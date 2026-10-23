Ce a refuzat ispita Eduard Vlădescu să facă în Thailanda, pe tot parcursul filmărilor pentru Insula Iubirii

Eduard Vlădescu, una dintre ispitele masculine din sezonul actual al emisiunii Insula Iubirii, a revenit la activitatea sa profesională după terminarea filmărilor din Thailanda. Pilot de meserie, acesta a început să fie recunoscut inclusiv în aeroporturi, unde fanele îl opresc pentru fotografii. Într-un interviu recent, Eduard a vorbit despre experiența trăită în reality show, dar și despre un detaliu inedit care i-a marcat întreaga apariție pe parcursul emisiunii.

Deși a petrecut săptămâni întregi sub soarele puternic din Thailanda, Eduard Vlădescu susține că a refuzat să folosească factor de protecție solară pe întreaga durată a filmărilor. Din acest motiv, telespectatorii l-au putut observa constant cu pielea înroșită, aspect care a devenit una dintre caracteristicile sale vizibile în emisiune.

De ce a fost Eduard Vlădescu roșu pe tot parcursul emisiunii

După încheierea experienței din Thailanda, Eduard Vlădescu s-a întors la meseria de pilot, însă popularitatea câștigată odată cu participarea la Insula Iubirii îl face acum ușor de remarcat. Acesta spune că este abordat de admiratoare inclusiv înainte de zboruri, iar unele dintre ele își doresc neapărat o fotografie alături de el.

În cadrul unui interviu oferit pentru Click!, Eduard a explicat și unul dintre cele mai comentate aspecte legate de imaginea sa din emisiune. Întrebat despre bronzul său atipic, ispita a dezvăluit că nu a folosit deloc protecție solară.

„Toată emisiunea sunt roșu, nu am dat deloc cu factor de protecție, iar am o piele foarte ciudată. N-am apucat să mă înnegresc deloc.”

Astfel, deși a petrecut mult timp în aer liber, expus temperaturilor ridicate și soarelui puternic din Thailanda, Eduard nu a obținut bronzul pe care mulți participanți îl capătă în astfel de condiții.

Cum a ajuns pilotul în rolul de ispită la Insula Iubirii

Eduard Vlădescu a mărturisit că participarea la Insula Iubirii a pornit dintr-o simplă curiozitate. Urmărise sezoanele precedente și era interesat să vadă cum se desfășoară experiența din interior.

„Curiozitatea, în primul rând. Eu sunt foarte curios din fire și m-am uitat la sezoanele precedente. Am zis cât de tare ar fi să fii acolo! Ca în orice alt job, ai și concediu. Mi-am luat concediu și m-am înscris. Nu știam la ce să mă aștept exact. Nu aș fi venit ca și concurent, am zis că ispită este mai interesant. Pot să mai vin!”

Pilotul spune că rolul de ispită i s-a părut mai atractiv decât cel de concurent și nu exclude posibilitatea unei noi participări în viitor.

Referindu-se la dificultatea acestui rol, Eduard consideră că diferența majoră față de viața reală este faptul că participantele sunt conștiente că sunt filmate și își controlează mai atent comportamentul.

„Cel mai greu este, comparând cu viața reală, că fetele vin cu niște lecții învățate. Știu că sunt urmărite și nu se comportă ca în realitate. E ca și cum ai fi cu iubitul tău în oraș undeva la masă și ele stau așa cu ochii peste masă, se uită să fileze, să mai agațe pe altcineva.”

Mesajul transmis admiratoarelor și impresiile despre experiența din Thailanda

Întrebat cum arată femeia ideală pentru el, Eduard a evitat să vorbească despre un tipar fizic și a pus accentul pe compatibilitate și caracter.

„Nu cred că eu caut un tipar anume, trebuie să fie femeia care se lipește cel mai mult de caracterul și de nevoile mele, să zicem de moment.”

Totodată, ispita de la Insula Iubirii a recunoscut că, în relațiile de dragoste, preferă să fie cel care face primul pas.

Despre experiența din Thailanda, Eduard a avut numai cuvinte de apreciere, în special pentru oamenii pe care i-a întâlnit în timpul producției.

„Oamenii, toți mi-au plăcut, și cei din producție. Ei sunt cei care te fac să te relaxezi, să fii tu, ei fac de fapt să meargă mai departe show-ul acesta.”

Participarea la emisiune rămâne, pentru el, unul dintre cele mai importante momente de până acum.

„Am mai cochetat puțin așa. Am făcut niște prezentări cu Cătălin Botezatu când eram mai mic. Am mers pe o scenă să prezint. Acum a fost însă mai greu, a trebuit să și vorbesc în fața a multe camere de luat vederi, plus fetele care încercau să mă agațe. Per total, este cea mai minunată experiență pe care am trăit-o până la până la vârsta aceasta și am trăit destule! Este o lecție de viață!”

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