Au păcălit o lume întreagă timp de 30 de ani! Jane Seymour recunoaște ce s-a întâmplat între ea și chipeșul Sully

Au făcut milioane de telespectatori să viseze la o iubire ca în filme, însă puțini știau că povestea de dragoste dintre doctorița Michaela Quinn și chipeșul Byron Sully nu s-a consumat doar în fața camerelor de filmat. La mai bine de trei decenii de la premiera celebrului serial „Dr. Quinn, Medicine Woman”, Jane Seymour și Joe Lando au recunoscut că s-au îndrăgostit unul de celălalt și în viața reală, iar totul ar fi început în urma unei întâmplări dramatice, când au fost nevoiți să fugă împreună din calea unei viituri. Actrița, ajunsă la 75 de ani, a povestit cum o cină mexicană și câteva margarita au transformat relația profesională într-o adevărată poveste de iubire, dar și de ce legătura lor romantică nu a rezistat, în ciuda sentimentelor puternice care îi uneau.

Dr. Quinn și Sully, îndrăgostiți în viața reală

PEOPLE relatează că Jane Seymour, în vârstă de 75 de ani, și Joe Lando, 64 de ani, s-au reîntâlnit sâmbătă, 17 octombrie 2026, la evenimentul 90s Con, organizat la Connecticut Convention Center din Hartford, unde au participat la o discuție dedicată serialului care i-a transformat în două dintre cele mai iubite personaje ale televiziunii anilor ’90.

În „Dr. Quinn, Medicine Woman”, Jane Seymour a interpretat-o pe Michaela Quinn, o doctoriță care părăsește Bostonul pentru a începe o viață nouă în Vestul Sălbatic, stabilindu-se în Colorado Springs, în timp ce Joe Lando i-a dat viață lui Byron Sully, un bărbat curajos, apropiat de natură, care ajunge să-i cucerească inima.

Chimia dintre cei doi a reprezentat unul dintre principalele motive pentru care serialul s-a bucurat de un succes uriaș, însă, după mai bine de trei decenii, actorii au confirmat că atracția pe care publicul o vedea pe ecran era cât se poate de reală.

Întrebată despre prima impresie pe care i-a făcut-o Joe Lando, Jane Seymour a recunoscut că frumusețea colegului său a impresionat-o încă din prima clipă.

„Când l-am văzut, m-am gândit: «Doamne, nu cred că am mai văzut vreodată un bărbat atât de frumos, poate doar în imaginația mea, într-un cântec romantic sau ceva de genul acesta»”, a povestit actrița, stârnind reacțiile publicului.

Apoi, Jane Seymour a făcut mărturisirea pe care admiratorii serialului o așteptau de foarte multă vreme.

„Chiar ne-am îndrăgostit. Ăsta este secretul. Deși nu mai este un secret, nu-i așa?”, a declarat vedeta.

Cum a început povestea de iubire

Cei doi actori au povestit că apropierea lor romantică s-a produs chiar la începutul filmărilor, în timpul uneia dintre primele zile petrecute împreună pe platou, când o viitură puternică i-a surprins în zona în care lucrau.

Situația a devenit periculoasă, iar Joe Lando a îndemnat-o pe Jane Seymour să urce în camioneta sa, pentru a putea părăsi împreună locul amenințat de ape. Experiența i-a apropiat într-un mod neașteptat, transformând o zi obișnuită de filmare într-o amintire pe care aveau să o păstreze pentru tot restul vieții.

„Am reușit să ieșim de acolo și a fost una dintre cele mai nebunești experiențe posibile”, și-a amintit actrița, explicând că, după ce au scăpat din calea viiturii, au mers să mănânce preparate mexicane și să bea margarita.

În atmosfera relaxată de după momentele tensionate, cei doi au descoperit că între ei exista mai mult decât o simplă atracție profesională, iar ceea ce urma să devină una dintre cele mai îndrăgite povești de dragoste de pe micul ecran începuse deja să se transforme într-o relație adevărată.

„Și ne-a luat cam cinci dolari, iar apoi ne-am dat seama că, de fapt, ne îndrăgostiserăm”, a povestit Jane Seymour, făcând referire la acea ieșire memorabilă.

Actrița a subliniat că sentimentele lor au influențat inclusiv felul în care au interpretat primele scene romantice din serial, sugerând că publicul a fost martorul unei iubiri autentice, nu doar al unei povești construite pentru televiziune.

„Așa că tot ce ați văzut în «Dr. Quinn», cu siguranță în episodul-pilot, era real”, a mărturisit ea.

De ce s-au despărțit Jane Seymour și Joe Lando

Povestea de dragoste dintre cei doi nu a avut însă finalul fericit pe care milioane de telespectatori și l-ar fi dorit pentru Michaela Quinn și Byron Sully, deoarece actorii au realizat destul de repede că își imaginau viitorul în moduri diferite.

Jane Seymour a explicat că Joe Lando își dorea o familie numeroasă, cu patru copii, o casă înconjurată de gardul alb specific imaginii tradiționale a familiei americane și o soție mai tânără, în timp ce ea avea deja copii și considera, la momentul respectiv, că nu va mai putea deveni mamă.

„Ne-am dat seama că Joe avea nevoie să-și urmeze planul. Avea un plan, nu-i așa? Era vorba despre patru copii, o casă cu gard alb și o soție mai tânără”, a povestit actrița, amintindu-și cu umor de diferențele dintre așteptările lor.

Jane Seymour a continuat:

„Eu aveam deja copii, eram mai în vârstă și credeam că nu voi mai putea avea alții”,

Viața avea însă să-i ofere o surpriză, deoarece actrița a rămas ulterior însărcinată și a adus pe lume gemeni, un detaliu pe care l-a amintit în timpul discuției cu Joe Lando.

„Dar i-am arătat eu lui! Am avut gemeni”, a glumit vedeta, provocând amuzamentul celor prezenți.

Deși relația lor romantică s-a încheiat la scurt timp după ce începuse, legătura dintre cei doi nu s-a rupt niciodată, transformându-se într-o prietenie care a rezistat timp de peste trei decenii.

Se consideră un cuplu căsătorit de o viață

Jane Seymour și Joe Lando au continuat să păstreze o relație apropiată după încheierea serialului, iar în iunie 2026 au vorbit despre prietenia lor într-un interviu acordat revistei People, descriind o legătură atât de profundă încât, uneori, nici măcar nu mai au nevoie să-și explice gândurile.

„Suntem un fel de cuplu căsătorit de foarte multă vreme”, a declarat Joe Lando, referindu-se la familiaritatea și încrederea care îi caracterizează relația.

Jane Seymour a fost de acord cu această comparație și a explicat că anii petrecuți împreună i-au ajutat să ajungă să se cunoască aproape perfect.

„Putem chiar să ne terminăm unul altuia propozițiile. Putem anticipa ce anume îl va supăra pe celălalt”, a mărturisit actrița.

Prietenia lor a fost pusă la încercare și în împrejurări dramatice, iar Jane Seymour i-a oferit sprijin fostului său partener de platou atunci când acesta și-a pierdut locuința în urma incendiilor devastatoare din California.

Joe Lando a ajuns chiar să locuiască temporar în casa actriței, gest care a demonstrat că relația lor a rămas una deosebit de apropiată, în ciuda faptului că drumurile sentimentale li s-au despărțit cu mult timp în urmă.

Joe Lando este căsătorit din 1997

În prezent, cei doi actori au vieți sentimentale separate și sunt implicați în alte relații, astfel că apropierea lor nu reprezintă o reluare a poveștii de dragoste din tinerețe.

Joe Lando este căsătorit din 1997 cu Kristen Lando, alături de care și-a construit familia pe care și-o dorea, în timp ce Jane Seymour a anunțat în iunie 2026 că s-a logodit cu John Zambetti, medic specializat în urgențe.

Actrița a demonstrat astfel că dragostea nu ține cont de vârstă, iar faptul că a acceptat o nouă cerere în căsătorie la 75 de ani a atras atenția admiratorilor săi din întreaga lume.

Pe plan profesional, Seymour și Lando au avut ocazia să joace din nou împreună în sezonul al cincilea al serialului „Harry Wild”, difuzat de Acorn TV, în care actrița interpretează rolul principal, cel al unei profesoare pensionare implicate în rezolvarea unor mistere, iar fostul său partener din „Dr. Quinn” apare în rolul unui patolog fermecător.

Reîntâlnirea lor pe ecran a reprezentat un moment special pentru fanii care i-au urmărit în anii ’90 și care continuă să asocieze numele celor doi cu povestea de dragoste dintre Michaela Quinn și Byron Sully.

„Dr. Quinn” a salvat-o de la ruină

Dincolo de povestea romantică dezvăluită acum, Jane Seymour a mărturisit că serialul care a consacrat-o în rolul doctoriței Michaela Quinn a apărut într-unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale.

La începutul anilor ’90, actrița traversa o perioadă financiară extrem de complicată și risca să-și piardă locuința, motiv pentru care era dispusă să accepte aproape orice ofertă profesională care i-ar fi permis să-și redreseze situația.

„Sincer, când am început «Dr. Quinn», eram în cel mai jos punct al vieții mele. Am acceptat rolul pentru că literalmente nu mai aveam niciun ban și eram pe punctul de a-mi pierde casa”, a povestit actrița.

Disperată să găsească de lucru, Jane Seymour și-a contactat agentul și i-a transmis că este pregătită să accepte orice rol disponibil, iar oferta pentru „Dr. Quinn, Medicine Woman” a apărut chiar în aceeași zi.

„Îmi sunam agentul și îi spuneam: «Sunt dispusă să fac absolut orice». Iar acest rol a apărut, practic, mai târziu în aceeași zi”, și-a amintit ea.

Totul s-a desfășurat într-un ritm amețitor, deoarece actrița a avut foarte puțin timp pentru a lua o decizie, iar după ce a acceptat oferta a ajuns aproape imediat pe platourile de filmare.

„A doua zi dimineață, la ora 10:00, trebuia să spun da sau nu. Am spus da. La prânz eram deja pe platou, probând costumele, iar în ziua următoare filmam. Atât de repede s-a întâmplat totul”, a explicat Jane Seymour.

Serialul „Dr. Quinn, Medicine Woman” a fost difuzat de CBS timp de șase sezoane, între 1993 și 1998, avându-i în distribuție și pe Chad Allen, Erika Flores, Jessica Bowman și Shawn Toovey. Succesul producției a dus ulterior la realizarea a două filme de televiziune, lansate în 1999 și 2001, care au readus împreună personajele îndrăgite de public.

La mai bine de 30 de ani de la începutul acestei aventuri, Jane Seymour și Joe Lando continuă să fie legați de povestea care le-a schimbat viețile, iar mărturisirea că s-au iubit cu adevărat oferă acum o semnificație cu totul nouă scenelor romantice pe care milioane de telespectatori le-au urmărit cu sufletul la gură.

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