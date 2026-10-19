Daiana Prodan și-a oficializat noua relație! Cu cine se iubește fosta concurentă de la Insula Iubirii

Daiana Prodan și-a oficializat noua relație! Cu cine se iubește fosta concurentă de la Insula Iubirii
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Daiana Prodan
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După despărțirea de Rareș Petre, alături de care a participat în sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, Daiana Prodan pare că și-a găsit din nou liniștea pe plan sentimental.

Fosta concurentă a ales să își asume public noua relație și s-a afișat pentru prima dată în mod oficial alături de partenerul ei, după o perioadă în care a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală.

Cu cine se iubește Daiana Prodan

Deși încă din vara trecută publica ocazional imagini care sugerau că traversează o nouă etapă în plan amoros, identitatea bărbatului de lângă ea nu fusese dezvăluită până acum. Recent, însă, Daiana Prodan a postat o fotografie în care apare alături de iubitul său, iar relația a devenit oficială inclusiv în mediul online.

Daiana Prodan şi noul ei iubit. Foto: Instagram

Rafael Mance este din Oradea şi activează în domeniul managementului afacerilor și își continuă pregătirea academică în domeniul economic. Acesta a absolvit Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității din Oradea, unde a urmat ulterior şi un masterat în managementul organizaţiei.

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Fotografia de cuplu publicată de cei doi a atras rapid atenția urmăritorilor. Imaginea a fost distribuită atât de Daiana Prodan, cât și de Rafael Mance, un detaliu care i-a făcut pe mulți să considere că relația este una serioasă și asumată de ambele părți. Chiar dacă nu face parte din lumea mondenă sau din industria de divertisment, noul iubit al fostei concurente de la Insula Iubirii a stârnit curiozitatea fanilor, mai ales după apariția publică alături de aceasta.

Daiana Prodan s-a iubit cu Rareș Petre

Relația dintre Daiana Prodan și Rareș Petre a fost intens urmărită de telespectatori. Cei doi au format un cuplu timp de peste doi ani și au participat împreună la Insula Iubirii, sezonul 8. Deși după experiența din Thailanda păreau hotărâți să își continue povestea, lucrurile au luat o altă turnură după încheierea emisiunii.

La momentul separării, Daiana Prodan a explicat că problemele de comunicare au dus în cele din urmă la ruptura definitivă dintre ei. Fosta concurentă a mărturisit că experiența trăită și difuzarea emisiunii au avut un impact important asupra relației lor.

„Nu mai formăm un cuplu, nu. Nu ne-am înțeles, pur și simplu. Nu puteam să rămânem împreună, dacă nu ne înțelegeam deloc (…) După ce s-a difuzat emisiunea la TV, parcă eu nu mai puteam să-l tratez la fel (…) Am ținut foarte mult în mine și cred că asta a dus, de fapt, la ruperea relației”, a declarat Daiana Prodan, la Insula Iubirii – Reuniuni.

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Daiana Prodan a pus mâna pe un „prințișor” orădean. După despărțirea de Rareș, fosta concurentă de la Insula Iubirii a țintit sus!

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