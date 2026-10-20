Lazy Ed și Efraim, concert spontan de manele la ieșirea din Mosh!

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Zici că e un film de Quentin Tarantino! Cunoscuții interpreți de manele și R&B Lazy Ed și Efraim ies tacticoși din restaurantul Mosh, aparent mulțumiți după o cină complexă, cu anturajul (inclusiv niște fete). Nu e clar cine cu cine s-a mai combinat, dar spre deliciul CANCAN.RO și al fanilor celor doi băieți frumoși ai manelelor, la ieșire apare din senin un tip care seamănă cu Roberto Benigni, actorul italian din La Vita e Bella. Și tipul nu e singur, are și o chitară atârnată de gât, așa că băieții se opresc o clipă… și începe concertul!

Lazy Ed, pe numele său real Eduard Mandache, e un artist pe val, cu un stil care îmbină trap, R&B și chiar manele. Cât despre prietenul său bun, Efraim, el are o melodie lansată acum o lună și ceva, „Te-am văzut de la balcon”, foarte haioasă, cu versuri gen „Hai să ne iubim acum, că bani nu avem, oricum”. Nu prea se mai potrivesc versurile cu realitatea, pentru că o cină la Mosh nu e tocmai merdea la Amzei. Efraim a fost generos la restaurant, dar e și mai generos cu cântarea. Se vede că la el e pasiune pură! Pune mâna pe chitară și chiar se pricepe! Cât despre Lazy Ed, nu putea să se lase mai prejos și bagă și el din răsputeri.

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Lazy Ed și Efraim, concert spontan în față la MOSH

În jurul lor, lume ca la balamuc! Fetele sunt înfierbântare, cântă și ele refrenul, băieții sunt în centrul atenției, lumea a scos telefoanele, se filmează, se face live, e meniu complet. Ăsta da desert după o ieșire în oraș! Ăsta e Bucureștiul care ne place, cu acest happeninguri muzicale pe trotuar! La final se lasă cu îmbrățișări și băieții pleacă spre casele lor. Fanilor le rămâne să le dea follow pe Youtube, asta până la următoarea ieșire cu concert.

Lazy Ed și Efraim, concert spontan în față la MOSH

Pe plan profesional, Lazy Ed a lansat și el o melodie recent, cu Jo (Ioana Anuța). În primăvară se zvonea că s-ar fi înfiripat o relație între ei, informație infirmată foarte haios de Jo însăși. Cât despre iubiți, Jo s-a afișat recent cu iubitul ei oficial, Adrian Marius – informații despre ei gătiți AICI. Deci colaborarea dintre Lazy Ed și Jo rămâne pur profesională. Nu e problemă, nu pare să aibă dificultăți în găsirea unei partenere, totul e să nu fie al treilea, cum glumea el însuși într-un podcast.

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