Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: ”Am locuit toți trei” | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare

CANCAN.RO a descoperit detalii incendiare despre trecutul Mirei de la Insula Iubirii. Se pare că bruneta l-a înșelat pe Ian și cu o femeie, iar publicația noastră are toate dovezile. Fosta iubită a concurentei de la Insula Iubirii ne-a povestit cum a cunoscut-o pe Mira și cum a început relația lor. Cei trei ar fi locuit și împreună în aceeași casă. Ce trio nebun: Mira, o altă femeie și Ian!

Gabriela Pascu a declarat, pentru CANCAN.RO, că a cunoscut-o pe Mira în perioada în care bruneta era într-o relație cu Ian și că atracția dintre ele s-ar fi aprins imediat. Tânăra a spus că nu a fost doar o apropiere de moment, ci o relație amoroasă în toată regula. Mai mult, a povestit că a ajuns să împartă casa cu Mira și Ian. Un aranjament cel puțin neobișnuit, în care gelozia și tensiunile nu au lipsit.

Un ménage à trois în toată regula

Fosta iubită a Mirei a mai povestit că relația lor a durat cam 6 luni și că a fost bazată mai mult pe amor pasional. Ea ne-a arătat o mulțime de dovezi, inclusiv conversații, poze indecente împreună și apeluri.

„Totul a început la o cabană la munte. Ne cunoșteam deja cât de cât, iar într-un moment în care ea era singură în cameră, am mers să vorbesc cu ea. Între noi s-a creat o atracție reciprocă și am ajuns să avem o relație intimă, în timp ce iubitul ei de atunci se afla în apropiere. Ulterior, am ajuns chiar să locuim împreună, toți trei. Situația era complicată, existau gelozii și tensiuni, iar eu am simțit că între mine și Mira exista o conexiune aparte. Nu știu dacă ei îi plăceau fetele, dar îi spunea lui Ian că stă cu mine doar pentru că îi dau bani. În realitate, cred că aceasta era doar o scuză pentru a-și petrece timpul cu mine.

Cred că relația noastră a durat aproximativ șase luni. După aceea, Mira și Ian s-au mutat la București, iar eu am ajutat-o cu plata chiriei. Ian devenea tot mai gelos din cauza apropierii dintre mine și Mira. Nu înțelegea de ce ea petrecea atât de mult timp cu mine și de ce era atât de apropiată de mine. Apropo, în perioada în care eram cu ea, eu aveam un stil tomboy. Uneori, Mira îl lăsa singur sau îl trimitea la muncă doar pentru a putea petrece timp cu mine. Pleca de acasă ca să vină la mine, iar eu simțeam că își dorea să fie în preajma mea. Relația noastră s-a bazat în mare parte pe sex, deoarece ei se certau mereu din cauza faptului că Ian nu putea să facă ceea ce făceam eu din punct de vedere sexual. De multe ori, discuțiile lor ajungeau la comparații între mine și el, iar acest lucru amplifica gelozia și tensiunile dintre ei”, a declarat fosta iubită a Mirei pentru CANCAN.RO.

Avem reacția lui Ian

CANCAN.RO a încercat să o contacteze pe Mira pentru a-i cere un punct de vedere după aceste dezvăluiri, însă bruneta nici măcar nu a vrut să ne răspundă la telefon. Ian, în schimb, a avut o reacție neașteptată! Iubitul Mirei a răbufnit când a auzit povestea.

„Ferească Dumnezeu! Toate nebunele! Nici nu vreau să mai comentez. Oarbă după ea”, a spus Ian pentru CANCAN.RO.

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