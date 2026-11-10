Medic cardiolog, găsit mort lângă o pășune. Daniel a plecat la plimbare cu bicicleta, fără telefonul mobil

O dispariție care a mobilizat autoritățile s-a încheiat într-un mod tragic. Un medic cardiolog, în vârstă de 44 de ani, a plecat sâmbătă dimineață la o plimbare cu bicicleta, însă nu s-a mai întors acasă. Acesta a fost găsit fără viață în cursul zilei de duminică.

Daniel Arnett a fost văzut ultima dată sâmbătă, în jurul orei 10:00. Acesta se deplasa cu bicicleta prin localitatea Newbury, din statul Massachusetts. Observând că nu s-a mai întors și că nu a mai putut fi contactat, apropiații au alertat autoritățile.

Medicul a plecat și nu s-a mai întors

Principala cauză care a îngreunat căutările a fost faptul că Daniel Arnett nu avea telefon mobil asupra sa. Astfel, polițiștii nu știau ce traseu a urmat acesta.

După mai bine de 24 de ore de la dispariție, bărbatul a fost descoperit fără viață, puțin după ora 14:00, în apropierea pășunii pentru vaci de la Tendercrop Farm. Reprezentanții Biroului procurorului districtual din comitatul Essex nu au făcut publică, până în acest moment, cauza morții. Anchetatorii au transmis însă că, în urma primelor verificări, nu există indicii care să sugereze că decesul ar fi fost provocat de o faptă criminală, relatează New York Post.

Medicul era specialist în cardiologie

Daniel Arnett era medic cardiolog și făcea parte din echipa Beth Israel Lahey Health încă din 2021. Conform informațiilor disponibile pe platforma Doximity, acesta avea competențe în mai multe domenii, printre care ecocardiografia, tomografia computerizată, cardiologia nucleară și cardiologia preventivă.

Acesta a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Colorado în 2013. Și-a continuat apoi formarea profesională printr-un rezidențiat în medicină internă la Universitatea din Washington, urmat de o specializare în boli cardiovasculare la University of Utah Health.

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