Mama Marei Bănică are probleme de sănătate. Vedeta a internat-o în spital: „Va fi bine, știu și simt asta”

Mama Marei Bănică are probleme de sănătate. Vedeta a internat-o în spital: „Va fi bine, știu și simt asta”
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Mara Bănică
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Momente dificile pentru Mara Bănică. Jurnalista a anunțat că a fost nevoită să își interneze mama în spital, într-o zi cu o încărcătură emoțională puternică pentru ea. Coincidența a readus în prim-plan amintiri dureroase legate de pierderea tatălui său, petrecută în urmă cu patru ani.

Vedeta a dezvăluit că mama sa a fost internată în aceeași zi, la același spital și în aceeași secție în care fusese internat și tatăl Marei, înainte de a muri. Deși este convinsă că mama sa va depăși această perioadă, experiența a făcut-o să retrăiască momente marcante din trecut.

Momente de cumpănă pentru Mara Bănică

Mara Bănică a povestit în mediul online că traversează o perioadă dificilă după internarea mamei sale. Jurnalista a explicat că întreaga situație are o puternică încărcătură emoțională, deoarece coincide cu ziua în care, în urmă cu patru ani, tatăl său a ajuns la spital pentru ultima dată.

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Potrivit mărturisirilor sale, faptul că totul s-a petrecut în aceeași unitate medicală și în aceeași secție i-a readus în minte experiențele dureroase prin care a trecut atunci.

Mama Marei Bănică, înternată în spital

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Mara Bănică a descris starea emoțională pe care o traversează și amintirile care au revenit odată cu internarea mamei sale.

„Pfuai de capul meu, în ce situație mă aflu! Vă spuneam dimineața devreme ca astazi este ziua în care tata a plecat din casă la spital si l-am adus într-un sicriu. Nu știu cum viața asta, patru ani mai târziu, m-a adus în situația în care să o internez pe mama. Tot astăzi. La același spital. In aceeași secție.

Mama va fi bine, știu și simt asta, dar creierul meu… inima mea, sufletul meu sunt în acest moment ușor defecte. Ani de zile am ocolit acest spital în drumurile mele cu mașina… îmi revin in minte toate: vizitele la ATI, telefonul care a sunat cu număr privat, tata frumos si tânar intubat. Apoi morga și… finalul. Doamne, nu-mi da cât pot duce! Te rog!”, a scris Mara Bănică pe rețelele sociale.

Jurnalista a mărturisit că, după moartea tatălui său, a evitat mult timp să mai treacă prin zona spitalului respectiv, pentru a nu retrăi suferința din acea perioadă. Internarea mamei sale a readus însă în prim-plan imaginile și emoțiile asociate cu acele momente.

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