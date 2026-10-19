Drama neștiută a actriței din „Dr. Quinn”! Jane Seymour a pierdut două sarcini. Ce s-a întâmplat când a aflat că așteaptă gemeni

Jane Seymour, actrița care a cucerit milioane de telespectatori cu rolul doctoriței Michaela Quinn din celebrul serial „Dr. Quinn, Medicine Woman”, a făcut mărturisiri emoționante despre una dintre cele mai delicate perioade din viața sa. La 75 de ani, vedeta a vorbit despre cele două sarcini pierdute și despre teama pe care a trăit-o în timpul filmărilor, după ce a aflat că urma să devină mamă de gemeni. Actrița a povestit că a primit vestea chiar în ziua în care trebuia să filmeze o scenă solicitantă din punct de vedere fizic, iar colegii săi au devenit extrem de îngrijorați pentru siguranța ei. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unei reuniuni dedicate serialului care a transformat-o într-una dintre cele mai iubite actrițe de televiziune ale anilor ’90.

Jane Seymour a aflat că era însărcinată cu gemeni chiar în timpul filmărilor la „Dr. Quinn”

Actrița britanică Jane Seymour s-a reîntâlnit sâmbătă, 17 octombrie 2026, cu Joe Lando, actorul care l-a interpretat pe Byron Sully în serialul „Dr. Quinn, Medicine Woman”, în cadrul evenimentului 90s Con, organizat la Connecticut Convention Center din Hartford, Statele Unite. Cei doi au participat la o discuție dedicată producției care i-a făcut celebri, moderată de Breanne L. Heldman, editor executiv al revistei PEOPLE.

În timpul întâlnirii cu fanii, o persoană din public i-a întrebat pe Jane Seymour și Joe Lando, în vârstă de 64 de ani, dacă accidentările prezentate într-un episod în care personajele jucau baseball au fost reale. Întrebarea a readus în memoria actriței un moment pe care nu l-a uitat niciodată, deoarece scena respectivă fusese filmată într-o zi în care tocmai descoperise că era însărcinată cu gemeni.

Pentru Seymour, vestea sarcinii a venit cu o bucurie imensă, dar și cu o teamă puternică, deoarece trecuse anterior prin două pierderi de sarcină. Din acest motiv, filmarea unei scene care presupunea alergare și efort fizic a provocat îngrijorare în rândul echipei de producție.

„Nu, dar chiar în ziua în care filmam scena respectivă aflasem că eram însărcinată cu gemeni. Pierdusem două sarcini înainte, așa că era, de fapt, periculos pentru mine să alerg în jurul bazelor, așa cum am făcut-o, iar toată lumea a devenit foarte, foarte, foarte îngrijorată”, a mărturisit Jane Seymour.

Două sarcini pierdute și teama că ar putea trece din nou prin aceeași experiență

Dezvăluirea actriței a adus în atenție o parte mai puțin cunoscută a vieții sale personale, dincolo de succesul de care se bucura în perioada filmărilor pentru „Dr. Quinn”. În timp ce telespectatorii urmăreau aventurile doctoriței Michaela Quinn, Jane Seymour traversa o perioadă încărcată de emoții, după experiențele dureroase ale celor două sarcini pierdute.

Faptul că aflase că urma să aibă gemeni a făcut ca momentul să fie cu atât mai important pentru ea, iar îngrijorarea colegilor a fost amplificată de istoricul său personal. Actrița nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele în care pierduse cele două sarcini, însă a explicat că tocmai acele experiențe au făcut ca scena de baseball să fie privită cu multă precauție de cei din jur.

Cu toate acestea, Seymour a povestit că îi plăcea foarte mult să joace baseball, sport pe care îl cunoștea încă din perioada în care locuia în Anglia. Actrița a explicat că, în țara sa natală, exista un joc asemănător, asociat în mod tradițional cu fetele, motiv pentru care activitatea de pe platoul de filmare nu îi era deloc străină.

„În Anglia există, practic, baseball, doar că este considerat un joc pentru fete. Așa că mie chiar îmi place să joc”, a spus actrița, amintindu-și de scena care a provocat atâta îngrijorare în echipa serialului.

Jane Seymour a devenit mamă de gemeni în 1995. Cine sunt cei doi băieți ai actriței

În ciuda temerilor pe care le-a avut în timpul sarcinii, Jane Seymour a adus pe lume doi băieți, John Stacy și Kristopher Steven, pe 30 noiembrie 1995. La acea vreme, actrița era căsătorită cu James Keach, actor și regizor american, alături de care și-a întemeiat o familie.

Nașterea gemenilor a reprezentat un moment deosebit de important în viața vedetei, mai ales după pierderile de sarcină despre care a vorbit la reuniunea din octombrie 2026. Experiența maternității s-a suprapus cu perioada în care cariera sa în televiziune se afla într-un moment de maximă popularitate, iar serialul „Dr. Quinn” era urmărit de un public numeros.

Producția a fost difuzată de postul american CBS timp de șase sezoane, între 1993 și 1998, și a avut în distribuție actori precum Joe Lando, Chad Allen, Erika Flores, Jessica Bowman și Shawn Toovey. Povestea o urmărea pe Michaela Quinn, o doctoriță originară din Boston care se muta în Colorado Springs, în perioada de după Războiul Civil American, unde începea o viață nouă și dezvolta o relație cu Byron Sully, personajul interpretat de Joe Lando.

Popularitatea serialului a fost atât de mare încât distribuția s-a reunit ulterior pentru două filme de televiziune, lansate în 1999 și 2001. Pentru Jane Seymour, rolul doctoriței Quinn a devenit unul dintre cele mai importante repere ale carierei, dar și proiectul de care s-au legat unele dintre cele mai intense experiențe ale vieții sale personale.

„Dr. Quinn” a salvat-o într-unul dintre cele mai grele momente ale vieții

Deși publicul o asociază cu succesul, eleganța și o carieră impresionantă, Jane Seymour a dezvăluit că a acceptat rolul din „Dr. Quinn, Medicine Woman” într-o perioadă în care situația sa financiară era extrem de dificilă. Într-un interviu acordat revistei PEOPLE în iunie 2026, actrița a mărturisit că oferta pentru serial a venit atunci când se afla în cel mai greu moment al vieții sale.

Seymour a povestit că rămăsese practic fără bani și risca să își piardă locuința, motiv pentru care era dispusă să accepte aproape orice proiect care i-ar fi permis să își redreseze situația financiară. În acele împrejurări, a luat legătura cu agentul său și i-a transmis că avea nevoie urgentă de un loc de muncă.

„Am acceptat rolul pentru că eram literalmente fără niciun ban și eram pe punctul de a-mi pierde casa. Îmi sunam agentul și îi spuneam: «Aș face literalmente orice». Iar acest rol a apărut chiar în aceeași zi, ceva mai târziu”, a povestit Jane Seymour.

Actrița a explicat că scenariul a impresionat-o profund încă de la prima lectură, întrucât traversa deja o perioadă de mare vulnerabilitate emoțională. Povestea doctoriței Michaela Quinn a făcut-o să plângă, iar după ce a citit din nou textul a înțeles că rolul ar putea reprezenta o șansă importantă pentru cariera și viața sa.

„Am citit scenariul și eram deja foarte încărcată emoțional, dar m-a impresionat atât de mult încât am început să plâng, iar apoi l-am citit din nou”, și-a amintit vedeta.

A primit rolul peste noapte și a început imediat filmările

Jane Seymour a dezvăluit că lucrurile s-au desfășurat cu o rapiditate neașteptată după ce a primit scenariul serialului. Producătorii i-au oferit foarte puțin timp pentru a lua o decizie, iar actrița a trebuit să răspundă aproape imediat dacă acceptă sau nu rolul principal.

În dimineața următoare, la ora 10:00, trebuia să ofere un răspuns definitiv, iar numai două ore mai târziu se afla deja pe platoul de filmare, unde proba costumele personajului. A doua zi începuse efectiv să filmeze, fără o perioadă îndelungată de pregătire.

„Așa că, în dimineața următoare, la ora 10:00, trebuia să spun da sau nu. Am spus da. La prânz eram pe platou și probam costumele. Iar apoi, înainte să-mi dau seama, a doua zi filmam deja. Atât de repede s-a întâmplat totul”, a relatat actrița.

Rolul care a apărut într-un moment de disperare financiară avea să îi schimbe radical viața profesională, transformând-o într-un simbol al televiziunii anilor ’90. Pentru milioane de telespectatori, Jane Seymour a rămas doctorița Michaela Quinn, femeia puternică și curajoasă care își construia un nou destin într-o comunitate plină de provocări.

În spatele personajului, însă, actrița trăia propriile încercări, de la dificultățile financiare care au precedat acceptarea rolului până la pierderile de sarcină și temerile din perioada în care aștepta nașterea gemenilor. La mai bine de trei decenii de la debutul serialului, Jane Seymour continuă să vorbească deschis despre experiențele care i-au marcat viața, oferind publicului o perspectivă personală asupra anilor în care se afla în culmea popularității.

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