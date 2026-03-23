Naomi Hedman, vrăjită la propriu în fața la Uanderful! E single și pusă pe distracție, după despărțirea de Lazy Ed

Naomi Hedman a fost surprinsă la ceas de seară în clubul exclusivist al vedetelor, Uanderful. Frumoasa vedetă pare că a trecut rapid peste capitolul sentimental și despărțirea de fostul iubit, Lazy Ed, și își trăiește viața fără regrete. Influencerița a fost văzută pe terasa clubului, unde se simțea bine alături de o prietenă. Punctul culminant al serii a fost atunci când, spontan, Naomi a avut parte de un moment total neașteptat, un mini show de magie chiar în fața ei. CANCAN.RO a fost și de această dată cu ochii în patru și avem toate informațiile.

Frumoasa Naomi Hedman, mulatra cu chip de zeiță, a fost de-a lungul timpului în atenția presei și a pus mereu inimile bărbaților pe jar. Oriunde își face apariția, nu are cum să treacă neobservată. Așa s-a întâmplat și de această dată, atunci când am a surprins-o în toată splendoarea la club. Naomi nu avea cum să lipsească, mai ales că se află din nou în era „single girl” sau „party girl” și vrea să trăiască fiecare moment la intensitate maximă.

Naomi a ales o ținută cu accente de pop-diva

Ca de fiecare dată, Naomi și-a pregătit atent ținuta pentru ieșirea la club și a fost atentă la toate detaliile. Până la urmă, o ținută bună îți poate schimba complet vibe-ul și încrederea în sine. Proaspăt despărțită de cântărețul Lazy Ed, Naomi a decis că este momentul să iasă în lume și să-i arate fostului ce a pierdut. Nu știm dacă a rămas o ranchiună între ei, dar în relații de prietenie clar nu au rămas, deoarece Lazy Ed a mărturisit în cadrul detectorului de minciuni de la Selly că a încercat să facă relația să meargă, dar a fost doar un „foc”. Și iată că nu iese fum fără foc, iar frumoasa influenceriță a ales o ținută hot.

Când vine vorba de tainele modei, Naomi este un fel de fashion icon, iar pentru clubul Uanderful — unde, așa cum v-am spus, se dau întâlniri toate divele și băieții de oraș — vedeta nu putea să se lase mai prejos. Creatoarea de conținut a mers pe full-black, o alegere sigură, iar întreaga ținută a fost gândită să fie alcătuită doar din piese de piele. Naomi a purtat o jachetă ușor oversize, pantaloni evazați din latex, care îi evidențiau silueta perfectă, și niște ochelari transparenți, pentru un look complet.

Magicianul clubului a încercat să o vrăjească pe Naomi

După mult dans în club, spiritele s-au încins, iar Naomi, alături de buna prietenă cu care a ieșit la party, a simțit nevoia să ia o pauză și să se relaxeze pe terasa clubului. Acolo a apărut, din senin, magicianul localului, care i-a adus zâmbetul pe buze vedetei; nu doar că a făcut-o să zâmbească, ci a reușit să râdă cu poftă.

Acest personaj magic probabil i-a prezis un viitor strălucitor. Nu știm ce trucuri sau ce a scos din mânecă magicianul de la Uanderful, dar efectul a funcționat pentru diva. Poate nu a fost doar numărul de magie motivul pentru care vedeta s-a amuzat copios, ci și cocktailul pe care l-a servit.

După trucul de magie, un domn i-a dat târcoale brunetei

Seara a mers ca pe roate, dar tot ce e frumos are și un final. După multă distracție, Naomi și prietena ei au decis că este timpul să plece și au comandat un Uber. Erau foarte zâmbitoare amândouă și binedispuse, iar în timp ce își așteptau mașina, un bărbat misterios și-a făcut apariția.

Nu știm dacă se cunoștea cu Naomi sau era doar un admirator fermecat de frumusețea ei. Cele două au socializat puțin cu tânărul, iar apoi influencerița l-a ignorat complet și s-a îndreptat spre Uberul care a venit la fix.

