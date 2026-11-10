Cum ar fi ajuns Alina Apostol, românca încarcerată în China, într-un anturaj nepotrivit. Prietena ei face dezvăluiri: „Proastă nu este”

Alina Apostol se află de nouă ani într-un penitenciar din China, unde execută o pedeapsă pentru fraudă economică. Povestea româncei a revenit în atenția publicului după ce o scrisoare trimisă din închisoare a fost prezentată la Dan Capatos Show. Lavinia, una dintre cele mai bune prietene ale sale, s-a deschis și a dezvăluit cum este, de fapt, prietena sa. CANCAN.RO are toate detaliile!

Alina Apostol, românca încarcerată în China

Întrebată de Dan Capatos cum a ajuns Alina Apostol într-un anturaj care ar fi atras-o în această poveste, Lavinia a descris-o drept o persoană credincioasă și generoasă. Prietena româncei a declarat că încrederea în oameni ar fi putut să o facă vulnerabilă. Aceasta a povestit și despre felul în care Alina îi ajuta pe cei din jur. Vezi emisiunea integrală aici!

„Alina era o persoană care mergea la biserică, o persoană credincioasă, o persoană care își ajuta prietenii. O persoană care mi-a fost alături în cele mai grele momente din viața mea până atunci. O persoană care iubea animalele, salva animale de pe stradă. O persoană de bun-simț.”

Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Lavinia, ipoteze despre posibilitatea unei manipulări emoționale

În discuția cu Dan Capatos a fost adusă în atenție și posibilitatea ca Alina să fi fost influențată de Jenică, bărbatul cu care intrase în afaceri. Lavinia nu a exclus această variantă, însă nu a putut da prea multe detalii. Se pare căz, la momentul în care Alina a plecat în China, cele două nu mai păstrau legătura la fel de mult ca înainte.

„În acea perioadă era foarte ocupată, se chinuia foarte mult cu acea firmă. Ce pot să spun? Era o fată doritoare de bine. Proastă nu este. Și dacă ar fi știut situația, nu ar fi făcut asta și nu s-ar fi dus în China să ajungă într-o pușcărie. Nici eu nu știu să spun, că nu am fost acolo.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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