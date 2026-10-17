Când vor intra alocațiile în noiembrie 2026? Vești bune din partea autorităților

Când vor intra alocațiile în noiembrie 2026? Vești bune din partea autorităților
Alocațiile intră mai devreme în noiembrie 2026 /Foto: Freepik
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Veste importantă pentru părinți și pentru beneficiarii de alocații. Plata acestora va fi efectuată mai devreme în luna noiembrie, astfel că banii vor ajunge în conturile copiilor înainte de data obișnuită. În mod normal, alocațiile sunt virate pe card în data de 8 a fiecărei luni. Însă, luna viitoare, banii ar urma să ajungă la părinți mai devreme.

În mod normal, alocațiile sunt virate pe data de 8 a fiecărei luni, însă, de această dată, cum ziua respectivă cade într-o duminică plata va fi efectuată mai devreme. Astfel, beneficiarii vor avea acces la bani chiar înainte de weekend. Această modificare se aplică tuturor categoriilor de ajutoare sociale destinate copiilor, inclusiv alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului, stimulentul de inserție și sprijinul pentru adopție.

Alocațiile intră mai devreme în noiembrie 2026

Astfel, în luna noiembrie, alocațiile o să fie virate pe card în data de 6 noiembrie 2026, cu două zile mai devreme. De asemenea, în cazul în care alocația nu apare în cont în ziua respectivă, părinții pot cere informații de la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care locuiesc.

Pentru beneficiarii care primesc alocația prin mandat poștal, distribuirea banilor urmează un calendar diferit față de cel al plăților prin cont bancar.

De asemenea, fenomenul plăților anticipate nu este limitat doar la alocații. Tot în noiembrie 2026, și alte beneficii sociale care au ca dată standard de plată ziua de 8 vor fi procesate mai devreme. Acest lucru se aplică tuturor categoriilor de beneficii gestionate de sistemul public de asistență socială, inclusiv indemnizațiilor pentru creșterea copilului și ajutoarelor sociale.

Ce valoare are alocația

Alocația de stat pentru copii se acordă tuturor minorilor cu domiciliul sau reședința în România, indiferent de veniturile părinților. Valoarea acesteia variază în funcție de vârsta copilului. Pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru cei cu vârsta cuprinsă între doi ani și 18 ani care prezintă dizabilități, alocația este majorată față de valoarea standard.

Pentru copiii cu vârsta între doi ani și 18 ani, alocația are o valoare fixă stabilită prin lege. Plățile se fac lunar, iar sumele sunt indexate periodic în funcție de rata inflației. Părinții care au mai mulți copii primesc alocație pentru fiecare dintre aceștia, fără limită de număr. Banii sunt virați pe cardul bancar declarat de titularul dreptului.

În noiembrie 2026, valoarea alocației de stat pentru copii este de 292 de lei/lună pentru copiii cu vârsta între 2 și 18 ani și 719 lei/lună pentru copiii de până la 2 ani sau cei cu dizabilități.

 

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