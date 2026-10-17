A fost cutremur în România, sâmbătă dimineață. Ce magnitudine a avut

Sâmbătă, 17 octombrie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat un cutremur în județul Gorj. Seismul s-a înregistrat la ora 04:51, în regiunea Oltenia, la o adâncime de 6,5 kilometri.

România a fost din nou lovită de un cutremur. Seismul s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 17 octombrie, în județul Gorj. Potrivit datelor puse la dispoziție de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul raportat a avut o magnitudine de 2 pe scara Richter. Astfel, specialiștii au încadrat seismul la categoria cutremurelor slabe. Este cel de-al șaselea cutremur care s-a produs de la începutul lunii octombrie. Toate acestea au avut o magnitudine mică sau medie, așadar nu au existat pagube majore.

A fost cutremur în România

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că sâmbătă, 17 octombrie, la ora 04:51, a avut loc un nou cutremur în România. De această dată în județul Gorj, regiunea Oltenia, la o adâncime de 6,5 kilometri. Seismul produs a avut o magnitudine de 2 pe scara Richter, iar specialiștii l-au încadrat în categoria cutremurelor slabe.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 20 de kilometri sud de Târgu Jiu, 65 de kilometri nord-est de Drobeta-Turnu Severin și 68 de kilometri sud de Hunedoara. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la 82 de kilometri sud de Deva și 93 de kilometri est de Reșița.

Șase cutremure de la începutul lunii octombrie

De la începutul lunii și până în prezent Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat nici mai mult, nici mai puțin de șase seisme. Primul a avut loc în data de 3 octombrie și a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter. În aceeași zi, s-a mai produs unul, de această dată cu o magnitudine de 3,5.

În data de 4 octombrie, au avut loc trei cutremure la intervale scurte de timp. Acestea au avut o magnitudine de 2,5; 3,1 și 3,4 pe scara Richter. O zi mai târziu, pe 5 octombrie, s-a produs un cutremur de 3,8 pe scara Richter, acesta fiind cel mai puternic dintre toate de până acum. Totuși, cel mai serios seism a fost raportat în data de 26 februarie, cu o magnitudine de 4,5 pe scara Richter.

Alertă falsă de cutremur în Japonia

Agenția Meteorologică a Japoniei a emis o alertă cu privire la un cutremur cu magnitudinea de 9,9, cu potențial catastrofal. Cu toate acestea, seismul a avut o magnitudine de 6,9 și s-a produs în apropierea Peninsulei Kamchatka din Rusia, la o adâncime de aproximativ 140-160 de kilometri.

Astfel, cutremurul s-a simțit în Japonia mai slab decât se credea inițial. Autoritățile au anulat rapid alerta, însă chiar și așa se fac verificări pentru a afla de ce s-a emis o alertă cu o discrepanță atât de mare.

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