Oana Rusu de la Insula Iubirii, în ipostaze tandre alături de fetița ei. Ce mesaj a transmis ispita

Oana Rusu de la Insula Iubirii, în ipostaze tandre alături de fetița ei. Ce mesaj a transmis ispita
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Oana Rusu de la Insula Iubirii, în ipostaze tandre alături de fetița ei. Ce mesaj a transmis ispita
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Oana Rusu, una dintre ispitele feminine din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, are o viață de familie despre care nu vorbește foarte des la televizor. Bruneta este mama unei fetițe pe nume Jessica, alături de care a publicat mai multe fotografii și videoclipuri pe rețelele sociale.

Deși telespectatorii o cunosc din postura de ispită în reality-show-ul de la Antena 1, Oana Rusu are și un alt rol important, cel de mamă. Tânăra de 30 de ani este foarte apropiată de fiica sa, iar imaginile publicate în mediul online arată cât de mult înseamnă micuța pentru ea.

Oana Rusu de la Insula Iubirii are o fetiță

Oana Rusu nu și-a ascuns fiica de ochii publicului. Dimpotrivă, ispita a distribuit pe TikTok și Instagram mai multe momente petrecute alături de Jessica, însoțite de mesaje pline de afecțiune.

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„Sufletul din mine! Tot ce contează. Inima mea”, a scris bruneta într-un videoclip în care apare alături de fiica sa.

De altfel, CANCAN a dezvăluit încă din luna iunie că Oana Rusu este mamă și că fetița ei are o relație apropiată inclusiv cu bunicii din Italia.

Sursa foto: Instagram

Cine este Oana Rusu, ispita din sezonul 10

Oana Rusu are 30 de ani. De mai mulți ani, locuiește în Italia, unde se află și familia sa.

Înainte de participarea la Insula Iubirii, bruneta a urmat un curs de make-up în Italia, obținând o diplomă în acest domeniu. Este pasionată de modă, călătorii și mașini.

Sursa foto: Instagram

Într-un interviu acordat înaintea emisiunii, Oana a explicat că își dorește să fie autentică și să se bucure de experiența din Thailanda, fără să își pregătească o strategie pentru a-i cuceri pe concurenți.

Oana Rusu a mărturisit după participarea la Insulă că despărțirea temporară de fiica sa a fost unul dintre cele mai dificile aspecte ale participării la emisiune. Ea a spus că dorul de copil și distanța față de familie au apăsat-o în timpul filmărilor, chiar dacă a încercat să se bucure de experiență.

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