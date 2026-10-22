Andreea Marin, dezvăluiri despre scandalul de la Cornell, universitatea unde studiază fiica sa: „Nu am de gând să mă gândesc la retragere”

Andreea Marin, dezvăluiri despre scandalul de la Cornell, universitatea unde studiază fiica sa: „Nu am de gând să mă gândesc la retragere”
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„Sunt zeci de mii de studenți eminenți din toată lumea”, a declarat Andreea Marin pentru CANCAN.RO, oferind un punct de vedere personal despre controversele apărute la Universitatea Cornell din Statele Unite, unde studiază fiica sa, Violeta.

Instituția de prestigiu, care face parte din Ivy League, a ajuns în centrul atenției după apariția unor acuzații grave de viol. Situația a stârnit îngrijorare în mediul academic și a readus în discuție siguranța tinerilor care locuiesc și învață în campusurile universitare americane.

„Violeta și-a văzut mereu de obiectivul ei de a evolua pe direcția academică aleasă”

Cazul a generat reacții și dezbateri privind responsabilitatea universităților de a proteja studenții și de a interveni în situațiile care le-ar putea pune în pericol integritatea. În acest context, perspectiva Andreei Marin este de interes și pentru părinții ai căror copii urmează cursurile unor instituții de învățământ din străinătate.

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Andreea Marin, despre scandalul de la Cornell.

Andreea Marin: În primul rând, exagerările nu fac bine nimănui: sunt zeci de mii de studenți eminenți din toată lumea care au ajuns acolo, fiind admiși după un mare efort de învățare, ani la rând, cum e cazul Violetei, iar un caz nu înseamnă o generalitate și astfel de cazuri sunt înregistrate, precum s-a concluzionat deja, din păcate, în multe universități, mai mari sau mai mici, ale lumii. Pentru că peste tot sunt oameni și… oameni. E ca și cum ați pretinde că, într-un oraș în care s-a întâmplat o faptă gravă, toți oamenii sunt criminali și ar trebui să evacuăm orașul.
În al doilea rând, acest caz s-a întâmplat înainte ca Violeta să devină studentă; ea era aici, în clasa a XII-a. Abia acum au ieșit la iveală, însă, informații de care nu aveam cunoștință, care acum suscită interesul multor oameni.

Andreea Marin: Vorbim despre o universitate, însă, în care existau profesori universitari de top la nivel mondial și zeci de mii de studenți serioși, din toate domeniile, plus un palmares demonstrat de-a lungul timpului de rezultate extraordinare, de aici și renumele acestei universități din Ivy League, adică în topul universităților americane. Așadar, nu, nu am de gând să mă gândesc la retragere. Pe de altă parte, da, mă bucur că există o dezbatere aprinsă pe acest subiect: oriunde, în orice instituție de învățământ a lumii — căci nu doar acolo s-a întâmplat așa ceva — trebuie să existe siguranță și, ca mamă de fată, susțin fără ezitare acest lucru. Nu facem un efort atât de mare, atâtea sacrificii, și noi, și copiii noștri, pentru a nu-i simți în siguranță.

Andreea Marin: Faptul că un om sau o comisie a luat o decizie nedreaptă asupra răufăcătorilor nu trebuie să pună o ștampilă negativă asupra atâtor oameni buni care activează în acea universitate — dacă se va dovedi până la capăt, prin prezenta anchetă, cum au mers cu adevărat lucrurile și nu vor exista elemente care să schimbe neașteptat ceva, asta nu am de unde să știu eu de aici, din România. Până atunci, totuși, păstrez o rezervă înțeleaptă, așteptând verdictul final. Mă bucur că lucrurile sunt dezbătute pe larg acum și nu mai pot fi ascunse de infractori. Însă numai o anchetă corectă poate stabili faptele așa cum au fost. Poveștile răspândite pe internet sunt uneori și manipulări; lucrând de atâta vreme în domeniul nostru, știu deja asta, deci sunt atentă la nuanțe, nu cred orice detaliu aflat fără dovezile necesare, la prima mână.

Andreea Marin/ sursa foto: social media

„Un caz nu înseamnă o generalitate”

Andreea Marin: Violeta și-a văzut mereu de obiectivul ei de a evolua pe direcția academică aleasă; pentru asta s-a dus la această facultate. Petrecerile nu au fost prioritatea ei, nu a avut nicio problemă până acum, mulțumesc lui Dumnezeu, are un cerc restrâns de colegi cu aceeași atitudine față de viață ca și ea, deci eu cred că și anturajul contează, la fel ca alegerile fiecărui om. Însă aici e vorba și despre o conversație mai largă referitoare la drepturile omului și consider că este absolut important să se discute pe scară largă despre educație acum, despre principii de corectitudine în comportament, atitudine bărbați versus femei, despre ceea ce fetele și femeile trebuie să ducă pe umeri și pe suflet ca povară în situații anormale, despre percepții greșite și împământenite și așa mai departe. Și, ca să vă răspund la întrebare: da, consider că, datorită acestei ample mișcări, acum viața în campus devine mai sigură, mai conștientă. E o dezbatere binevenită pentru tineri și pentru părinții lor. Infractorii și cei tentați să creadă că pot face ce vor se vor simți îngrădiți și nevoiți să își reconsidere faptele și intențiile când reflectorul este așezat în direcția lor.

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