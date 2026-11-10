Cum ar fi ajuns Alina Apostol, românca încarcerată în China, într-un anturaj nepotrivit. Prietena ei face dezvăluiri: „Proastă nu este”

Cum ar fi ajuns Alina Apostol, românca încarcerată în China, într-un anturaj nepotrivit. Prietena ei face dezvăluiri: „Proastă nu este”
Galerie Foto 5
Lavinia, prietena Alinei Apostol, dezvăluiri în premieră
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alina Apostol se află de nouă ani într-un penitenciar din China, unde execută o pedeapsă pentru fraudă economică. Povestea româncei a revenit în atenția publicului după ce o scrisoare trimisă din închisoare a fost prezentată la Dan Capatos Show. Lavinia, una dintre cele mai bune prietene ale sale, s-a deschis și a dezvăluit cum este, de fapt, prietena sa. CANCAN.RO are toate detaliile!

Alina Apostol, românca încarcerată în China

Întrebată de Dan Capatos cum a ajuns Alina Apostol într-un anturaj care ar fi atras-o în această poveste, Lavinia a descris-o drept o persoană credincioasă și generoasă. Prietena româncei a declarat că încrederea în oameni ar fi putut să o facă vulnerabilă. Aceasta a povestit și despre felul în care Alina îi ajuta pe cei din jur. Vezi emisiunea integrală aici!

„Alina era o persoană care mergea la biserică, o persoană credincioasă, o persoană care își ajuta prietenii. O persoană care mi-a fost alături în cele mai grele momente din viața mea până atunci. O persoană care iubea animalele, salva animale de pe stradă. O persoană de bun-simț.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Alina Apostol se află deținută într-o închidoare din China/ sursă foto: social media

Imagine ilustrativă modificată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Lavinia, ipoteze despre posibilitatea unei manipulări emoționale

În discuția cu Dan Capatos a fost adusă în atenție și posibilitatea ca Alina să fi fost influențată de Jenică, bărbatul cu care intrase în afaceri. Lavinia nu a exclus această variantă, însă nu a putut da prea multe detalii. Se pare căz, la momentul în care Alina a plecat în China, cele două nu mai păstrau legătura la fel de mult ca înainte.

„În acea perioadă era foarte ocupată, se chinuia foarte mult cu acea firmă. Ce pot să spun? Era o fată doritoare de bine. Proastă nu este. Și dacă ar fi știut situația, nu ar fi făcut asta și nu s-ar fi dus în China să ajungă într-o pușcărie. Nici eu nu știu să spun, că nu am fost acolo.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Scrisoarea trimisă de Alina Apostol din penitenciar. Tânăra, închisă de 9 ani în China, își striga durerea: ”Părinții mei și-au vândut apartamentul ca să mă salveze”

Marius Balo, șocat de condițiile de detenție din China. Profesorul a fost închis, timp de 8 ani, pentru o ”fraudă” de 80 de dolari

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alina Apostol, românca închisă de 9 ani într-un penitenciar din China, ar putea fi repatriată! Marius Balo: „Aseară am primit un telefon”
Alina Apostol, românca închisă de 9 ani într-un penitenciar din China, ar putea fi repatriată! Marius Balo: „Aseară am primit un telefon”
Medic cardiolog, găsit mort lângă o pășune. Daniel a plecat la plimbare cu bicicleta, fără telefonul mobil
Medic cardiolog, găsit mort lângă o pășune. Daniel a plecat la plimbare cu bicicleta, fără telefonul mobil
Cum să faci bougatsa, desertul grecesc cu cremă de griș
Cum să faci bougatsa, desertul grecesc cu cremă de griș
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Marius Tucă Show începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Cât ar putea costa polițele RCA de la 1 ianuarie 2027. Vești proaste pentru șoferi!
Cât ar putea costa polițele RCA de la 1 ianuarie 2027. Vești proaste pentru șoferi!
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
Mediafax
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă
Gandul.ro
Militar american de rang înalt, arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de spionaj în favoarea Rusiei. Directorul FBI anunță o creștere cu 53% a cazurilor de spionaj în ultima perioadă
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Digi24
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
„Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”. Când va merge Nicușor Dan la Casa Albă
Mediafax
„Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”. Când va merge Nicușor Dan la Casa Albă
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Adina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!”
Click.ro
Adina Buzatu, revoltată de gecile purtate de bărbații din România: „Nu mai purtați saci de gunoi!”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cafeaua de dimineață, ca la cafenea, dar preparată acasă? Kaufland reduce cu aproape 50% un espressor de Black Friday
go4it.ro
Cafeaua de dimineață, ca la cafenea, dar preparată acasă? Kaufland reduce cu aproape 50% un espressor de Black Friday
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Viitorul God of War a fost amânat! Când îl vom putea juca
Go4Games
Viitorul God of War a fost amânat! Când îl vom putea juca
Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
Gandul.ro
Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.