Andrei Bordeianu a ieșit din spital după accidentul de motocicletă. Urmează o recuperare dificilă pentru sportiv: „Am izbucnit în plâns”

După accidentul suferit în luna august, Andrei Bordeianu a ieșit din spital și a ajuns acasă, unde va continua procesul de recuperare. Culturistul în vârstă de 29 de ani este însă imobilizat, iar vindecarea leziunilor suferite va necesita timp și multă răbdare.

Andrei Bordeianu, cunoscut pentru performanțele sale în culturism și pentru comunitatea numeroasă de pe rețelele de socializare, a fost implicat într-un accident rutier pe 27 august, în nordul Bucureștiului. Acesta se afla pe motocicletă în momentul în care un autoturism i-ar fi tăiat calea, după o manevră de întoarcere pe linia continuă.

În urma impactului, influencerul a suferit mai multe fracturi, inclusiv la ambele brațe și la nivelul coastelor. De asemenea, acesta are leziuni la bazin și la scapulă, osul care face parte din structura umărului. Problemele medicale au necesitat intervenții chirurgicale, iar recuperarea se anunță una complicată.

Andrei Bordeianu s-a externat din spital

După ce a ajuns acasă, sportivul a împărtășit cu urmăritorii săi emoțiile trăite când a părăsit spitalul. Bucuria a fost atât de mare, încât nu și-a putut stăpâni lacrimile. Acesta a explicat că și-a dorit să surprindă momentul într-o filmare, însă emoțiile l-au copleșit.

Pentru a-și susține organismul în perioada de vindecare, Andrei Bordeianu a început să acorde atenție și alimentației, menționând că a ales să consume supă de oase, pe care o consideră o sursă de proteine și colagen.

„Am ieșit de la spital, în sfârșit și am ajuns acasă. Și vreau să vă spun că nu știu de unde e atâta fericire. Când am ieșit afară, am izbucnit în plâns. Am vrut să mă filmez atunci, dar n-am avut puterea. N-am avut puterea, n-am putut. Și mi-am luat ceva care mă ajută foarte mult. O supă de oase. Este plină de proteină, plină de colagen. Și nu știu dacă știți, dar doar supa de colagen ajută corpul să asimileze mai mult colagen. Ajută corpul și oasele și face să se sudeze înapoi și să fie mai puternice. Ținând cont că am nevoie și pentru mâna stângă, și pentru mâna dreaptă, și pentru bazin. Și pentru scapula umărului care este fracturată.”, a spus Andrei Bordeianu pe TikTok.

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Poliția Română, primele informații oficiale despre accidentul grav în care a fost implicat influencerul Andrei Bordeianu