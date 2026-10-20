Remi Dobre a răbufnit după întâlnirea cu Narcis Bujor! Mesajul care a aprins internetul

Remi Dobre
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Remi Dobre pare că nu a trecut cu vederea schimbul tensionat de replici pe care l-a avut cu Narcis Bujor la Insula Iubirii. După ce relația sa cu Bianca Iotu s-a încheiat în cadrul emisiunii, iar telespectatorii au urmărit imaginile care au surprins apropierea dintre concurentă și ispita masculină, fostul concurent a revenit în atenția fanilor printr-un mesaj publicat pe TikTok.

Mulți dintre cei care urmăresc emisiunea au interpretat declarația drept o ironie la adresa lui Narcis, mai ales că aceasta vine la scurt timp după confruntarea dintre cei doi, difuzată de Antena 1. Replica lui Remi a atras rapid atenția în mediul online și a stârnit numeroase comentarii din partea internauților care au urmărit întreaga poveste încă de la începutul sezonului.

Remi Dobre a răbufnit după întâlnirea cu Narcis Bujor

Relația dintre Bianca Iotu și Remi Dobre a reprezentat unul dintre subiectele care au generat cele mai multe reacții în actuala ediție a emisiunii. Cei doi au intrat în competiție după aproximativ trei ani petrecuți împreună, însă experiența din Thailanda a scos la iveală problemele care existau deja între ei. Pe parcursul filmărilor, Bianca a ajuns să petreacă tot mai mult timp în compania lui Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine.

Cei doi au construit o conexiune puternică, au purtat discuții personale și au ajuns să se apropie din ce în ce mai mult. În cele din urmă, sentimentele afișate de concurentă față de partenerul său au fost puse sub semnul întrebării, iar apropierea de Narcis a dus la destrămarea definitivă a relației cu Remi.

Momentul care a produs cele mai multe reacții a fost bonfire-ul în care Remi a văzut imaginile cu Bianca și Narcis. După ce a urmărit secvențele respective, concurentul a confirmat practic că experiența lui în emisiune continuă fără parteneră. Dacă despărțirea l-a afectat vizibil, confruntarea directă cu Narcis a adăugat și mai multă tensiune situației. Discuția dintre cei doi a degenerat rapid, iar ispita masculină nu și-a ascuns iritarea.

„Ironii nu ne permitem. Eu nu fac ironii cu tine. Aici nu e un joc de remi sau jocul lui Remi, știu piesele de pe tabla ta și tu nu le știi de pe a mea, așa că te sfătuiesc să fii tare atent ce scoți pe gură. Prietene, dacă mă faci mincinos ne supărăm”, i-a spus atunci Narcis Bujor.

Mesajul care a aprins internetul

La câteva zile după difuzarea momentului, Remi Dobre a revenit pe TikTok cu un mesaj care a fost imediat asociat cu discuția avută în emisiune. Fostul concurent a reluat una dintre expresiile care au devenit virale în urma confruntării și a ales să o transforme într-o glumă aparent adresată situației prin care a trecut.

„Prietene, nu mă face mincinos că ne supărăm. Eu chiar sunt, dar ne supărăm.”, a spus Remi Dobre pe TikTok.

Filmarea a circulat rapid printre fanii Insula Iubirii, mulți considerând că este o înțepătură subtilă la adresa lui Narcis Bujor. Indiferent dacă mesajul a fost sau nu transmis cu această intenție, cert este că momentul a reaprins discuțiile despre unul dintre cele mai controversate triunghiuri ale sezonului.

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