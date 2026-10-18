Noua indexare a pensiilor din 2027. Câți bani ar putea intra în plus în buzunarele pensionarilor

Noua indexare a pensiilor din 2027. Câți bani ar putea intra în plus în buzunarele pensionarilor
Cum arată noua indexarea a pensiilor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pensionarii din România ar putea beneficia din nou de o majorare anuală a veniturilor începând cu 2027, după ce indexarea pensiilor a fost suspendată în ultimii doi ani. Procentul exact nu a fost stabilit oficial, însă o creștere de aproximativ 7,3% este luată în calcul ca posibil scenariu, în funcție de evoluția indicatorilor economici și de prevederile legale aplicabile.

Reluarea indexării este inclusă în programul de guvernare, însă aplicarea măsurii depinde de identificarea resurselor bugetare necesare. Autoritățile trebuie să țină cont atât de protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor, cât și de obiectivele privind reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.

Câți bani vor primi pensionarii în urma indexării pensiilor

Câți bani ar putea primi pensionarii în plus

Potrivit Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință (VPR), utilizată pentru calcularea pensiilor publice, ar trebui actualizată în fiecare lună ianuarie. Formula prevăzută de lege ia în considerare rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Punctul de referință a fost stabilit la 81 de lei, valoare menținută și în 2025, respectiv 2026, după suspendarea majorărilor prevăzute inițial. Pentru stabilirea procentului aferent anului 2027 vor fi necesari indicatorii statistici definitivi pentru 2026 și aplicarea tuturor regulilor legale.

Dacă majorarea ar fi de 7,3%, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei, ajungând la 2.146 de lei. Pentru un venit lunar de 3.000 de lei, suplimentul ar fi de 219 lei, iar pensia ar ajunge la 3.219 lei. În cazul unei pensii de 4.000 de lei, creșterea ar fi de 292 de lei, până la 4.292 de lei.

Aceste calcule sunt orientative, nu reprezintă sume garantate. Procentul final pentru 2027 nu a fost confirmat oficial, iar valoarea efectivă a majorării va depinde de formula legală și de deciziile autorităților.

CITEȘTE ȘI: Când vor intra alocațiile în noiembrie 2026? Vești bune din partea autorităților

Povestea femeii de 87 de ani care refuză să renunțe la munca ei. Coase ii pentru a le vinde

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Rațiile de luptă ale militarilor, vândute la preț redus. Ce spune MApN despre situație
Rațiile de luptă ale militarilor, vândute la preț redus. Ce spune MApN despre situație
Amendă între 1.957 și 4.350 lei pentru românii care au animale de companie și „uită” acest obiect acasă
Amendă între 1.957 și 4.350 lei pentru românii care au animale de companie și „uită” acest obiect acasă
Zodia care dă lovitura în plan financiar! Neti Sandu: „O să negociați salariul și termenele”
Zodia care dă lovitura în plan financiar! Neti Sandu: „O să negociați salariul și termenele”
Accident tragic în Hunedoara! Un tânăr de 25 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp
Accident tragic în Hunedoara! Un tânăr de 25 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp
Papa Leon, prima apariție publică după operația la plămâni: „Îmi voi relua treptat activitățile”
Papa Leon, prima apariție publică după operația la plămâni: „Îmi voi relua treptat activitățile”
„M-au numit și au simulat scene sexuale tulburătoare”, într-un parc din Marea Britanie, acuză o artistă
Mediafax
„M-au numit și au simulat scene sexuale tulburătoare”, într-un parc din Marea Britanie, acuză o artistă
Noaptea revoltelor în Europa. Au luat foc pe rând Franța, Italia, Albania, Portugalia și Belgia. Mulțimi de oameni furioși incendiază clădiri, sparg magazine și se luptă cu jandarmii. Se anunță proteste și astăzi în marile orașe europene
Gandul.ro
Noaptea revoltelor în Europa. Au luat foc pe rând Franța, Italia, Albania, Portugalia și Belgia. Mulțimi de oameni furioși incendiază clădiri, sparg magazine și se luptă cu jandarmii. Se anunță proteste și astăzi în marile orașe europene
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Adevarul
Zodiile norocoase ale zilei de 18 octombrie: cine are parte de o schimbare majoră
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Secretul din cazul O.J. Simpson, păstrat 30 de ani. Ce ar fi știut un informator despre arma crimei
Mediafax
Secretul din cazul O.J. Simpson, păstrat 30 de ani. Ce ar fi știut un informator despre arma crimei
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Firea după ce și-a făcut mai multe intervenții estetice! E de nerecunoscut
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Vedetele care încap în hainele fiicelor, după ce au slăbit 92 de kilograme! Sfatul designerilor: „Trebuie să mascăm imperfecțiunile”
Click.ro
Vedetele care încap în hainele fiicelor, după ce au slăbit 92 de kilograme! Sfatul designerilor: „Trebuie să mascăm imperfecțiunile”
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
Digi 24
Planul pentru încheierea războiului din Ucraina. Disputa dintre Trump și Zelenski ascunde o inițiativă de pace mult mai importantă
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană
go4it.ro
Din păcate, România este pe primul loc în Uniunea Europeană
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Go4Games
Actorul din The Walking Dead a realizat un film Resident Evil
Noaptea revoltelor în Europa. Au luat foc pe rând Franța, Italia, Albania, Portugalia și Belgia. Mulțimi de oameni furioși incendiază clădiri, sparg magazine și se luptă cu jandarmii. Se anunță proteste și astăzi în marile orașe europene
Gandul.ro
Noaptea revoltelor în Europa. Au luat foc pe rând Franța, Italia, Albania, Portugalia și Belgia. Mulțimi de oameni furioși incendiază clădiri, sparg magazine și se luptă cu jandarmii. Se anunță proteste și astăzi în marile orașe europene
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
Mediafax Italia
FABULOS! I-au prins cu 100.000 de euro cash, în Rolls Royce
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Mediafax Spania
ATENȚIE dacă îți cumperi haine de la ZARA și MANGO! Semnalul de alarmă tras de Protecția Consumatorilor
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.