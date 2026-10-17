Povestea femeii de 87 de ani care refuză să renunțe la munca ei. Coase ii pentru a le vinde

Povestea femeii de 87 de ani care refuză să renunțe la munca ei. Coase ii pentru a le vinde
Bunica refuză să renunțe la activitatea sa / Sursa foto: Gorjeanul
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La 87 de ani, o femeie din Gorj își petrece zilele cu acul în mână, lucrând cu migală la ii și costume populare românești. Deși trăiește dintr-o pensie de numai 1.280 de lei, nu a renunțat la meseria pe care a învățat-o în copilărie și își vinde creațiile în piață pentru a obține bani în plus. Dincolo de nevoia de a-și completa veniturile, bătrâna se teme că tradiția pe care a păstrat-o vie zeci de ani nu va mai fi dusă mai departe de generațiile tinere.

Bătrâna a a deprins meșteșugul încă din copilărie și l-a practicat de-a lungul întregii vieți. Deși și-ar fi dorit să aibă parte de mai multă școală, a muncit și în domeniul confecțiilor, unde a acumulat 22 de ani de experiență. Cu o pensie lunară de doar 1.280 de lei, aceasta își petrece timpul lucrând ii și costume populare, pe care le vinde ulterior în piață, conform Gorjeanul.

Bătrâna se teme că meșteșugul va dispărea

Realizarea unei singure ii poate dura aproximativ două luni, deoarece fiecare model necesită atenție, îndemânare și multă răbdare. Nici problemele de sănătate și intervenția chirurgicală la ochi nu au făcut-o să renunțe la această ocupație. Pentru femeie, cusutul nu reprezintă doar o modalitate de a câștiga bani, ci și un mod de a-și păstra mintea și mâinile ocupate.

„Nu mi-e greu să lucrez. Dacă n-aș lucra, mi-ar fi greu să stau. Chiar dacă am avut probleme cu vederea, tot continui să lucrez”, a spus bătrâna.

De-a lungul anilor, a confecționat cămăși și costume tradiționale pentru localnici, copii și elevi. Un costum popular poate costa aproximativ 1.200 de lei, însă bătrâna încearcă să mențină prețurile accesibile, chiar dacă munca depusă este îndelungată.

Dincolo de grijile financiare, femeia este preocupată de viitorul acestui meșteșug. Tot mai puțini tineri sunt interesați să învețe să coasă ii și nici nepoatele sale nu au ales să continue tradiția familiei.

Dorul de cei dragi este o altă încercare, mai ales că trei dintre nepoții săi locuiesc în Anglia. Chiar și de la distanță, aceasta le-a trimis cămășuțe lucrate manual, păstrând astfel o legătură cu familia.

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