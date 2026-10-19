Italia introduce o taxă de 1.000 de euro pentru anumite căsătorii. Cine trebuie să plătească

Trei primării din nordul Italiei au introdus tarife suplimentare pentru oficierea căsătoriilor civile în care este implicat un cetățean străin. Costurile pot ajunge la 1.000 de euro, iar autoritățile locale justifică măsura prin volumul mai mare de muncă administrativă. Decizia a stârnit controverse, iar o organizație specializată în dreptul imigrației pregătește contestarea acesteia în instanță, relatează RaiNews.

Noile reguli au fost adoptate de administrațiile din Claviere, Pragelato și Sestriere, localități situate în zona văilor Val di Susa și Val Chisone. Sistemul de taxare ține cont atât de reședința viitorilor soți, cât și de cetățenia acestora.

Cât costă oficierea unei căsătorii civile

Cuplurile în care ambii parteneri locuiesc în localitatea unde are loc ceremonia beneficiază de oficierea gratuită a căsătoriei. În schimb, dacă unul dintre viitorii soți nu este rezident, se aplică o taxă suplimentară de 250 de euro.

Pentru ceremoniile în care cel puțin unul dintre parteneri este cetățean străin, suma suplimentară ajunge la 1.000 de euro. Există posibilitatea ca și alte administrații locale din regiune să adopte reguli similare.

Reprezentanții primăriilor susțin că dosarele care implică cetățeni străini presupun proceduri suplimentare, precum traducerea și verificarea documentelor. Diego Joannas, secretarul municipal al Uniunii montane a comunelor olimpice din Via Lattea, a explicat pentru publicația La Stampa că funcționarii au semnalat creșterea solicitărilor pentru astfel de căsătorii.

Potrivit acestuia, angajații au propus introducerea unor tarife diferențiate pentru a compensa timpul și resursele necesare gestionării dosarelor.

„Din partea birourilor noastre a venit semnalul că existau mai multe solicitări de căsătorie din partea unor cetățeni italieni care doreau să se căsătorească cu femei străine”, a declarat Diego Joannas.

Asociația pentru Studii Juridice privind Imigrația (ASGI) intenționează să conteste deciziile celor trei primării. Disputa vizează diferențele de tarif stabilite în funcție de cetățenia viitorilor soți. Rămâne de văzut dacă măsurile vor fi menținute și dacă alte localități italiene vor introduce taxe similare pentru oficierea căsătoriilor civile.

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