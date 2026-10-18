Noua indexare a pensiilor din 2027. Câți bani ar putea intra în plus în buzunarele pensionarilor

Pensionarii din România ar putea beneficia din nou de o majorare anuală a veniturilor începând cu 2027, după ce indexarea pensiilor a fost suspendată în ultimii doi ani. Procentul exact nu a fost stabilit oficial, însă o creștere de aproximativ 7,3% este luată în calcul ca posibil scenariu, în funcție de evoluția indicatorilor economici și de prevederile legale aplicabile.

Reluarea indexării este inclusă în programul de guvernare, însă aplicarea măsurii depinde de identificarea resurselor bugetare necesare. Autoritățile trebuie să țină cont atât de protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor, cât și de obiectivele privind reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice.

Câți bani ar putea primi pensionarii în plus

Potrivit Legii nr. 360/2023, valoarea punctului de referință (VPR), utilizată pentru calcularea pensiilor publice, ar trebui actualizată în fiecare lună ianuarie. Formula prevăzută de lege ia în considerare rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Punctul de referință a fost stabilit la 81 de lei, valoare menținută și în 2025, respectiv 2026, după suspendarea majorărilor prevăzute inițial. Pentru stabilirea procentului aferent anului 2027 vor fi necesari indicatorii statistici definitivi pentru 2026 și aplicarea tuturor regulilor legale.

Dacă majorarea ar fi de 7,3%, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei, ajungând la 2.146 de lei. Pentru un venit lunar de 3.000 de lei, suplimentul ar fi de 219 lei, iar pensia ar ajunge la 3.219 lei. În cazul unei pensii de 4.000 de lei, creșterea ar fi de 292 de lei, până la 4.292 de lei.

Aceste calcule sunt orientative, nu reprezintă sume garantate. Procentul final pentru 2027 nu a fost confirmat oficial, iar valoarea efectivă a majorării va depinde de formula legală și de deciziile autorităților.

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