monfils s-a retras

Despărțirea vine într-un moment important și pentru carierele celor doi sportivi, care se află în etape diferite ale vieții profesionale. Elina Svitolina, în vârstă de 32 de ani, ocupă locul șase în clasamentul mondial și rămâne una dintre cele mai importante jucătoare ale circuitului WTA.

Ucraineanca, semifinalistă de patru ori în turneele de Grand Slam, inclusiv la Australian Open, și-a asigurat recent calificarea la Turneul Campioanelor, competiție programată la Indian Wells, în California, la finalul sezonului.

În același timp, Gaël Monfils, în vârstă de 40 de ani, fost număr șase mondial și unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai generației sale, figurează ca retras din tenisul profesionist în evidențele Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Francezul intenționase inițial să își încheie cariera la sfârșitul anului 2026 și să își ia rămas-bun de la public cu ocazia turneului Paris Masters, programat în noiembrie. Cu toate acestea, ITIA îl listează deja drept jucător retras, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Pentru Elina Svitolina și Gaël Monfils, anul 2026 marchează astfel o perioadă de schimbări majore, atât în plan personal, cât și profesional. După cinci ani de căsnicie și nașterea unei fetițe, cei doi au decis să își continue viețile separat, păstrând însă legătura prin rolul de părinți.

În mesajul său, Svitolina a transmis că despărțirea reprezintă una dintre cele mai dificile decizii ale vieții sale, dar și un pas pe care îl consideră necesar pentru a-și regăsi echilibrul interior, după anii marcați de suferința provocată de războiul din țara natală.

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