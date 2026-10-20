Ce i-ar fi făcut Netflix lui Meghan Markle! Soția prințului Harry, în centrul unui scandal de proporții

Meghan Markle se află în centrul unei noi controverse, după ce negocierile pentru apariția sa în serialul „The Gentlemen”, produs de Netflix, au fost întrerupte. Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, fusese luată în calcul pentru un rol în cel de-al treilea sezon al producției create de Guy Ritchie, însă discuțiile nu s-au concretizat. Persoane apropiate soției prințului Harry susțin acum că numele acesteia ar fi fost folosit pentru a atrage atenția asupra serialului și pentru a promova sezonul al doilea, într-un moment în care platforma pregătea deja continuarea poveștii. Dezvăluirile vin în contextul în care Meghan și Harry s-au întors în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, iar fosta actriță din „Suits” analizează posibilitatea unei reveniri importante în lumea cinematografiei.

Meghan Markle nu va mai apărea în „The Gentlemen”. Ce s-a întâmplat cu negocierile

Meghan Markle nu mai poartă negocieri pentru un rol în serialul „The Gentlemen”, una dintre producțiile Netflix create de regizorul britanic Guy Ritchie. Ducesa de Sussex fusese luată în considerare pentru apariția în sezonul al treilea, iar informațiile despre posibila sa revenire într-un proiect de televiziune de amploare au atras atenția presei internaționale, mai ales în contextul mutării familiei sale în Marea Britanie.

Potrivit revistei PEOPLE, care citează informații publicate de The Telegraph, persoane din anturajul ducesei susțin că discuțiile s-au încheiat și că există suspiciuni privind modul în care numele acesteia a fost asociat cu producția. Sursele apropiate lui Meghan consideră că informațiile despre o posibilă colaborare ar fi fost făcute publice pentru a genera interes în jurul serialului, fără ca negocierile să fi ajuns într-un stadiu avansat.

Mai mult, apropiații ducesei au acuzat Netflix că ar fi divulgat informații despre posibila implicare a acesteia, susținând că publicitatea creată în jurul numelui său ar fi fost avantajoasă pentru promovarea producției.

„Unele persoane din echipa ei consideră că a fost folosită pentru a ajuta la promovarea sezonului al doilea, deoarece știau că acesta nu era la fel de bun ca primul sezon și comandaseră deja un al treilea”, a declarat o sursă pentru The Telegraph.

Aceeași persoană a susținut că o asemenea strategie reprezintă un procedeu de marketing cunoscut, prin care interesul publicului este stimulat prin asocierea unui nume celebru cu un proiect, chiar dacă discuțiile privind participarea efectivă sunt încă într-o fază incipientă.

„Este cel mai vechi truc de marketing: convingi un nume important să citească un scenariu, apoi divulgi informația că ești «în discuții» cu acea persoană, când, în realitate, lucrurile nu sunt deloc atât de avansate”, a explicat sursa.

Reprezentanții lui Meghan Markle și cei ai Netflix nu au oferit imediat un răspuns solicitărilor de comentarii transmise de revista PEOPLE duminică, 18 octombrie 2026.

Serialul „The Gentlemen”, în centrul controversei. Netflix pregătește sezonul al treilea

„The Gentlemen” este un serial creat de Guy Ritchie, a cărui acțiune se desfășoară în Anglia și care este filmat în Marea Britanie. Producția îi are în rolurile principale pe Theo James și Kaya Scodelario și a devenit unul dintre proiectele cunoscute ale platformei Netflix.

Cel de-al doilea sezon a avut premiera pe 3 septembrie 2026, iar compania anunțase deja că serialul va continua cu un al treilea sezon. Potrivit informațiilor publicate de Variety pe 24 august, noua serie de episoade se afla deja în etapa de preproducție, în timp ce scenariile erau încă în curs de definitivare.

În această perioadă au apărut și primele informații privind posibila participare a lui Meghan Markle. Publicația Deadline relata că negocierile pentru implicarea ducesei se aflau într-un stadiu foarte timpuriu, în timp ce The Hollywood Reporter preciza că rolul era încă în curs de dezvoltare și că nu se știa în câte episoade ar fi putut apărea fosta actriță.

O eventuală colaborare ar fi reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte de actorie ale lui Meghan de la plecarea sa din distribuția serialului „Suits”. Tocmai această posibilitate a provocat interes, având în vedere că ducesa se îndepărtase de cariera artistică după intrarea în familia regală britanică.

În prezent, potrivit informațiilor publicate de PEOPLE, discuțiile privind participarea sa la „The Gentlemen” nu mai continuă, iar acuzațiile lansate de persoane din anturajul ducesei au adăugat o nouă controversă relației sale profesionale cu Netflix.

Meghan Markle pregătește revenirea la actorie după succesul din „Suits”

Înainte să devină soția prințului Harry și ducesă de Sussex, Meghan Markle era cunoscută pentru rolul lui Rachel Zane din serialul juridic „Suits”, în care a jucat timp de șapte sezoane. Personajul i-a adus notorietate internațională, iar producția a reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte ale carierei sale de actriță.

După intrarea în familia regală britanică, Meghan s-a retras din serial și a renunțat la activitatea obișnuită de pe platourile de filmare. Într-un interviu acordat publicației Variety în 2022, aceasta declara că a încheiat capitolul actoriei, sugerând că nu intenționa să revină la profesia care o consacrase.

Planurile sale s-au schimbat însă în ultimii ani, iar ducesa a început să exploreze din nou posibilitatea de a participa la proiecte cinematografice. Ea a filmat o apariție specială în lungmetrajul „Close Personal Friends”, o producție în care joacă Lily Collins și Jack Quaid și pentru care nu fusese anunțată încă o dată de lansare.

Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile cuplului, Meghan și Harry discutau de mai mult timp despre revenirea ei la actorie, înainte ca posibilitatea participării la „The Gentlemen” să devină publică. Revista PEOPLE relatează că ducesa este entuziasmată de perspectiva reluării carierei artistice și analizează diferite oportunități profesionale.

În paralel, Meghan a continuat colaborarea cu Netflix prin intermediul unor proiecte de lifestyle. Începând din 2025, ea a realizat două sezoane și un episod special de sărbători pentru emisiunea „With Love, Meghan”, prin care și-a prezentat publicului pasiunea pentru gastronomie, organizarea evenimentelor și activitățile din viața de zi cu zi.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie împreună cu Archie și Lilibet

Controversa legată de „The Gentlemen” apare într-un moment de schimbări importante pentru familia Sussex, după ce prințul Harry și Meghan Markle au decis să se întoarcă în Marea Britanie alături de cei doi copii ai lor, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Potrivit informațiilor publicate anterior de PEOPLE, ducesa primise o ofertă pentru un proiect important, iar această oportunitate profesională a influențat inclusiv momentul ales de familie pentru revenirea pe teritoriul britanic.

Meghan și Harry au ajuns în Marea Britanie pe 26 august 2026, la numai câteva zile după ce anunțaseră public că intenționează să își mute familia înapoi în Regatul Unit. Archie și Lilibet au început școala în Marea Britanie în luna septembrie, ceea ce a marcat o schimbare semnificativă în viața celor doi copii.

Familia intenționează să își stabilească o reședință privată, fără statut regal, despre care se crede că se află în afara Londrei. În același timp, Harry și Meghan urmează să își păstreze locuința din Montecito, California, precum și proprietatea de vacanță din Portugalia.

Această organizare le-ar permite să își împartă timpul între Marea Britanie și celelalte reședințe, în funcție de activitățile profesionale și de nevoile familiei.

Harry nu a încetat niciodată să ducă dorul Marii Britanii

Decizia de a reveni în Regatul Unit nu ar fi fost determinată exclusiv de oportunitățile profesionale ale lui Meghan Markle. Potrivit unor persoane apropiate prințului Harry, acesta a continuat să simtă o legătură profundă cu țara natală, chiar și după anii petrecuți în Statele Unite.

O sursă apropiată cuplului a explicat pentru PEOPLE că Harry și Meghan își doresc să petreacă tot mai mult timp în Marea Britanie și să le ofere copiilor posibilitatea de a cunoaște mai bine țara din care provine tatăl lor.

„Pas cu pas, își doresc să fie în Marea Britanie. Vor să aibă timp și să le ofere copiilor ocazia de a fi aici”, a declarat sursa.

Aceeași persoană a precizat că prințul Harry nu a încetat niciodată să ducă dorul sentimentului de apartenență pe care îl asociază cu locurile în care a crescut, în ciuda distanței și a schimbărilor din viața sa.

„Nu a încetat niciodată cu adevărat să ducă dorul casei. I-a lipsit acel sentiment de legătură și de apartenență. Marea Britanie este încă acasă pentru el, în multe privințe”, a adăugat sursa.

Pentru Meghan Markle, revenirea în Regatul Unit coincide cu o perioadă în care încearcă să își redefinească activitatea profesională și să se apropie din nou de industria cinematografică. Deși negocierile pentru „The Gentlemen” nu au dus la o colaborare, persoanele apropiate ducesei susțin că aceasta continuă să fie interesată de noi roluri.

Rămâne de văzut care va fi următorul proiect artistic al soției prințului Harry și dacă revenirea sa la actorie se va concretiza într-un rol important. Până atunci, acuzațiile potrivit cărora numele său ar fi fost folosit pentru promovarea serialului Netflix au readus-o pe Meghan Markle în centrul atenției presei internaționale.

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