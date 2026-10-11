Studenții români care mănâncă la cantină cu 16 lei pe zi: „Ai fel principal, aperitiv, desert, iar pâinea e inclusă”

Pentru mulți studenți români care aleg să studieze în străinătate, costurile ridicate ale traiului reprezintă una dintre cele mai mari provocări. În Franța, însă, sistemul universitar vine la pachet cu o serie de facilități care reduc semnificativ cheltuielile lunare. Printre cele mai apreciate beneficii se numără cantinele universitare subvenționate de stat, unde o masă completă costă doar 1 euro, ceea ce înseamnă că un student poate mânca trei mese pe zi cu aproximativ 3 euro, adică în jur de 16 lei.

La Strasbourg, unul dintre cele mai importante centre universitare din Franța, numeroși studenți români profită de acest sistem. Mesele sunt servite în restaurante universitare moderne administrate de CROUS, instituția care gestionează serviciile sociale dedicate studenților. Oferta include zilnic preparate diverse și meniuri echilibrate, la un preț imposibil de găsit în majoritatea orașelor europene.

Studenții români mănâncă la cantină cu 16 lei pe zi

Nina Durringer, românca ce administrează unul dintre cele mai moderne campusuri studențești din Strasbourg, spune că alimentația este considerată o prioritate de autoritățile franceze.

„Mâncarea e foarte bună. Ai fel principal, aperitiv, desert, iar pâinea e inclusă. Scopul este ca studenții să o ducă bine și să rămână aici să facă studii și să devină profesioniști”.

Pentru studenții care beneficiază de burse sociale, accesul la mesele subvenționate reprezintă un ajutor important într-un context în care costurile vieții din Franța sunt mai ridicate decât în România. O cafea într-un local din apropierea campusului costă aproximativ 2 euro, iar un fel principal într-un restaurant poate ajunge la 10-15 euro. În comparație, o masă completă la cantina universitară costă doar 1 euro, notează Adevărul.

Flavia Adamciuc, studentă româncă la Strasbourg, confirmă că restaurantele universitare reprezintă o soluție eficientă pentru gestionarea bugetului lunar. Tânăra beneficiază de bursă socială și locuiește într-un cămin studențesc din oraș, iar mesele subvenționate îi reduc considerabil cheltuielile de zi cu zi.

Franța investește în confortul studenților

Facilitățile nu se opresc la cantine. Studenții români și ceilalți cetățeni europeni au acces la cămine moderne, ajutoare pentru chirie, servicii medicale gratuite și activități sportive sau culturale finanțate de stat. În campusul Paul Appell din Strasbourg, renovat recent printr-o investiție de aproape 60 de milioane de euro, studenții beneficiază de camere moderne, săli de sport, spații de recreere și numeroase evenimente dedicate comunității universitare.

Chiria pentru o cameră de cămin este de aproximativ 320 de euro pe lună, însă mare parte din sumă poate fi recuperată prin ajutorul de locuință acordat de statul francez. În plus, bursele sociale pot ajunge până la aproape 700 de euro lunar, în funcție de veniturile familiei.

CITEŞTE ŞI: Statul oferă peste 3000 de lei lunar acestor tineri. Cine poate primi banii până la 26 de ani

Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat. Sunt peste 130.000 de beneficiari