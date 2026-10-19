Cutremur cu magnitudinea 4,9 în România! S-a resimțit la București și în alte două țări vecine

A fost cutremur în România! Luni, 19 octombrie, s-a produs un cutremur în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la 13 km de Râmnicu Sărat. Seismul s-a resimțit România, Moldova și Ucraina.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat luni, 19 octombrie, că a avut loc un nou în România. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 76,5 km și la 13 km de Râmnicu Sărat. Cutremurul s-a produs la ora 11:52 și a avut o magnitudine de 4,9 pe scara Richter. De asemenea, seismul s-a simțit în mai multe județe din țară.